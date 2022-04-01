Спонтанно и без определенного плана, но с желанием увидеть пляжи и растущие рядом с домами авокадо Синдия Теберниеце отправилась в прошлом году в Португалию – с одним рюкзаком и билетом в один конец. И прожила там четыре месяца. Девушка провела это время на небольшой семейной ферме, где работала за еду и ночлег. При этом сама Синдия считает, что прожила один из самых прекрасных периодов в своей жизни, знакомясь с прекрасной природой, культурой и открытыми, любящими людьми Португалии.

Португалия была любовью Синди с тех пор, как она училась в Рижской средней школе ремесел (ныне Рижский техникум искусств и медиа). Пять лет назад по программе обмена, когда у студентов была возможность месяц поработать по выбранной профессии за границей, она провела месяц в португальском городе Порту. Там она не только занималась дизайном одежды, но и завела новых друзей, получила незабываемые впечатления и настолько влюбилась в местную культуру, что знала, что однажды обязательно вернется.

"В Португалии фантастические, искренние люди, и я всегда вспоминаю проведенное там время с большой теплотой. Красивая природа, интересная культура и хорошая погода — все это убедило меня в том, что я здесь не в последний раз", — рассказывает Синдия. Она была настолько уверена, что вернется туда, что начала изучать португальский язык самостоятельно, используя приложение для изучения языков Duolingo: "Португальцы плохо говорят по-английски, и я подумала – зачем им говорить со мной на ломаном английском, если я могу говорить на ломаном португальском?!" И вот спустя пять лет жизнь Синди изменилась, и девушка смогла исполнить свою мечту и вернуться в ту страну, в которую однажды влюбилась.

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"Из-за пандемии обучение было дистанционным. Я осваиваю творческую профессию, поэтому чувствовала, что качество преподавания начало ухудшаться. Но я учусь не ради диплома, а потому что очень хочется. Поэтому я решила взять академический отпуск и уволиться с работы – и в моем распоряжении оказалась куча времени, — рассказывает Синдия. — Особо ничего не планируя, я изучала предложения авиакомпаний и внезапно подумала, что пришло, наконец, время отправиться в заслуженный отпуск и снова посетить мою любимую Португалию. В нее как раз продавались билеты по смехотворно низкой цене – 15-50 евро и я, не долго думая, купила один".

Однако, чем ближе становилась дата отъезда, тем больше мыслей лезло девушке в голову: "Возникли вопросы: если я поеду, то куда? Что я буду там делать? Но я так устала от работы и учебы, что была близка к выгоранию. Я чувствовала, что мне нужно вырваться из своей повседневной жизни, что-то изменить. Обычно я тот самый человек, который планирует свою жизнь на полгода вперед. Но в этот раз я решила отправиться в поездку с одним рюкзаком, без конкретного плана, куда глаза глядят. Родителям о своей поездке я рассказала за четыре дня до нее, друзьям – когда самолет приземлился в аэропорту Фару".