Я знаю Ральфа Яниса Гринфельда (26 лет) еще со школы, когда мы вместе работали в школьном совете. Уже тогда казалось, что Елгава и, возможно, даже Латвия будут для него тесны. Но я и представить себе не могла, что профессиональная карьера приведет его в солнечный Дубай. Ральф работает в одной из самых престижных авиакомпаний мира, Emirates Airline, и за три года объездил более четверти мира.

О том, как он выбрал эту работу, о ее плюсах, минусах и приключениях Ральф говорит увлеченно и слегка иронично, ведь на самом деле выбор профессии оказался довольно спонтанным.

Всего Ральф работает бортпроводником пять с половиной лет, а начал он свою карьеру еще во время учебы в WizzAir. В то время он изучал международный бизнес в Рижском университете им. Страдиня, а заодно принимал участие в международной программе обмена студентов Erasmus и на какое-то время оказался в Американском университете в Болгарии.

И, хотя дальнейшая стажировка должна была проходить в Латвии в одной из международных бухгалтерских компаний, после отлично проведенного в Болгарии времени Ральфа уже не привлекала идея провести лето в офисе. Нужен был новый план, новое место для практики. Ральф решил попытать счастья в WizzAir, а остальное уже стало историей.

По словам Ральфа, первые полгода в авиации приходилось совмещать с лекциями в университете и это было совсем непросто. "Это выглядело так: я схожу с самолета, сплю в машине на стоянке пять-десять минут и еду в университет. Там слушаю лекции, ем, моюсь, переодеваюсь в рабочую форму и снова возвращаюсь на работу", — вспоминает мужчина.

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