Романтика эстонской Ливонии. Маршрут: малиновое вино, дынная картошка и дворовое гурмэ

Райский сад, где растут благоухают более 40 видов мяты… Вино из латвийской малины, названное в честь любимой бабушки... Картошка, грибы, тыква, свекла, яблоки, приготовленные по старинным семейным рецептам… Северная соседка Эстония принимает гостей тепло и вкусно — для путешественников тут создан специальный маршрут Романтическое побережье.

Путь к сердцу туриста лежит через желудок. Первые признаки любви появляются уже на границе. В магазинчике при погранпункте Икла глаза разбегаются от выбора шоколадных плиток — от традиционных гигантов со сценами из эстонского эпоса "Калевипоэг" и орехами всех мастей до откровенного стеба — с портретом Брежнева, Кремля и пионера, с лихой таутас-мейтой в обнимку с солдатом, с развратной пожилой дамочкой с декольте навыкат, с чесноком, с луком, с цветами каркаде… В общем, производители явно не экономили на фантазии. В том числе и в области цен — стоит такой 100-граммовый шедевр 3-4 евро.

По дороге к первому пункту программы гид Илзе Салная — латышка, нашедшая счастье с горячим эстонским мужем и живущая в Тарту — восторженно рассказывает о любви к природе и хлебосольных традициях ее второй родины. По большому счету, эстонцев хлебом не корми — дай понаблюдать за животными, птицами или даже растениями. Вдоль побережья бродят отряды искателей сов, косуль и диких орхидей с биноклями, фотоаппаратами и нордическими палками.

Foto: DELFI

Впрочем, поесть в этой стране тоже любят. Если городские праздники чаще приурочены к историческим событиям, то в сельской местности обожают устраивать фестивали с питательными мотивами - Чесночный, Луковый, Огуречный, Салачный, Яблочный… Обычно они приходятся на пик урожая.

О том, что окрестности Пярну и острова могут привлекать туристов не только пляжным отдыхом, который все же сильно ограничен по времени и скован температурным режимом, но и затеями-мероприятиями самого разного толка. Около десяти лет назад разные потенциально интересные для туристов компании — отели, рестораны-кафе, аттракционы, хозяйства - начали объединяться в мощную сеть. В итоге, сегодня, зайдя на сайт Flavours of Livonia Network, можно легко составить увлекательный и всякий раз новый маршрут по эстонской части Ливонии, например, на выходные.

В частности, Илзе очень рекомендовала при случае заглянуть на Дни кафе какого-нибудь региона или волости, когда раз в год (даты у всех разные, но большинство в теплое время) простые семьи из сельской местности открывают свои дворы и принимают всех желающих. Кормят тем, что они придумают (зачастую это блюда, созданные по рецептам предков) и по цене, которую они поставят (от 10 евро за обед). Условие — чтобы в блюдах максимально использовались местные продукты.

Мероприятия такие тщательно готовятся. В течение года организаторы устраивают для будущих участников обязательные курсы по выполнению санитарных норм, маркетингу и налоговым тонкостям. Впрочем, практика показала, что все участники очень добросовестные и болеют за общий имидж. За все время ни одной жалобы на проблемы с здоровьем от гостей не поступало. 90% гостей таких мероприятий — местные, из ближних волостей. Туристов больше всего приезжает в места, которые, помимо еды, предлагают некую экстру: экскурсии, концерты, аттракционы для детей, рассказы про историю…

Впрочем, смеется Илзе, примерно у половины таких домашних кафе самый ходовый товар — бургеры.

Foto: DELFI

Мятная симфония с чили-перчиком

Расположенное неподалеку от Пярну Садоводство Тамме — находится на земле предков Хели Вейденхоф. Ее прадедушка был депортирован. В дом в советское время заселились другие люди, которые потом продали имущество. Когда в процессе реституции хозяйство вернули историческим владельцам, они решили забрать лишь часть — бывших жильцов не выгнали, ведь те купили свой дом на кровно заработанные. Зато с тех пор у них были лучшие на свете соседи и помощники.

Тропинку в благоухающих сад пряностей, лечебных и экзотических растений, которых в хозяйстве Хели около 500 сортов, туристы протоптали уже в 2008 году. С тех пор не зарастает народная тропа. Даже в конце сентября Хели не может пожаловаться на слишком спокойную жизнь. Например, накануне нашего приезда у нее гостили 16 японцев и 39 туристов из Латвии. Всего с мая по октябрь проходит около 1000 посетителей.

Foto: DELFI

Хели водит своих гостей по саду, где к каждому растению приставлен столбик с разъяснительной табличкой и значками: змейка — лечебное, восклицательный знак — опасное, бабочка — любят насекомые… В дальнем углу — растения ядовитые. Впрочем, как известно, "Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза". Одних только сортов мяты — около 40 штук, в том числе лимонная, клубничная, банановая. Шалфей — персиковый, ананасовый, хлопковый… Ну а степень горечи чили-перчиков меряется в слезах, пролитых во время трапезы. К нашему приезду созрели плоды скрещивания картофеля с томатами — вкус как у дыни.

Foto: DELFI

В крупных работах Хели помогает муж — на тракторе вспахать, урожай собрать. Ответственная за товар — дочь, она технолог с высшим образованием. Садовое кафе было построено из бывшего подсобного помещения на европейский грант. Также Европа помогла с образованием — курсами и поездкой в образцовые английские сады.

Foto: DELFI

Обед из печеной курицы с овощами, овощного супа (по желанию, с жареным беконом), полюбившихся японцам печеных яблок с корицей и травяного чая стоит 23 евро (в стоимость входит экскурсия по саду). Овощи и мясо Хели покупает в соседних био-хозяйствах — у самой не доходят руки. Самое востребованное блюдо Тамме — традиционный пирог со специями.

На вопрос, можно ли купить ее продукцию в аптеках, Хели крутит головой: там качество не нужно — там хотят купить так, чтобы продать раз в десять дороже. Поэтому свою продукцию она предпочитает реализовывать сама — через интернет и магазины, в том числе — в Таллинском аэропорту. Последнее время эффектно упакованные товары полюбили заказывать как корпоративные подарки. В крохотной лавочке при хозяйстве можно купить около 50 видов продуктов - пряности, варенье, чаи.

Хели охотно делится с желающими семенами и саженцами. Конкуренции не боится — слишком хлопотное это дело.

Foto: DELFI

Эстонское вино с латвийско-литовской душой

В Эстонии около 15 виноделен, которые делают свои напитки из местных фруков и ягод. Крупнейшая — в Поотси. Заработав на снабжении кораблей продуктами, дедушка Марко Полсдама в 1939 году выкупил это поместье у барона Майзеля. А уже через два года его депортировали и на пути в Сибирь расстреляли. Отбыв срок, жена с двумя детьми вернулась на родину и переехала в Тарту, чтобы никто не знал ее прошлого.

Foto: DELFI

Марко Полсдам с отцом.

Марко в 1989 году закончил Тартусский университет по финансам и кредитам, а через некоторое время вместе с отцом вернулся в родное поместье. В советское время в главном здании размещалась школа, которая основательно перестроила здание. Делать вино Марко мечтал сколько себя помнит. Но первоначальный капитал и на ремонт здания заработал на орехах. Ему удалось первому войти на латвийский рынок: именно его лотки с орехами в специях и меде стоят на улице Йомас.

Foto: DELFI

Искусством виноделия из ягод Марко вдохновился в Латвии, отведав душистый напиток на празднике Цесиса. Азы постигал, работая учеником на винодельне в Греции. В деле Марко уже почти 10 лет, но официальную сертификацию прошел год назад. В прошлом году выпустил около 16 000 литров вина с маркой Hof Podis, а в этом намерен удвоить продуктивность.

Foto: DELFI

В разработке около 50 разных букетов — Марко постоянно экспериментирует с букетами. Одно из лучших — малиновое, выдержанное в дубовых бочках, которые придают напитку мягкость. Марко назвал его в честь бабушки Марии. Аронию, рабарбар и цидонию Марко закупает в Латвии — на рыночке в Страупе цены намного ниже эстонских. Душистую лесную малину скупает повсюду в Литве, крыжовник - в Эстонии. Свои надежды он связывает с высаженными в саду 500 саженцами вишни — лучше всего прижились латвийские. Сегодня его работой с ягодами заинтересовались профессора эстонских университетов, а продукцией — крупные продуктовые сети.

Foto: DELFI

Отреставрированное имение тоже не простаивает: зал на первом этаже и парк с вековыми дубами хозяева сдают под презентации и культурные мероприятия, а туристы охотно заезжают на огонек, чтобы продегустировать ягодные ароматы. Понравившееся вино можно тут же приобрести: бутылка шампанизированного напитка стоит 12 евро, выдержанного вина — 25 евро.