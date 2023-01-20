Это особенно счастливая история. Кате Драва отправилась в путешествие одна. Во Франции она работала на виноградной плантации, а в Португалии влюбилась в брошенную на улице собаку и приехала в Латвию со своим новым другом.

В начале октября Кате опубликовала пост на Facebook: "Он самое доброе, самое надежное и самое милое сердце, которое я встретила во время поездки. Я прошу помощи у друзей, чтобы привести Фадо домой. Каждый евро поможет мне привезти эту собачку в Латвию, где я ей уже пообещала теплый дом и лучших друзей". Это необычная история, ведь не каждый возвращается из поездки с собакой в ​​"багаже", поэтому я связалась с Кате, и мы поговорили.

Кате, расскажи немного о своем путешествии по Европе.

Я начала свое путешествие во Франции. Я отправилась туда, чтобы поработать на сборе винограда и это был фантастический опыт. А пока я собирала виноград, я поняла, что не хочу через две недели возвращаться, мне хотелось попутешествовать еще. Кроме того, я никогда не путешествовала в одиночку.

Куда ты отправилась после работы на винограднике?

Изначально у меня была идея посмотреть Францию, но я никак не могла решить, куда именно поехать. У меня не было никаких ограничений и я решила - а почему бы не поехать в Испанию? Сначала я побывала в Севилье, а после отправилась на юг Испании. Я приехала в маленький городок у океана - Кадис. Я должна была остаться там всего на два-три дня, но в результате пробыла там почти неделю. Там было так здорово! Я жила в общежитии и знакомилась с местными жителями. Вместе с другими одинокими путешественниками ездила на океан и на пляжные туры.