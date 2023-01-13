Давным-давно я мечтал о путешествии по Америке. Реализовать это всегда было сложно из-за относительно сложного планирования, перелета и, конечно же, больших затрат. Получилось, что в силу совсем других обстоятельств я оказался в Америке и у меня было очень много неиспользованных отпускных дней.

Я участвовал в программе обмена для фотокорреспондентов, организованной Государственным департаментом США. Окончание нашей программы было во Флориде — на правом берегу Америки, после чего у меня была возможность остаться там на какое-то время - надо было только придумать, что делать. Флорида не самое интересное место, если только вы не любитель кубинских ночных клубов и Диснейленда, поэтому я стал думать, куда еще можно поехать. Рядом не было ничего особенно интересного кроме Нового Орлеана, да и он за тысячу километров.

Отправиться на север? Там Вашингтон и Нью-Йорк, но я там уже был. Мне захотелось чего-то нового. Я вспомнил о своей старой мечте. А что, если просто доехать до другого побережья? Я знаю, что это очень круто, но готов ли я к этому? В одиночку через всю Америку за две недели? Конечно, я решил, что готов.

Дальше началось самое сложное — планирование. Ехать куда глаза глядят это, конечно, здорово, но вряд ли за две недели можно спокойно пересечь Америку. Поэтому основные остановки на маршруте нужно планировать заранее. Что я обязательно хочу увидеть? Что я могу пропустить? Куда точно не стоит ехать? Где ночевать? На чем я поеду?