Несомненно, Лондон — дорогой город. Курс фунта стерлингов к евро тоже довольно кусачий. Но разве это повод отказываться от возможности увидеть "туманный Альбион" и его столицу? Ни в коем случае! Вам обязательно стоит себя побаловать, ведь где-то сэкономив, вы сможете пошиковать в другой раз.

Это не была моя первая поездка в Лондон и я с удовольствием возвращаюсь туда при любой возможности. Правда, это бывает не часто, примерно раз в двадцать лет. Предыдущий финансовый опыт нельзя принимать во внимание, потому что за это время все изменилось. Но приятно, что появились новые возможности сэкономить даже на проживании.

Билеты на самолет были куплены более чем за полгода до поездки, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы тщательно изучить и сравнить все возможные варианты размещения. Случайно я нашла местную сеть отелей под названием Premier Inn, в которой я уже однажды останавливалась, и тогда она мне понравилась.

Это сеть бюджетных отелей в Великобритании и Германии. Все отели похожи друг на друга, и вы знаете, чего ожидать. В номере достаточно места для троих, отель находится в центре города и стоит меньше, чем аналогичные предложения на Booking.com. Правда, здесь нет классического шкафа для одежды и мини-бара, но и без них можно обойтись.