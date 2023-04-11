Несомненно, Лондон — дорогой город. Курс фунта стерлингов к евро тоже довольно кусачий. Но разве это повод отказываться от возможности увидеть "туманный Альбион" и его столицу? Ни в коем случае! Вам обязательно стоит себя побаловать, ведь где-то сэкономив, вы сможете пошиковать в другой раз.

Это не была моя первая поездка в Лондон и я с удовольствием возвращаюсь туда при любой возможности. Правда, это бывает не часто, примерно раз в двадцать лет. Предыдущий финансовый опыт нельзя принимать во внимание, потому что за это время все изменилось. Но приятно, что появились новые возможности сэкономить даже на проживании.

Билеты на самолет были куплены более чем за полгода до поездки, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы тщательно изучить и сравнить все возможные варианты размещения. Случайно я нашла местную сеть отелей под названием Premier Inn, в которой я уже однажды останавливалась, и тогда она мне понравилась.

Это сеть бюджетных отелей в Великобритании и Германии. Все отели похожи друг на друга, и вы знаете, чего ожидать. В номере достаточно места для троих, отель находится в центре города и стоит меньше, чем аналогичные предложения на Booking.com. Правда, здесь нет классического шкафа для одежды и мини-бара, но и без них можно обойтись.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будни курьера — какие они?
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Будни курьера — какие они?
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний