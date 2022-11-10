

Отправляясь в одну из популярных среди туристов стран, трудно себе представить, что может пойти не так — маршруты давно исследованы, все развлечения как на ладони, а если что-то непонятно, то всегда можно найти информацию в интернете. Я не могу сказать, что я путешественник со стажем, хотя опыт у меня есть. Но даже опытные путешественники попадают в весьма неприятные ситуации, которых может избежать подготовленный и здравомыслящий турист. В этой статье я расскажу вам о самых ужасных и неприятных моментах, которые случались со мною за границей.



Я не большой любитель блогов о путешествиях. В них инфлюенсеры часто пытаются завлечь читателей скидками и промокодами на те или иные товары и услуги. Путешественник из меня тоже неважный. Конечно, я люблю поездки в другие страны — погулять, позагорать, поесть вкусную пасту в переполненном туристами ресторане. В таких заведениях меню будет обязательно на четырех или шести языках, и не сомневайтесь, там вы оставите много денег.

Мне уже удалось побывать в Египте, Турции, Греции, на Тенерифе и в других популярных среди офисных сотрудников странах. Но я никогда бы не осмелился написать слово "traveler" (путешественник) в своей биографии в Instagram. Также я уже совершал большие путешествия по Европе — Берлин, Будапешт, Амстердам, Вена… Но все эти города выглядят одинаково из окна автобуса.

Я бы хотел рассказать о своих самых ужасных и неприятных моментах, которые мне довелось пережить, путешествуя по миру. Будут ли эти истории полезны и поучительны? Возможно, что нет. Будут ли они откровенными и острыми? Обязательно!

Королевские дельфины и секс-тест



Если у дверей захудалого турагентства стоит толстяк и яркими огнями мигает устройство под названием Sex Test, предлагающее за 2 евро определить, насколько вы сексуальны, то стоит насторожиться. Когда мы с моей подругой Алиной поехали на Тенерифе, нам почему-то это в голову не пришло.

Сотрудник агентства с большим азартом пытался продать нам прогулку по морю с дельфинам. Казалось бы, идея неплохая, что может пойти не так? Продавец обещал, что 150 евро — это очень хорошая цена. Зачем ему пытаться меня обмануть, если мы уже почти друзья? "Очень хорошая цена, мой друг, очень хорошая", — убеждал он. И вот мы получили два билета на морскую прогулку. Тест на сексуальность мы проходить не стали, это же деньги на ветер!