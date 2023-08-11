Семейная поездка в Болгарию: горы, столица и болгарский Мачу-Пикчу

Каждые полгода мы с моими маленькими дочерьми (4 и 6 лет) отправляемся в недельное путешествие на машине по Европе. Этим летом настал черед Болгарии — интересной, полной контрастов страны. И не только потому, что на дороге здесь можно увидеть как дорогие суперкары, так и конные повозки, запряженные цыганами.

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За шесть дней мы проехали на арендованном автомобиле почти 1400 километров, ночуя каждый раз в разных городах. Мы посетили пляжи Черного моря и горы на турецко-греческой границе, а также города с богатой культурой и историей, включая самое большое цыганское гетто в Европе.

Родина Спартака

Болгария — одна из балканских стран на юго-востоке Европы, граничащая с Турцией, Грецией, северной Македонией, Сербией и Румынией. По площади она почти в два раза больше Латвии, а по численности населения — почти в четыре.

Два тысячелетия назад Болгария была известна как Фракия. Именно отсюда родом был Спартак, легендарный предводитель восстания рабов и гладиаторов, заставивший когда-то содрогнуться даже римлян.

Во время Великого переселения народов на фракийских землях поселились сначала готы, затем в VI веке — славяне-авары, а в VII веке — болгары на территории нынешней Болгарии. Интересно, что болгары, уже создавшие государство в Поволжье (так называемые волжские болгары), изначально были кочевым тюркским племенем. Со временем болгары переняли культуру и язык южных славян, оставив название народа неизменным.

С тех пор Болгария была раздираема войнами и сражениями с соседями — от византийцев до турок. Последние до сих пор воспринимаются многими болгарами как главная угроза независимости.

Коммунистический режим, неоднородный этнический состав, эмиграция, коррупция и зачастую недружелюбные соседи создали для Болгарии проблемы, с которыми сейчас борется и Латвия. По оценкам, за последние тридцать лет в поисках лучшей жизни и работы Болгарию покинули более миллиона человек. Это чувствуется, когда путешествуешь по стране — мимо проплывает множество пустых деревень и городов. Много начатых, но недостроенных, а кое-где и вовсе заросших зданий.

В результате Болгария является одной из самых слаборазвитых стран Европейского Союза. Но пусть эти факты вас не пугают — учитывая историю страны и ее расположение, в Болгарии действительно есть на что посмотреть. А люди, по крайней мере те, с которыми мы познакомились, были добры, отзывчивы и дружелюбны.

Фото: Алдис Букшс

Шумная Варна и жемчужина Черного моря — Несебр

Мы начинаем свое путешествие в Варне на Черном море — третьем по величине городе Болгарии. Первые впечатления от города не самые лучшие — суета людей, занятых своими повседневными делами, тротуары и улицы, во многих местах отжившие свой век, а кое-где и типичная южная неопрятность или нечистоплотность. Но такое восприятие может быть обманчивым, особенно когда речь идет о Юге. Вскоре к этому привыкаешь и не замечаешь, ведь солнце и жара подавляют наш северный перфекционизм.

На следующий день мы отправляемся к месту нашей следующей остановки — Несебру. Этот сравнительно небольшой курортный городок на берегу Черного моря приятно удивляет. Прежде всего, своим древним старым городом, расположенным на небольшом полуострове, соединенном с побережьем лишь узкой полоской земли.

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Для тех, кто хочет днем наслаждаться солнцем на песчаных пляжах, а вечером отдыхать в старом городе, интересном и в то же время компактном, Несебр — это то, что нужно. Здесь есть несколько пляжей, а также множество таверн и закусочных с относительно доступными ценами.

Подкова и болгарский Мачу-Пикчу

После дня, проведенного в Несебре, наш маршрут ведет в горный приграничный район, расположенный недалеко от Греции и Турции. Мы остановились в большом приграничном городе Кырджали, но основные достопримечательности находятся не в самом городе, а рядом. Во-первых так называемая Подкова — красивая излучина реки Арда на фоне Родопских гор. Во-вторых, руины Перперикона, древнего фракийского города, где, по преданию, Александр Македонский получил пророчество о том, что он завоюет весь мир.

Foto: Aldis Bukšs

Подкова — это действительно одно из самых живописных мест, которые вы увидите во время путешествия. С горной дороги, проходящей вдоль этой излучины реки, открывается прекрасный и захватывающий вид. Надо сказать, что инфраструктура возле этой достопримечательности почти отсутствует. Есть только натоптанная тропинка, ведущая к импровизированной смотровой площадке и заброшенный сувенирный магазин. Здесь нет ни парковки, ни информационного киоска.

Такая картина наблюдается на туристических объектах по всей Болгарии. Мы не понимаем, то ли сезон в середине июня еще не начался, то ли туристическая отрасль и государственная администрация переживают тяжелый кризис. В других странах стараются брать плату за посещение достопримечательностей, но для экономных путешественников хорошо, что в большинство объектов в Болгарии билет не нужен.

Еще одна достопримечательность в окрестностях Кырджали — Перперикон. На вершине скалистого холма находятся руины древнего фракийского, а позднее римского города. Некоторые авторы называют Перперикон болгарским Мачу-Пикчу. Такое сравнение небезосновательно, ведь это древнее фракийское святилище. Люди начали жить здесь семь тысяч лет назад и когда-то на этом месте находился храм Диониса. По преданию, именно в этом храме юному Александру Македонскому было предсказано, что он завоюет весь мир.

Сегодня от древнего города остались лишь руины, но его размеры и структура по-прежнему видны. Думаю, что для любителей истории прогулка по этим руинам станет настоящим праздником.

Горы и этнические турки

Регион Кырджали полон волшебства, которое можно ощутить только на узких и извилистых горных дорогах. Порой ухабистая дорога тянется вдоль лесистых гор, нешироких ущелий и небольших горных деревень. Почти в каждом горном селении есть минареты — башни над мечетями, с которых мусульман призывают к молитве. Хотя в самом Кырджали большая часть населения — болгары, в его окрестностях преобладает турецкое население, которое, в отличие от православных болгар, исповедует ислам.

По официальным данным, в Болгарии проживает около полумиллиона этнических турок (8,8%). Я читал, что некоторые из этих турок на самом деле являются потомками отуреченных болгар (здесь можно провести параллели с этническими меньшинствами Латгалии). Дороги отжили свой век, автобусные остановки полуразрушены, дома заброшены, а деревни опустели. Возможно, все потому, что это меньшинство зачастую ощущает себя не частью Болгарии, а Турции.

Местные турки к нам дружелюбны, но чувствуется, что некоторые из них не испытывают теплых чувств к болгарам. Вероятно, идентификации с Болгарией не способствует и то, что по телевидению свободно транслируется много турецких каналов.

Примером может служить мой разговор с пожилым болгарским турком, который продает различные камни у входа в Перперикон. Спросив, откуда мы, и получив ответ, что из Латвии, он радостно воскликнул: "Мы вчера с вами в футбол играли!". Да, вчера вечером я сам смотрел эту игру между латвийской и турецкой футбольными командами. Эх, у нас были такие шансы на победу...

Foto: Aldis Bukšs

Пловдив — вишневый город культуры

На следующий день наш маршрут лежит во второй по величине город Болгарии — Пловдив. Он считается культурным центром Болгарии, а в 2019 году он был признан культурной столицей Европы.

За свою историю, насчитывающую не менее пяти тысяч лет, Пловдив был известен под несколькими названиями, в том числе греческим — Понерополис. Это название переводится как "город негодяев". Считается, что оно возникло после того, как македонский правитель Филипп II, завоевав город более 2300 лет назад, заключил в тюрьму около двух тысяч лживых обвинителей, лжецов и корыстолюбцев, адвокатов и других людей, которых он считал недостойными.

Фото: Алдис Букшс

Несмотря на эту страницу в истории, мы встречаем здесь только приятных и интеллигентных людей. Оказывается, мы приехали в Пловдив в выходные дни, когда здесь проходит и Французский музыкальный фестиваль, и фестиваль музыки и искусства Kapana Fest 2023. Центр города полон туристов, музыки, искусства и вечерней богемы.

Пловдив примечателен также относительно хорошо сохранившимися древнеримскими постройками. Прежде всего, это римский амфитеатр, лучше всего сохранившийся из всех античных театров мира, в котором до сих пор проводятся концерты и представления. Рядом с ним находится часть древнеримского стадиона, где проводились гонки на конных повозках, остатки Римского форума и библиотеки. О размерах римского города можно судить по размерам театра и стадиона — театр вмещал до 7 000 зрителей, а стадион — до 30 000 зрителей.

Мы приехали как раз в разгар сезона черешни и вишни. Их продают и на улицах, но самые выгодные цены — на рынке. Цены на продукты в Болгарии не сильно отличаются от латвийских, но свежесобранная черешня здесь в четыре раза дешевле, чем в Латвии.

Прогуливаясь по улицам Пловдива, мы открыли для себя невиданный, но очень вкусный быстрый перекус — вареные кукурузные зерна с маслом, плавленым сыром и солью (по желанию). Это, казалось бы, простое блюдо стало любимым у наших дочерей.

Крупнейшее цыганское гетто в Европе

В Болгарии проживает более семи миллионов человек, из которых 85% — болгары, 8,8% — турки и 4,9% — цыгане. Однако, по оценкам некоторых источников, истинная численность цыган значительно превышает официальные данные. Это связано с тем, что многие люди цыганского происхождения склонны относить себя к турецкой национальности, даже если они не говорят по-турецки.

Цыган можно встретить по всей Болгарии, но в Пловдиве они занимают особое место: в городе есть несколько районов, населенных преимущественно цыганами, включая самое большое цыганское гетто в Европе — Столипиново, которое находится недалеко от центра города и в котором проживает около 40 000 цыган.

Считается, что Столипиново было создано более 30 лет назад, когда болгарские власти пытались интегрировать цыган в болгарское общество. В частности, был построен новый квартал многоэтажных жилых домов, в которых поочередно размещались цыганские и болгарские семьи. Со временем болгары покинули этот район, и в него въехали новые цыгане. Сейчас здесь почти отсутствует вывоз мусора, водоснабжение и канализация, а электричество подается лишь на несколько часов в день. Причиной этого якобы являются огромные долги за коммунальные услуги.

На следующий день, выехав из города, мы отправились в небольшое приключение — мы едем в сторону Столипиново, чтобы проехать по главной улице, длина которой составляет около двух километров.

Открывающийся вид удивляет и шокирует. Представьте себе рижский район Плявниеки или Иманту, но с огромными горами мусора на обочинах улиц, полуразрушенными жилыми домами высотой не менее девяти этажей, лошадьми, пасущимися у многоэтажек, заброшенным зданием школы и явно незаконным строительством по всему району. Это трудно сравнить с тем, что мы видели вчера в центре Пловдива.

Людей на улице много, и они, кажется, начинают нас замечать. Признаюсь, на какое-то время я почувствовал себя очень неспокойно. Дорогу перегораживает грузовик, и на мгновение становится непонятно, что будет дальше. К счастью, он разворачивается и едет в другую сторону. Меня подмывало свернуть на узкую улочку, но я удержался, потому что на заднем сидении сидели дети.

София

В столице Болгарии Софии мы также провели один день. В многомиллионном городе старательный искатель обязательно найдет что-нибудь интересное — от музеев до концертных залов, театров, выставочных залов, супермаркетов и парков аттракционов. Но в нашем случае самое привлекательное — это большая и хорошо оборудованная детская и спортивная площадка недалеко от квартиры, где мы остановились на ночь.

Foto: Aldis Bukšs

Возможно, потому, что мы не искали и не планировали проводить здесь больше времени, мы увидели только один из главных символов Софии — собор Святого Александра Невского, и купили на рынке новый запас черешни.

Неовизантийский собор, построенный более ста лет назад, входит в 10 крупнейших православных и в 50 крупнейших христианских сооружений мира.

Велико-Тырново — первый Третий Рим

В конце нашего путешествия мы пробираемся с запада через северную Болгарию обратно в Варну на востоке, чтобы вылететь на следующий день домой. По дороге мы посетили пещеру Деветашка и переночевали в Велико Тырново — столице Второго Болгарского государства (XII-XIV века). Именно в этом городе в 1908 году князем Фердинандом была официально провозглашена независимость Болгарии. И хотя Велико Тырново уже давно утратил статус столицы, он по-прежнему считается одним из культурных центров Болгарии.

Старый город Велико-Тырново, расположенный на склонах реки Янтра, очень интересен и симпатичен. Кажется, здесь мы впервые с женой сказали, что хотели бы провести в этом городе еще несколько дней.

Foto: Aldis Bukšs

Интересно, что в XIV веке после ослабления власти Константинополя Велико-Тырново якобы провозгласил себя Третьим Римом, учитывая его влияние на юго-восточную Европу. Идея Москвы как Третьего Рима была заимствована нашими восточными соседями... Вот так сюрприз.

Письмо послам или история об умении не стесняться

Окончанием путешествия стало не наше возвращение в Латвию, а письмо, которое я решил отправить послам. Это связано с тем, что я увидел в соборе Святого Александра Невского в Софии.

При входе в собор, который в течение года посещают десятки тысяч местных и иностранных верующих и туристов, висит табличка, гласящая, что собор является "храмом-памятником, построенным в честь тысяч русских, болгарских, украинских, молдавских, финских и румынских солдат, погибших в русско-турецкой войне (1877-1878), после которой Болгария обрела независимость от османского владычества".

Когда я впервые прочитал это описание, то подумал, что в боях должны были принимать участие и латыши. Некоторые из перечисленных в надписи национальностей входили в то время в состав царской России и вместе с другими составляли значительную часть солдатской массы. Упоминаются финны и украинцы, а латыши скрыты за словом "русские".

Вернувшись домой, я углубился в изучение этого вопроса и обнаружил, что историк Эрикс Екабсонс посвятил ему целое исследование. По данным Екабсонса, в русско-турецкой войне 1878-1879 годов участвовало около трех тысяч латышей, многие из которых были добровольцами. Именно в этой войне латыши впервые приняли участие в большом количестве и в качестве офицеров.

Среди них — один из первых латышских офицеров и первый военный корреспондент латышской прессы Екабс Сколмейстарс, награжденные за героизм латгальцы Юрис Брицис и Игнатс Мисникс, доброволец Янис Сиетинсонс, Фридрих Бауманис (похоронен на болгарском кладбище), военные врачи Ото Калниньш, Георгс Земмерс, Янис Талбергс и многие другие. Во время войны погибло около сотни латышей, около тысячи были ранены или перенесли опасные для жизни заболевания.

Получается, что несколько тысяч латышей, многие из которых были добровольцами, помогли болгарам завоевать независимость. Для сравнения — это примерно в три раза больше, чем было финнов. Я не думаю, что латыши не упоминаются намеренно, скорее всего, болгары просто не знают об этом.

Кто-то может назвать это пустой тратой времени или детской наивностью, но я написал уважительное письмо послам — послу Латвии в Болгарии Юрису Пойкансу (находится в Варшаве, Польша) и послу Болгарии в Латвии Сельверу Ахмеду Халиле (находится в Софии, Болгария).

В письме рассказывается о вкладе Латвии в борьбу за независимость Болгарии и содержится просьба обратить на это внимание болгарских властей и, возможно, добавить латышей в список участников военных действий. Именно так складывается взаимопонимание, отношения и дружба. В контексте украинской войны подобные вопросы также могут сыграть свою роль в том, какими будут мнение и действия болгар. Не случайно финны, в том числе и посольство Финляндии в Болгарии, регулярно подчеркивают и упоминают финский вклад в русско-турецкую войну на Балканах. И нам не следует стесняться.