Семейное путешествие на арендованной Tesla: прогулки по Приекуле, мрачный Вайнёде и ужасные дороги (часть 2)

Мы, команда Četri ceļo gardi, продолжаем исследовать, можно ли объехать Латвию на электромобиле за четыре дня.
Это вторая статья из серии от авторов блога Četri ceļo gardi о путешествии по Латвии на арендованном электромобиле. Первую можно найти ЗДЕСЬ.
В конце первой части нашего путешествия мы остановились в прекрасном месте — доме отдыха в Юрмалциемсе Jūras krasti. Когда мы проснулись, то очень удивились, ведь мы заселились в темноте, а утром увидели окружающее нас волшебство. Потрясающий вид из окна! Небольшой сосновый лес, а в 30 метрах от дома — море, которое видно, даже не вставая с кровати. Мы не встречались с хозяевами, но мы уверены, что они очень позитивные люди, если дают путешественникам возможность просыпаться с таким видом из окна.
Дети решили, что у них все будет как в кино — приготовили кофе, а потом пошли на балкон, чтобы его выпить. Да, шестилетняя девочка тоже пытается сделать вид, что ей нравится кофе. Сегодня мы должны доехать до Акнисте, но отъезд из Jūras krasti затягивается.
С утра мы запланировали немного исследовать Южно-Курземский регион — прелести Руцавы, Юрмалциемса и Приекуле. Сначала мы отправились в Юрмалциемс. Едем по асфальтированной дороге, на которой встречаем рыбаков на тракторах, которые перевозят лодки и сети. В нашей семье есть женщина из Лиепаи, поэтому для нее это не в новинку. По латгальским меркам здесь дует сильный ветер, что для людей из Лиепаи кажется сущим пустяком. Центр деревни Руцава очень красивый, здесь есть необычно выглядящее здание туристического информационного центра и очень дружелюбные местные жители.
В Руцаве есть много всего интересного. Раньше мы уже были в музее Zvanītāji, поэтому в этот раз решили туда не ехать. На самую западную точку Латвии, литовскую границу у моря, мы в этот раз тоже не поедем. Мы рекомендуем вам обратиться в Южно-Курземский региональный ТИЦ — там очень отзывчивые сотрудники, которые подскажут, на что можно посмотреть.
Мы решили избегать грунтовых дорог, поэтому возвращаемся в Приекули через Лиепаю. В городе мы заряжаем Tesla и отправляемся посмотреть на Шведские ворота, Приекульскую усадьбу, сторожевую башню и Приекульскую лютеранскую церковь, где появилась легенда об Икаре, которая заставляет всех задуматься о том, как важно никогда не ломать свои крылья, а всегда стремится вверх, каким бы невероятным это ни казалось.
Следующая остановка — Вайнёде, который показался нам слишком мрачным. В советское время здесь были военные базы и закрытые территории, которые сейчас особенно выделяются на общем фоне.
Мы решили свернуть с дороги из Руцавы, потому что Илон Маск вряд ли тестировал свою Tesla в похожих местах. В общей сложности мы проехали около 30-40 километров по участку Вайнёде-Кални-Ауце, который был ужасен, но выбора у нас не было. Средняя скорость — около 25 километров в час. Здесь мы наблюдали парадокс — вокруг Эзерене и Ауце аккуратные хутора и деревни, которые редко увидишь в Латвии, но дороги... Однажды мы встречали Новый год в усадьбе Реньге, и после поездки туда нам пришлось менять пневматические баллоны в машине. В этот раз все было не так плохо, но имейте в виду — если вы планируете такой маршрут, лучше дождаться более сухой погоды или основательной зимы. Конечно, есть и хорошие, и даже отличные участки асфальта. В окрестностях Ауце много красивых замков, есть возможность переночевать в плавучем доме на озере, увидеть партизанские бункеры и многое другое.
В дороге нам позвонил клиент из Пенкуле и рассказал, что там недавно открылось новое кафе Telpa. Мы, конечно, поехали проверять, ведь нам как раз по пути! В Пенкуле проживает около 200 человек и проезжающих туристов здесь не так много, но в кафе мы были не единственные гости, а в меню нашлось место даже для таких блюд, как телячьи щечки. Порции оказались большие, а цены адекватные. Нам пора было зарядить машину, и к закату мы доехали до Бауски. Ставим машину заряжаться и идем гулять по городу.
В течение часа машина заряжена более чем на 300 километров, поэтому мы можем смело отправляться в Акнисте. Единственная асфальтированная дорога ведет через Рижскую объездную, поэтому нам снова предстоит проехать 30 километров по разбитой дороге до Вецумниеков, а затем через Валле и Нерете до Акнисте, где нас ждет хозяин гостиницы Kalniņā. Это приятная гостиница, где есть несколько банкетных залов и спа-комплекс с огромным джакузи и сауной. Нас впечатлил размер тренажерного зала, поскольку в Риге они гораздо меньше. Мы опоздали более чем на час и приехали почти в 10 вечера, но хозяин все равно приготовил для нас ужин с большими порциями. Нас это очень тронуло! Было приятно поговорить, поделиться эмоциями и рассказать о своих приключениях. Стоимость проживания в отеле начинается от 17 евро на человека, спа-комплекс — от 16 евро.
За второй день мы проехали 420 километров, после чего пришло время отправляться в Балви.