Семейное путешествие на арендованной Tesla: прогулки по Приекуле, мрачный Вайнёде и ужасные дороги (часть 2)

Мы, команда Četri ceļo gardi, продолжаем исследовать, можно ли объехать Латвию на электромобиле за четыре дня.

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Это вторая статья из серии от авторов блога Četri ceļo gardi о путешествии по Латвии на арендованном электромобиле. Первую можно найти ЗДЕСЬ.

В конце первой части нашего путешествия мы остановились в прекрасном месте — доме отдыха в Юрмалциемсе Jūras krasti. Когда мы проснулись, то очень удивились, ведь мы заселились в темноте, а утром увидели окружающее нас волшебство. Потрясающий вид из окна! Небольшой сосновый лес, а в 30 метрах от дома — море, которое видно, даже не вставая с кровати. Мы не встречались с хозяевами, но мы уверены, что они очень позитивные люди, если дают путешественникам возможность просыпаться с таким видом из окна.

Дети решили, что у них все будет как в кино — приготовили кофе, а потом пошли на балкон, чтобы его выпить. Да, шестилетняя девочка тоже пытается сделать вид, что ей нравится кофе. Сегодня мы должны доехать до Акнисте, но отъезд из Jūras krasti затягивается.

С утра мы запланировали немного исследовать Южно-Курземский регион — прелести Руцавы, Юрмалциемса и Приекуле. Сначала мы отправились в Юрмалциемс. Едем по асфальтированной дороге, на которой встречаем рыбаков на тракторах, которые перевозят лодки и сети. В нашей семье есть женщина из Лиепаи, поэтому для нее это не в новинку. По латгальским меркам здесь дует сильный ветер, что для людей из Лиепаи кажется сущим пустяком. Центр деревни Руцава очень красивый, здесь есть необычно выглядящее здание туристического информационного центра и очень дружелюбные местные жители.

Foto: "Četri ceļo gardi"

В Руцаве есть много всего интересного. Раньше мы уже были в музее Zvanītāji, поэтому в этот раз решили туда не ехать. На самую западную точку Латвии, литовскую границу у моря, мы в этот раз тоже не поедем. Мы рекомендуем вам обратиться в Южно-Курземский региональный ТИЦ — там очень отзывчивые сотрудники, которые подскажут, на что можно посмотреть.

Мы решили избегать грунтовых дорог, поэтому возвращаемся в Приекули через Лиепаю. В городе мы заряжаем Tesla и отправляемся посмотреть на Шведские ворота, Приекульскую усадьбу, сторожевую башню и Приекульскую лютеранскую церковь, где появилась легенда об Икаре, которая заставляет всех задуматься о том, как важно никогда не ломать свои крылья, а всегда стремится вверх, каким бы невероятным это ни казалось.

Следующая остановка — Вайнёде, который показался нам слишком мрачным. В советское время здесь были военные базы и закрытые территории, которые сейчас особенно выделяются на общем фоне.

Мы решили свернуть с дороги из Руцавы, потому что Илон Маск вряд ли тестировал свою Tesla в похожих местах. В общей сложности мы проехали около 30-40 километров по участку Вайнёде-Кални-Ауце, который был ужасен, но выбора у нас не было. Средняя скорость — около 25 километров в час. Здесь мы наблюдали парадокс — вокруг Эзерене и Ауце аккуратные хутора и деревни, которые редко увидишь в Латвии, но дороги... Однажды мы встречали Новый год в усадьбе Реньге, и после поездки туда нам пришлось менять пневматические баллоны в машине. В этот раз все было не так плохо, но имейте в виду — если вы планируете такой маршрут, лучше дождаться более сухой погоды или основательной зимы. Конечно, есть и хорошие, и даже отличные участки асфальта. В окрестностях Ауце много красивых замков, есть возможность переночевать в плавучем доме на озере, увидеть партизанские бункеры и многое другое.

Foto: "Četri ceļo gardi"

В дороге нам позвонил клиент из Пенкуле и рассказал, что там недавно открылось новое кафе Telpa. Мы, конечно, поехали проверять, ведь нам как раз по пути! В Пенкуле проживает около 200 человек и проезжающих туристов здесь не так много, но в кафе мы были не единственные гости, а в меню нашлось место даже для таких блюд, как телячьи щечки. Порции оказались большие, а цены адекватные. Нам пора было зарядить машину, и к закату мы доехали до Бауски. Ставим машину заряжаться и идем гулять по городу.

В течение часа машина заряжена более чем на 300 километров, поэтому мы можем смело отправляться в Акнисте. Единственная асфальтированная дорога ведет через Рижскую объездную, поэтому нам снова предстоит проехать 30 километров по разбитой дороге до Вецумниеков, а затем через Валле и Нерете до Акнисте, где нас ждет хозяин гостиницы Kalniņā. Это приятная гостиница, где есть несколько банкетных залов и спа-комплекс с огромным джакузи и сауной. Нас впечатлил размер тренажерного зала, поскольку в Риге они гораздо меньше. Мы опоздали более чем на час и приехали почти в 10 вечера, но хозяин все равно приготовил для нас ужин с большими порциями. Нас это очень тронуло! Было приятно поговорить, поделиться эмоциями и рассказать о своих приключениях. Стоимость проживания в отеле начинается от 17 евро на человека, спа-комплекс — от 16 евро.

За второй день мы проехали 420 километров, после чего пришло время отправляться в Балви.