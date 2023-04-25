Нетронутая природа, незаходящее солнце, нордическая сдержанность и покой — таковы Лофотенские острова, которые посетили Инга и Эдгар Вишис. Архипелаг на севере Норвегии считается одной из главных достопримечательностей страны, и, по словам супругов, это действительно так. Отдых здесь понравится всем, кто не боится непостоянной погоды и ценит незабываемую красоту природы, походы в горы и безмятежное спокойствие.

Отпуск в Норвегии был мечтой Инги и Эдгара, но их пугали высокие цены. Добраться до северной страны на машине или самолете можно относительно дешево, но самое дорогое — это проживание и питание. Летом они решили отправиться в путешествие, но не в теплые страны, а в более необычное место.

"Недавно мы купили машину и решили попробовать путешествовать с палаткой, потому что это экономично, — говорит Эдгар. — Для нас это было довольно сложным испытанием, потому что до этого мы останавливались только в отелях, но после поездки на Лофотены мы теперь довольно часто ездим отдыхать в кемпингах".

Добраться в Норвегию на машине



Супруги тщательно готовились к своему длительному отпуску. Сначала они искали палатку подешевле, но продавец порекомендовал им более дорогую с защитой от дождя и ветра, потому что погода в Норвегии меняется очень быстро, и даже летом может быть холодно. Это оказалось правдой — они были на островах в июле и в целом им повезло с погодой, но прохладные и дождливые дни тоже были. "Однажды днем было 28 градусов, и мы были в футболках, но в какой-то момент почувствовали, что подул холодный ветер, и через час уже надели на себя все теплое, что взяли с собой".

Из-за холодной погоды Эдгар и Инга купили спальные мешки и хорошие матрасы. "Мы купили более дорогие вещи, чем хотелось бы, но воспринимаем это как инвестицию для будущих поездок, потому что более качественные вещи служат дольше", — объясняет Инга. Они также купили все необходимое для приготовления пищи, включая гриль. "Забавно, но мы даже дрова мы везли из Латвии, чтобы готовить на гриле и разжигать костер", — говорит Эдгар. Большую часть еды готовили сами, потому что цены в ресторанах и кафе в Норвегии очень высокие. Продукты, которые имеют длительный срок хранения и не портятся на жаре, например, консервы, они тоже покупали в Латвии. На Лофотенах супруги покупали продукты с коротким сроком хранения, например, овощи и хлеб. Один раз они съели рыбные гамбургеры в местном кафе, которые стоили более 30 евро.