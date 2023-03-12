Снег, ветер и небольшая спасательная операция. Первый раз на лыжах в Словацких Татрах

Я встану на лыжи или сноуборд, спущусь с горы, и мне это понравится. Будет светить солнце, все будет ярко и красиво. Именно так я представляла себе катание на лыжах в Словацких Татрах, когда готовилась к поездке, где собиралась впервые в жизни встать на горные лыжи. И вот что я вам скажу…

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Многие любители горных лыж проводят хотя бы часть своего отпуска в Альпах, но есть и те, кто едет в Татры. Поскольку мой опыт ограничивается посещением только одного направления, сравнения у меня не получится. Однако, если вы новичок, то ехать в Словакию и не познакомится со страной – не самая идея. Во-первых, эта поездка обойдется вам дешевле, чем, например, в Италию, а, во-вторых, в Словакии тоже есть чем заняться, даже если вы обнаружите, что не любите кататься на лыжах.

Также Татры хороший выбор для тех, кто не любит путешествовать на самолете. Садитесь в машину вместе с семьей или друзьями и отправляйтесь в путь! Конечно, есть и другие способы путешествия, например, долететь до Кракова. Тогда вы сможете добраться до Татр за несколько часов.

Foto: DELFI

На словацкой стороне вы можете кататься на лыжах как в Высоких, так и в Низких Татрах. Мое лыжное приключение началось в Высоких Татрах на горнолыжном курорте Ломница, недалеко от Попрада. Я участвовала в поездке, организованной местным туристическим агентством и предпринимателями. Они рассказывали о возможностях зимнего отдыха журналистам и туристическим компаниям из Латвии, поэтому иногда я сталкивалась с особым отношением и возможностями, о которых, вероятно, не узнала бы в частной поездке и не воспользовалась бы ими.

По дороге на лыжную базу я все еще колебалась, что взять напрокат – лыжи или сноуборд. В группе было несколько новичков, поэтому нам предложили лыжного инструктора, который помог бы нам освоить азы. Поэтому группа сделала выбор за меня – встать на лыжи. Однако меня также предупредили, что сноуборд требует больше времени для обучения, а вот основы катания на лыжах можно освоить примерно за час или два. Это означает, что меньше обучения на детской горке, больше веселья на большой трассе. Так оно и вышло.

Правда, лыжный инструктор – удовольствие не из дешевых: час занятий для одного человека стоит 50 евро. Можно записаться и на групповое занятие, что, конечно, будет дешевле.

После изучения самых основ – как тормозить, поворачивать и контролировать скорость – я была готова к своему первому заезду. Успешно, без аварий. Погода была отличная, светило солнце. Должна сказать, что это оказалось редкостью в нашей поездке. Намного чаще падал снег и было очень ветрено, поэтому нам пришлось несколько раз менять планы. Следует отметить, что почти во всех отелях этого региона есть спа-центры, в которых приятно отдохнуть, если погода не подходит для катания на лыжах. Есть и аквапарки.

Мне больше не удалось покататься на лыжах в Высоких Татрах, хотя возможностей там предостаточно. Мы также посетили самую высокогорную деревню в Словакии, Солиско, где находится горнолыжный курорт Штрбске Плесо. Любители беговых лыж также могут получить там удовольствие. Конечно, при условии подходящей погоды. Например, когда я там была, на курорте была небольшая метель, хотя и лыжники тоже были.

Вместо того чтобы кататься на лыжах, мы проверили трехзвездочный отель неподалеку. Меня удивило то, что двухместный номер в шале рядом с отелем стоит 120 евро за ночь. Сюда входило проживание, ски-пассы, завтрак, ужин и посещение спа-центра отеля для двух человек. Я решила проверить, действительно ли можно найти такое выгодное предложение. Самый дешевый вариант, который я смогла найти, стоил 113 евро за ночь на двоих в конце апреля. Местные жители, однако, сказали, что иногда в Словакии можно кататься на лыжах и до середины мая. Но я бы не стала так рисковать, если единственная цель поездки – катание на лыжах. В остальном – хорошее предложение, потому что подъемники открыты и летом, и на них можно подняться на гору, чтобы полюбоваться видами или отправиться в поход.