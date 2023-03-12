Снег, ветер и небольшая спасательная операция. Первый раз на лыжах в Словацких Татрах

Я встану на лыжи или сноуборд, спущусь с горы, и мне это понравится. Будет светить солнце, все будет ярко и красиво. Именно так я представляла себе катание на лыжах в Словацких Татрах, когда готовилась к поездке, где собиралась впервые в жизни встать на горные лыжи. И вот что я вам скажу…
Многие любители горных лыж проводят хотя бы часть своего отпуска в Альпах, но есть и те, кто едет в Татры. Поскольку мой опыт ограничивается посещением только одного направления, сравнения у меня не получится. Однако, если вы новичок, то ехать в Словакию и не познакомится со страной – не самая идея. Во-первых, эта поездка обойдется вам дешевле, чем, например, в Италию, а, во-вторых, в Словакии тоже есть чем заняться, даже если вы обнаружите, что не любите кататься на лыжах.
Также Татры хороший выбор для тех, кто не любит путешествовать на самолете. Садитесь в машину вместе с семьей или друзьями и отправляйтесь в путь! Конечно, есть и другие способы путешествия, например, долететь до Кракова. Тогда вы сможете добраться до Татр за несколько часов.
На словацкой стороне вы можете кататься на лыжах как в Высоких, так и в Низких Татрах. Мое лыжное приключение началось в Высоких Татрах на горнолыжном курорте Ломница, недалеко от Попрада. Я участвовала в поездке, организованной местным туристическим агентством и предпринимателями. Они рассказывали о возможностях зимнего отдыха журналистам и туристическим компаниям из Латвии, поэтому иногда я сталкивалась с особым отношением и возможностями, о которых, вероятно, не узнала бы в частной поездке и не воспользовалась бы ими.
По дороге на лыжную базу я все еще колебалась, что взять напрокат – лыжи или сноуборд. В группе было несколько новичков, поэтому нам предложили лыжного инструктора, который помог бы нам освоить азы. Поэтому группа сделала выбор за меня – встать на лыжи. Однако меня также предупредили, что сноуборд требует больше времени для обучения, а вот основы катания на лыжах можно освоить примерно за час или два. Это означает, что меньше обучения на детской горке, больше веселья на большой трассе. Так оно и вышло.
Правда, лыжный инструктор – удовольствие не из дешевых: час занятий для одного человека стоит 50 евро. Можно записаться и на групповое занятие, что, конечно, будет дешевле.
После изучения самых основ – как тормозить, поворачивать и контролировать скорость – я была готова к своему первому заезду. Успешно, без аварий. Погода была отличная, светило солнце. Должна сказать, что это оказалось редкостью в нашей поездке. Намного чаще падал снег и было очень ветрено, поэтому нам пришлось несколько раз менять планы. Следует отметить, что почти во всех отелях этого региона есть спа-центры, в которых приятно отдохнуть, если погода не подходит для катания на лыжах. Есть и аквапарки.
Мне больше не удалось покататься на лыжах в Высоких Татрах, хотя возможностей там предостаточно. Мы также посетили самую высокогорную деревню в Словакии, Солиско, где находится горнолыжный курорт Штрбске Плесо. Любители беговых лыж также могут получить там удовольствие. Конечно, при условии подходящей погоды. Например, когда я там была, на курорте была небольшая метель, хотя и лыжники тоже были.
Вместо того чтобы кататься на лыжах, мы проверили трехзвездочный отель неподалеку. Меня удивило то, что двухместный номер в шале рядом с отелем стоит 120 евро за ночь. Сюда входило проживание, ски-пассы, завтрак, ужин и посещение спа-центра отеля для двух человек. Я решила проверить, действительно ли можно найти такое выгодное предложение. Самый дешевый вариант, который я смогла найти, стоил 113 евро за ночь на двоих в конце апреля. Местные жители, однако, сказали, что иногда в Словакии можно кататься на лыжах и до середины мая. Но я бы не стала так рисковать, если единственная цель поездки – катание на лыжах. В остальном – хорошее предложение, потому что подъемники открыты и летом, и на них можно подняться на гору, чтобы полюбоваться видами или отправиться в поход.
Следует отметить, что ски-пассы, включенные в стоимость проживания, можно использовать и на других горнолыжных курортах, таких как Ломнич и Ясна. Бесплатная парковка в отеле также включена в стоимость проживания. Если вы не собираетесь кататься на лыжах в определенный день, вы можете использовать свой ски-пасс в качестве входной карты в аквапарк. Подобные предложения есть во всех отелях TMR.
Самым популярным и известным горнолыжным курортом Словакии является Ясна. Она расположена в Низких Татрах. Там у меня была возможность попробовать как ночное катание, так и услугу "свежая трасса" (за дополнительную плату ограниченное количество людей может подняться на гору до открытия трасс и насладиться катанием по свежерасчищенной трассе). Однако для новичков это занятие может показаться довольно сложным – ведь им для катания нужно выбирать трассы меньшей сложности, отмеченные синим цветом. Но сойдя с подъемника, мы обнаружили, что можем найти только красную маркировку.
Наш местный сопровождающий начал уверять нас, что он может вызвать нам "снежное такси". Я не могла понять – шутит он или нет. Нас было трое начинающих. Мы начали спускаться вниз, но у каждой из нас была своя скорость. Я была в середине. Время от времени я притормаживала, мечтая о более пологой части трассы, но таковой поблизости не наблюдалось. Наш гид сосредоточился на лыжнице, которая двигалась медленнее всех, но в какой-то момент он вдруг оказался рядом со мной и ободряюще сказал, что следит за мной и все будет хорошо.
До этого момента я совсем не волновалась, я была немного нервной и очень сосредоточенной. Это, конечно, изменилось, когда меня успокоили и всерьез предложили воспользоваться "снежным такси". И я сразу же начала думать, не ждет ли меня впереди что-то страшное, или инструктору кажется, что мы не справимся и продолжать путь действительно небезопасно. Я бы солгала, если бы сказала, что не начала паниковать. Поэтому я остановилась и попыталась успокоиться. Чтобы помочь мне, гид дал мне несколько советов, как лучше справиться с ситуацией. Советы, конечно, были хорошими, но я больше не могла их воспринимать. Оказалось, что все трое из нас чувствовали то же самое. В итоге нас отвезли на снегоходе на голубую трассу.
Я понятия не имею, сколько бы стоило спасение безрассудных лыжников в Словакии. Я воспользовалась этой возможностью бесплатно и без угрызений совести. Если бы это не было организованным мероприятием, я бы посмотрела на склон, по которому мне придется спускаться, и уж точно не выбрала бы тот, в прохождении которого не была бы уверена.
Нас отвезли к ближайшему кресельному подъемнику, который доставил нас на трассу, соответствующую нашим возможностям. Здесь были и более сложные участки, а в некоторых местах трасса пересекалась с трассами более высокой сложности, но преодолевать трудности гораздо легче, если сразу видишь их конец. Несмотря на то, что день был ветреным и почти все время шел снег, мне очень понравился первый полный день катания, а последний заезд после обеда по заснеженной и уложенной трассе заставил меня почувствовать, что я хочу еще.
В целом, мне понравилось кататься на лыжах в Словакии. Опытные лыжники, вероятно, выбрали бы другие части европейские курорты для катания, но, если вы большая группа лыжников, планирующая путешествовать на машине или небольшом фургоне, Татры – определенно неплохой выбор. Здесь есть чем заняться, даже если условия не подходят для катания на лыжах. Мы, например, посетили выставку ледяных скульптур, прокатились на санях несколько километров, посетили аквапарки и спа-центры (банное шоу в термальном парке Gino Paradise в Бешенёва также оказалось интересным опытом).
Конечно, хорошая новость заключается в том, что погода в Татрах может быть разной. Если вы не хотите проводить день в аквапарке или осматривать природные или туристические достопримечательности, вам пригодится абонемент на подъемник, действующий сразу на нескольких базах.