Снежная буря, горные озера и взятки: приключения латвийцев в Таджикистане

Неизведанный туристами Таджикистан одновременно манит и пугает. С одной стороны, это страна, не утратившая своего древнего очарования, а с другой — совершенно иной мир, где не действуют привычные нам правила. В Таджикистане нужно просто наслаждаться красотой и колоритом природы. Именно это и решила сделать группа из семи путешественников из Латвии во время восьмидневного похода по Фанским горам, где местные жители настолько редко встречают туристов, что охотно приглашают их на чай.

Агнесе, Криста, Ольга, Инесе и Юрис, искавшие как можно более нетрадиционное направление, наткнулись на красочное туристическое предложение Фанских гор в Таджикистане. Для одного это был шанс доказать себе, что он может несколько дней подряд преодолевать по 25 километров на высоте 3000 метров, для другого — четырехлетняя мечта, а для Ольги — просто совпадение. "Изначально я собиралась в Киргизию, но поездка отменилась. Лето подходило к концу, и я поняла, что надо куда-то быстро ехать и насладиться отпуском. Поэтому я решила отправиться в Фанские горы".

Неожиданности и взятки



Путешественников сразу предупредили, что это не будет комфортное путешествие. Поэтому от иллюзии приключений в романтическом горном домике с большим спа-центром и вкусной едой пришлось сразу отказаться. Но именно этого путешественники и хотели — испытать что-то необычное, и проверить свои силы и возможности.

Путь в Таджикистан из Риги занял 20 часов — из столицы Латвии в Стамбул, из Стамбула в Алматы, а оттуда в Душанбе.