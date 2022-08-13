Если вы разочаровались в человечестве и уверены, что мир со всеми его терактами, войнами, ненавистью и корыстью катится в тартарары — вам сюда. На путь святого Иакова. В этом лично убедилась учредитель рижской школы современных коммуникаций Taktika School Олена Федорова, которая прошла пешком 125 км, чтобы познать другой смысл, других людей и, другой мир... Олена поделилась с Delfi своим опытом, наблюдениями и выводами.

Всем, кто когда-либо слышал об этом Пути и сомневался - смело идите.

Те, кто вкладывает средства в саморазвитие и поиск себя – идите.

Кто посещает психотерапевтов и психологов - идите.

Если задаётесь вопросом, "а зачем мне идти?"…- идите. Когда завершите Путь, точно поймёте, зачем.

Нет средств? И не надо. Самая большая статья расходов – перелёт, но стартовать пешим ходом можно даже из Латвии. Переночевать в альберге со свежей постелью и душем можно максимум за 15-17 евро (есть варианты от 0 до 5 евро). Мирская пища, пока идёшь, мало интересует - питание укладывается в 10 евро в сутки.

И, основное для меня: когда теряешь ориентиры, веру в мир, любовь, ближнего - так случилось у меня с началом войны – идите!



Такой пост и фото обернутых изолентой кроссовок выставила Олена Федорова, добравшись до финиша — главного храма Сантьяго де Компостела — и получив индульгенцию, отпущение грехов.

...Война ворвалась в жизнь Олены вместе с караваном родных и близких из Ирпеня и вереницей знакомых и незнакомых беженцев, к заботе о которых она подключилась буквально автоматически - иначе нельзя...

Сама Олена переехала в Латвию 20 лет назад - аспиранткой по обмену из Днепропетровского университета. Сменив работу пресс-секретаря в металлопрокатной компании с высокой зарплатой и личным водителем на 60 латов гонорара лектора в латвийском вузе. Прижилась, сдала на гражданство, построила любимое дело… И тут случилось то, во что сознание отказывается верить до сих пор. Через четыре месяца бессонных ночей — новостей, звонков, слез и разрывающих изнутри эмоций - обнаружила, что совершенно выгорела.

В конце июня Олене надо было отвезти сына в языковой лагерь в Португалии — появилась свободная неделя. Подруга подала идею отправиться в путь святого Иакова — испытать на себе силу третьей католической святыни после Рима и Иерусалима.