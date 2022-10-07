Культ личности президента, пешеходные тоннели из мрамора, высохшие реки, невероятно вкусная еда и совершенно иная, чуждая нам роль женщины – так можно вкратце охарактеризовать тот Азербайджан, в котором побывала Инга Карклиня в августе. Она говорит, что хотя без культурного шока не обошлось и некоторые вещи вызвали ее удивление, впечатления от посещения этой страны только положительные и незабываемые.



Инга признается, что никогда бы не подумала, что однажды дороги приведут ее в Азербайджан, но ее любимый человек родом из этой страны. Инга показала ему великолепие Латвии и отвезла в места, менее известные туристам, и он хотел сделать то же самое — показать Инге Азербайджан его глазами. "План состоял в том, чтобы увидеть как можно больше за десять дней и показать мне, насколько разнообразна эта страна, от пустынных полей до зеленых аллей, гор и водопадов".

Культ президента и игры на выживание на местных дорогах



Путешествие Инги началось в Баку, столице Азербайджана, где они провели два дня, исследуя город. "Баку — красивый промышленный город с современными зданиями нестандартной формы. Вы можете увидеть их прямо на главной улице по дороге из аэропорта", — описывает она и говорит, что одним из самых памятных моментов было посещение мемориальной аллеи. "Можно сказать, что это огромное кладбище, где похоронены как солдаты, погибшие в первой Нагорно-Карабахской войне, так и мирные жители, погибшие в резне 20 января 1990 года. Здесь горит вечный огонь, отсюда открывается живописный вид на море и город".

Столица Азербайджана знаменита тем, что действие комедии "Бриллиантовая рука" в Турции снималось в Баку, и Инга посетила то место в старом городе ("Ичери Шехер"), где герой фильма упал, сломал руку и выкрикнул одну из самых известных фраз фильма "Черт побери!". Найти нужную улицу не составило труда: после недолгого блуждания по извилистым улочкам местные лавочники указали правильное направление. Еще одним интересным и достойным посещения местом Инга называет легендарную "Девичью башню", которая является одной из самых популярных туристических достопримечательностей во всем Азербайджане.

"В Баку мне было интересно, что пешеходные тоннели сделаны из мраморных плит. Было ощущение, что входишь в роскошный концертный зал. Полированные стены, полы, в переходах играют музыканты. Это нельзя сравнить с рижским туннелем, который ведет к вокзалу", — говорит она. Приехав в Баку, Инга испытала культурный шок из-за двух вещей — сильной жары (в столице было около 36 градусов) и дорожного движения.

"Движение здесь действительно сумасшедшее. Почти никто не показывает поворот, все сигналят, и вместо двух полос четыре, а то и пять. Самые наглые всех обгоняют. Интересно, что около 70-80% автомобилистов за пределами столицы ездят на старых машинах, в основном на жигулях. Выезд из Баку вызывал у меня ассоциации с компьютерной игрой — с каждой минутой надо преодолевать все более сложный уровень. По дорогам гуляет не только домашний скот, птицы и домашние животные, но и люди. Они перебегают дорогу в последний момент, поэтому постоянно надо быть начеку. Когда я вернулась в Латвию, то особенно оценила наш трафик и насколько вежливы и цивилизованы наши водители".