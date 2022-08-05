Города на Мальте расположены близко друг к другу и много куда можно дойти пешком. Оба большие любители пеших прогулок и в день пара проходит в среднем 20-30 тысяч шагов. "Когда вы едете в машине, у вас нет времени, чтобы насладиться окружающей обстановкой, но когда вы идете, то можете лучше "впитать" то, что вас окружает", — говорит Элистер. А Мартиньш добавляет: "На Мальте темнеет рано — около восьми-девяти. По вечерам здесь устраивают прогулки на лодках, во время которых запускают салюты. Это создает особую атмосферу. Вечером стоит прогуляться, потому что именно тогда здесь кипит жизнь. Во время этой прогулки мы открыли для себя сады в стиле барокко в центре Валлетты, которые иначе бы не заметили".

Самые яркие впечатления – на острове Гозо

Во время отпуска Элистер и Мартиньш познакомились с пожилой парой, которая сейчас живет в Америке, но подумывает переехать на Мальту на остров Гозо. "Раньше мы там не были, но нам было интересно, почему им понравилось это место, поэтому мы посвятили целый день осмотру острова, начав с его самого популярного направления и старейшего объекта — храмового комплекса Джгантия, который вероятно, старше египетских пирамид".

Элистер говорит, что остров Гозо очаровал ее. "Находясь здесь, я еще больше полюбила Мальту, потому что природа здесь невероятно красивая и присутствие туристов ощущается гораздо меньше, зато видна жизнь местных жителей". Мартиньш также в восторге от тихого острова Мальта. "У меня очень яркие воспоминания о здешних людях. Средний возраст жителей немного старше обычного, и вы можете видеть, что люди приезжают сюда, чтобы провести старость и расслабиться, по-настоящему насладиться жизнью и не торопиться. Здесь очень умиротворенно... Я никогда раньше не видел, чтобы люди ходили так много и насвистывали!".

Впечатляющими остановками на острове Гозо были также живописная пещера Тал-Микста (Tal-mixta) и известняковая арка Вид иль-Милах (Wied il-Mielaħ). Еще одно особенное место на острове по словам Элистер — бухта Двейра (Dwejra). "Это место во мне очень отозвалось. Природа там мощная, а ты сам чувствуешь себя маленьким, наблюдая, как волны с силой ударяются о впечатляющие скалы".

Хотя на острове можно многое увидеть и испытать за один день, и Мартиньш, и Элистер признают, что на Гозо лучше провести два дня, потому что здесь так много интересного, что на все не хватает времени.

Сказочная страна в деревне Папайя



После насыщенного событиями визита на Гозо супруги рано утром отправились в деревню Папайя, построенную в 1980-х годах для съемок фильма о силаче Папайя с Робином Уильямсом в главной роли.

Деревня Папайя, также известная как Небесная деревня, представляет собой комплекс красочных деревянных домов, расположенный в живописном месте у голубого залива Анкор. Мартиньш говорит, что по деревне гуляют герои фильма и есть возможность принять участие в викторине, которую они оба прошли и выиграли! "Здесь есть ощущение другого мира, и его невозможно передать через фотографии. Чувствуешь себя так, как будто попал в маленькое сказочное королевство среди разноцветных домиков со своей атмосферой", — описывает место Элистер.

"Мы также посетили собор в Меллихе. Мы обычно не ходим в церковь, но в путешествиях хотя бы заходим в какую-нибудь одну", — говорит Элистер. Мартиньш добавляет: "Посещение соборов — часть нашей культуры. Святые места в мире разные, и кто знает, кто из богов настоящий?". Элистер, со своей стороны, напоминает, что в зарубежных странах не следует забывать об этикете в одежде, который необходимо соблюдать при посещении святых мест, в том числе и на Мальте.

Также они побывали в деревне возле удивительного морского пещерного комплекса Blue grotto, Национальный океанариум Мальты и пляж Сингита.

Foto: Privātais arhīvs

Почти как в раю



Мальта подарила им обоим много приятных воспоминаний, и они признаются — остров Родос и Неаполь не вызвали у них желания посетить их снова, но Мальта с ее природным великолепием и очарованием заставила их так в нее влюбиться. что пара рассматривает идею вернуться сюда еще раз в компании друзей, чтобы набраться новых впечатлений.

Foto: Privātais arhīvs

"Мальта очень отличается от Латвии – природа, особенно скалы и кристально чистая вода. Моей мечтой всегда было побывать в тропическом раю, и Мальта близка к этому. Я также восхищаюсь менталитетом жителей. Для меня, как для человека, который крутится как белка в колесе, было культурным шоком увидеть, что местные никуда не торопятся. Здесь жизнь спокойнее. Особенно хорошо я это почувствовал на острове Гозо, в моем любимом месте на Мальте. Там все выглядят счастливыми, довольными, — говорит Мартиньш. — Самое приятное воспоминание из этой поездки — это момент, когда мы с Элистер говорили о жизни в кафе на Гозо. Во время отпуска вы больше думаете о том, что происходит в жизни, начинаешь задумываться о будущем". Элистер добавляет: "В отпуске время течет по-другому, это чувствуется. Мы много разговариваем с Мартиньшем каждый день, но в основном о приземленных вещах. В поездке много новых впечатлений, и разговоры более глубокие, потому что они раскрывают аспекты, которые вы не обсуждали раньше".

"На Мальте у меня были волшебные незапланированные моменты, и во время прогулки я часто говорила Мартиньшу, что я счастлива, — говорит Элистер. — Мне нравится, когда ты путешествуешь, ты становишься гражданином мира, и с каждой страной, которую ты посещаешь, мир становится более родным".