Элистер Иванова и Мартиньш Медниекс путешествуют вместе относительно недавно — они уже посетили остров Родос в Греции, Неаполь в Италии, а в июне вернулись из своего третьего совместного путешествия, которое привело их на Мальту. Сейчас их цель — совершить поездку по Европе. На Мальту они отправились довольно спонтанно. Своим опытом путешествий они делятся в совместном блоге в Instagram The Latvian Couple.

"Мальта была хорошим выбором. Мы поняли, что за неделю мы можем узнать это место достаточно хорошо, чтобы сказать, что мы были на Мальте, — говорит Элистер. — Мы жаждем приключений. Если мы едем в другую страну, мы хотим познакомиться с ней, а не провести неделю на курорте". Мартиньш добавляет: "Мы путешествуем, чтобы знакомиться с культурой, наслаждаться природой. Это возможность выбраться из колеса, в котором мы как белки бегаем каждый день".

Элистер и Мартиньш посетили Мальту в начале июня. Первая остановка – Валлетта, столица острова. "В первый же вечер, когда мы приехали, у нас была классная прогулка по городу — играла живая музыка, люди были счастливы, все вокруг отдыхали", — говорит Элистер и добавляет, что местные жители живут в соседних городах, а не в столице, поэтому Валлетта — отчетливо туристический город.

Если вы хотите избежать других туристов, но получить похожую атмосферу, Мартиньш рекомендует отправиться в Мдину, которая когда-то была столицей Мальты. "Это как маленькая Валетта. Здесь меньше людей, это более старинный город с такими же бежево-коричневыми зданиями", — описывает он.

Каменные пляжи и вечерние прогулки

Элистер говорит: "Мы встаем рано, даже в отпуске, потому что наш приоритет — как можно больше всего посмотреть. Есть несколько красивых мест, которые мы хотим посетить, но впечатление может быть испорчено большим количеством людей". Когда молодые люди отправились на один из самых популярных пляжей мира - Голубую лагуну, где снимался любимый фильм Элистер "Граф Монте-Кристо", они одними из первых поднялись на борт пассажирского теплохода и во время поездки смогли увидеть гораздо больше, чем те, кто пришел позже. К слову, забронировать такую поездку в тот же день почти невозможно, лучше сделать это на самом причале.