Перейти на лыжах Финляндию по прямой, от России до границы со Швецией. Зимой отправиться пешком из Риги в Сочи. Переплыть на веслах Атлантический океан от Намибии до Бразилии. На веслах пройти через Тихий океан и стать первым человеком, которому удалось таким образом добраться от Южной Америки до Евразии. Все это — маршруты Карлиса Барделиса. На этой неделе он вернулся домой из двухлетнего путешествия от Перу до Индонезии. В одиночку на гребной лодке.



Раньше Карлис увлекался альпинизмом, но каждый раз, отправляясь в отпуск в путешествие, он понимал: этого недостаточно. Постепенно он перестроил свою жизнь так, чтобы путешествия заняли в ней главное место. В 2013 году он ушел с работы и начал проект Bored of Borders: "Сначала мне нужно было принять много решений. Одно из них — просто спросить себя: где я чувствую себя лучше всего? Честный ответ, который я могу дать — лучше всего мне в путешествии".

Сначала Карлис вместе с Гинтсом Барковскисом на лодке переплыл Атлантический океан, а затем c Линдой Зузе на велосипеде-тандеме пересек Южную Америку. Сначала планировалось переплыть Тихий океан вдвоем: "Но когда мы добрались до Лимы, Линда сказала, что не представляет, как будет в лодке пересекать Тихий океан. Я считаю, что никому не стоит делать того, что он не может себе представить и что внушает ему непреодолимый страх. Она вернулась, поступила в университет и делает то, что ей ближе к сердцу. Мне кажется, что это правильно. Вообще, прежде чем мы долетели до Южной Америки, я задавал себе вопрос: что, если Линда не поедет? И ответил: тогда буду грести один".

30 часов на веслах

Каждый день Карлис греб 12-13 часов, но были моменты, когда приходилось сидеть на веслах по 30 часов подряд. Самый длинный перерыв между высадками на сушу — 140 дней, когда лодка преодолела участок маршрута от Перу до Французской Полинезии.