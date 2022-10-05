Три года на колесах: как Рооси и Мадис съездили в Швецию в автодоме

Как люди решаются покорять новые страны и города, живя при этом в "доме на колесах"? Можно ли путешествовать на автомобиле в течение нескольких лет и есть ли какие-то особые рекомендации для тех, кто только думает о таком необычном способе отдыха? Turist.ee рассказывает об опыте автомобильных путешествий молодой пары из Эстонии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Последние три года Рооси и Мадис живут в автодоме. "Такая жизнь позволяет нам открывать красивые места для серфинга и путешествовать не только по Эстонии, но и по миру", — говорит Рооси. Совсем недавно они вернулись из очередного путешествия.

Обычно молодые люди предпочитают ездить в теплые страны, такие как Испания и Италия, но на этот раз решили изменить привычкам и отправиться в Швецию, чтобы получше узнать Королевство, ведь до этого они бывали только в Стокгольме. Впечатлениями от своей последней поездки они и решили поделиться.

"Мы отправились на пароме DFDS, поскольку их маршрут Палдиски-Каппельшер позволяет избежать интенсивного движения в Стокгольме и сразу после прибытия отправиться напрямую на природу и к местам, где можно заняться серфингом", - рассказала Рооси. Она добавила, что из порта Каппельшера они сразу выехали на трассу и поехали на пляж Радмансхольменс, который располагается на острове в 60 километрах к северу от Стокгольма.

В то же время молодые люди отметили внимание, проявленное к пассажирам, на пароме DFDS. "Мы путешествуем с собакой Луной, и на пароме нам было очень комфортно. На открытой палубе есть "туалеты", специально предназначенные для собак, а в каюте была миска для воды", — вспоминает Рооси. "Кроме того, нас удивил широкий выбор вегетарианских блюд на завтрак и ужин", — добавил Мадис.

По его словам, путь от Капельшера до пляжа уже сам по себе был интересным: извилистая, узкая дорога, несколько небольших мостиков, бесчисленное количество милых домиков, окрашенных в традиционный для Швеции красный цвет, и переправа на пароме на остров. "Паромы отправляются каждые полчаса, проезд бесплатный и для пассажиров, и для автомобилей - прям как общественный транспорт Таллинна для жителей города!"

Советы для путешествий на автомобиле

Незаменимым помощником пары в путешествиях на автомобиле является мобильное приложение Park4Night. С его помощью можно найти как официальные места для того, чтобы остановиться на отдых (очень похоже на эстонское приложение RMK), так и абсолютно дикие места, куда обычно мало кто заглядывает. "Благодаря этому приложению мы можем узнать, где есть электричество, вода, где при необходимости можно заправить машину и оставить мусор", - рассказывает Рооси, не переставая восхищаться приложением, которым она пользуется и в Эстонии, и в других европейских странах. "В официальных местах отдыха есть возможность развести костер, часто даже дрова есть", — добавила она.

Foto: ROOSI NÕGISTO

Еще Рооси рекомендует запастись чистой водой и едой, которую можно легко приготовить во время автомобильного путешествия. "Тогда вам не придется в новой стране первым делом бежать в магазин", — сказала она, добавив, что, хотя цены в продуктовом магазине такие же, как в Эстонии, еда вне дома обходится в разы дороже. "Второе блюдо в среднем стоит 20–40 евро, и в самом дешевом местном ресторане счет за наш ужин составил пятьдесят евро", — привела пример Рооси. "С блюдами, которые легко самостоятельно приготовить, вы хорошо экономите и можете больше времени посвятить исследованию окрестностей".

Будьте готовы к неожиданностям

В то же время, по мнению молодых людей, особо беспокоиться о воде и еде не стоит, ведь мест, где можно пополнить свои запасы, предостаточно. "Вы просто должны учитывать, сколько вам нужно", — сказала Рооси, добавив, что они наполняют бак с водой примерно через каждые 3-5 дней. "Швеция — идеальное место для путешествий на машине, потому что дороги в идеальном состоянии, а участники дорожного движения умеют считаться с другими — каждый может двигаться в своем собственном темпе", — сказал Мадис, который в основном был за рулем во время путешествия.

Foto: Частный архив

Поскольку климат в Швеции очень похож на эстонский, молодые люди рекомендуют быть готовыми к неожиданностям и иметь запасной план. "В Швеции за один день можно увидеть сразу четыре времени года", — сказала Рооси. Кроме того, по ее словам, нужно также быть готовым к тому, что весь день может идти дождь. "Перед поездкой обязательно стоит подумать, готовы ли вы весь день провести в машине или же можно при необходимости найти другие решения", — советует она.

Заразительная радость

По словам Мадиса и Рооси, за плечами которых много путешествий по разным странам и городам, шведы очень дружелюбны, открыты и общительны. "В некоторых местах, где мы останавливались, местные жители сами приходили с нами поболтать, помогали нам понять особенности какого-то конкретного места для серфинга и делились хорошими рекомендациями и хитростями", — рассказывает Рооси. Она вспоминает, что в Швеции им даже удалось познакомиться с местными эстонцами, которые подсказали отличные локации для кайтсерфинга. "Стоит быть готовым к тому, что Швеция может даже начать нравиться — их жизнерадостность прямо-таки заразительна", — добавляет Мадис.