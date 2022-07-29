Семья Марцинкевич уехала в Италию в середине января 2022 года и вернулась в Латвию в конце апреля. Чуть больше трех месяцев они называли своим домом итальянский город Флоренцию. Они поехали туда, потому что у папы, Юргиса, был проект — он оперный певец. По той же причине в 2020 году Анния и Юргис прожили три месяца в испанском городе Валенсия, а в июле этого года снова вернутся во Флоренцию. Когда они уехали в Италию, их сыну Микелису едва исполнилось пять месяцев. Как прошло путешествие в Италию с малышом на руках?

Расскажите, где вы остановились? На чем бы вы порекомендовали перемещаться по Италии с ребенком?

Нашей "базой" была Флоренция, где мы все это время снимали полуторакомнатную квартиру. Когда у нас было свободное время, мы старались как можно больше ездить в другие города и осматривать разные достопримечательности по всей Италии. Для перемещений мы в основном использовали поезда — как региональные, так и скоростные. Это и дешевле, чем аренда автомобиля, и, на наш взгляд, гораздо удобнее.

В качестве второго варианта мы бы выбрали внутренние авиарейсы, оставив аренду автомобиля только в качестве третьего варианта. Особенно с маленьким ребенком, который не готов сидеть в автокресле по несколько часов. На короткие маршруты за пределы Флоренции, например в торговый центр, мы ездили на автобусе.

А как было с Микелисом? Вы нашли какую-то специальную коляску, сумку-кенгуру?

У нас с собой были эрго-рюкзак и детская коляска. Мы часто использовали эрго-рюкзак пока сын не спал, потому что тогда можно было передвигаться быстрее и комфортнее. Мы ориентировались по ситуации и оценивали, что нам там будет удобнее — коляска или эрго-рюкзак. Во многих местах в Италии пешеходные тротуары вымощены или очень узкие, поэтому ходить с коляской может быть довольно сложно. Однако, учитывая, что мы были в Италии три с половиной месяца, коляска нам, конечно, тоже была нужна. Она пригодилась в быту, на прогулке, в магазине и, конечно же, в поездках.