Начавшаяся еще на прошлой неделе забастовка работников авиакомпании Ryanair серьезно нарушила воздушное сообщение в Европе. По данным испанских новостных порталов, только в минувшую субботу забастовка затронула 440 000 человек. Среди пострадавших оказались и жители Эстонии. О самом длительном в своей жизни путешествии из одной страны в другую рассказали Хелен и Тоомас.

В прошлую субботу Хелен и Тоомас как ни в чем не бывало приехали в Таллиннский аэропорт, чтобы рейсом Ryanair улететь в Валенсию c небольшой пересадкой в Милане. Долгожданное путешествие, летний отпуск, масса планов. Но все пошло не так, как они изначально рассчитывали - вместо перелета в несколько часов поездка растянулась на несколько дней. "Мы три ночи ждали новый рейс в Милане", - рассказывает Тоомас. "Все ближайшие рейсы были распроданы, а Ryanair ведь предлагает в качестве замены только свои собственные рейсы. Однажды у нас была такая же ситуация с Lufthansa, но они предложили первый возможный вариант среди других авиакомпаний".

Спокойное начало и неожиданное сообщение

"Мы прилетели в Милан в субботу, у нас было пять часов на пересадку на рейс в Валенсию", — описывает Тоомас начало их путешествия, когда всё еще шло по плану. "Мы спокойно ели пиццу в аэропорту, когда вдруг увидели, что на табло появилось объявление об отмене половины рейсов Ryanair. Наш рейс тогда еще не отменили, по крайней мере, никакой информации об этом на табло не было. Но потом в наше приложение Ryanair пришло сообщение, что рейс все-таки отменен. Мы сразу же пошли к стойке Ryanair, чтобы узнать, отправят ли они нас другим рейсом или организуют ночевку в гостинице. Очередь к стойке была нереальная, метров 200. Когда мы наконец-то дошли до сотрудников авиакомпании, нам сказали, что никакого альтернативного рейса, никакого отеля или трансфера они нам предложить не могут. Абсолютно ничего! Нас отправили в пункт информации аэропорта, хотя в очереди мы слышали жалобы нескольких пассажиров, что они уже были в инфопункте и там их без лишних слов отправили обратно на стойку Ryanair. Но делать было нечего, мы пошли все-таки в пункт информации аэропорта, и, конечно же, нам там сказали, чтобы мы самостоятельно искали себе замену рейса.

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