Многообразие природы и животных, захватывающее дух великолепие — если и есть на этой земле рай, так это Маврикий, — говорят Эдийс и Лаума, которые провели на острове у берегов Африки две полные приключений недели. Экскурсия с кашалотами и плавание с дельфинами, прогулка со львами и купание в водопадах — это лишь малая часть того, что пара пережила на живописном острове в Индийском океане.

Эдийс – путешественник опытный, он уже более 10 лет активно путешествует и объездил почти весь мир. Лаума – пока новичок, но цель у них одна – побывать в местах, где ни один из них еще не был, где тепло и есть интересные развлечения на свежем воздухе. И когда пришло время выбирать между Сейшельскими островами и островом Святого Маврикия, они оба пришли к выводу, что на Маврикии их ждут более яркие впечатления, да и поездка выйдет дешевле. По словам Эдийса, Маврикий – это самая богатая страна Африки, большая часть ее доходов идет именно от туризма, поэтому на острове отличная инфраструктура, а сама страна чистая и безопасная и это немаловажно.

"Первые впечатления на острове – как ярко все цветет – деревья, кусты… Столько вокруг красок – настоящий райский остров! Я был во многих уголках мира, но такой флоры и фауны нигде больше не видел. Ни на Бали, ни в Тайланде, ни в Бразилии... Красиво и там, конечно, но не настолько. Это остров, который отличается от всех остальных в мире. Он буквально затягивает вас!" – делится своими впечатлениями Эдийс. "На вершине горы встречаешь куст, камни и скалы, но спускаешься ниже — и течет водопад, вокруг которого джунгли, — добавляет Лаума. — Здесь красивые и очень разные пляжи: один с пещерами и скалами, другой с белым песком. Есть и необычный пляж с совершенно зеленым берегом, покрытым плющом".

Гора открыток и кит под лодкой

Одним из основных туристических направлений является гора Ле Морн – именно она чаще всего упоминается в рекламе острова. "Мы целенаправленно хотели подняться туда в самом начале поездки, потому что сверху видно весь остров", — говорит Лаума. Восхождение на гору было их основным занятием в первые дни. "Поднявшись на вершину горы, можно увидеть необычный вид – словно под водой водопад. Такого природного явления нет больше нигде в мире". Эд добавляет, что, вспоминая поездку, восхождение на Ле Морн запомнилось как один из самых зрелищных моментов, притом оно было бесплатным, потому что они лезли сами, а не пользовались услугами гида. "Гора особенная. Она не столько высока, сколько крута, поэтому мы ползли на четвереньках. Если поедете на Маврикий и захотите подняться, то делайте это в сезон, когда нет дождей, иначе ничего не получится", — рекомендует Лаума.

А после захватывающего подъема на Ле Морн пара отправилась в китовый тур – то, чего больше всего ждала Лаума. "Есть примерно 40% вероятность того, что вы встретите китов во время поездки (100% гарантии вам никто не даст), поэтому так здорово, что мы смогли увидеть аж 12 китов! Это настоящая фантастика! — Лаума подчеркивает, что это был самый впечатляющий момент в ее жизни. — Ощущения неописуемые. Мне всегда хотелось увидеть этих великанов. Кажется невероятным, что они существуют, увидеть их своими глазами это счастье. Кроме того, нам удалось запустить дрон и увидеть их сверху, что еще более впечатляет. С лодки все слышно и видно только сбоку, а с дроном мы получили кадры в другом ракурсе. Вода там ярко-голубая и можно ясно видеть, насколько огромен кит".