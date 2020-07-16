Ровно год назад, 16 июля 2019 года, рижанин Юрий Цупер вместе со своим единомышленником Владимиром Кравцовым отправился в велопутешествие. Их целью было доехать до Италии. Многие друзья искренне не верили в эту идею, ведь Юрий не спортсмен, а художник. Тем не менее, все получилось — спустя три месяца и 4 000 км Рим был покорен.

Говорить об этом незабываемом путешествии Юра готов долго и увлеченно, то уходя в мельчайшие детали, то делая лирические отступления. Всю поездку он снимал видеоблог, в том числе используя дрон. Теперь же, оглядываясь назад, он уверен: стоило делать записи от руки и в дневнике. Тогда удалось бы сохранить еще больше воспоминаний.

Идея добраться таким способом до Италии впервые родилась у него пять лет назад, когда он узнал сначала историю велопутешественника Александра Осипова, а затем и Руслана Верина, но окончательно собрался с духом лишь после прочтения статьи о том, что русский художник Кузьма Петров-Водкин вместе с товарищем еще в 1901 году совершил путешествие по Европе на велосипедах.

Однако одно дело запланировать и даже начать готовиться к путешествию, и другое — сделать первый шаг. "Он самый трудный, особенно если ты один. За три дня до выезда я решил в последний раз испытать судьбу и найти напарника. Через друзей моих друзей связался с Володей, который выразил интерес присоединиться. Честно, на встречу с ним ехал уже безо всякой надежды, больше для галочки, чтобы сказать себе, что я сделал все, что мог. Но, к моему удивлению, Володя, узнав больше о самой идее, сразу согласился".

Как выяснится позже, физически Володя был подготовлен намного лучше: до поездки он два года занимался в спортзале, качал ноги, чтобы выдерживать длительные походы с группой реконструкторов. У Юрия опыта больших физических нагрузок не было. Он вспоминает, что буквально накануне родители советовали отложить путешествие до 2020 года, чтобы накопить больше денег. "Но я боялся перегореть. Боялся, что в мире может что-то случиться, и я не успею. Интуиция меня не подвела, поскольку буквально через несколько месяцев после возвращения границы закрылись".