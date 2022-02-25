Если бы в словаре напротив словосочетания "искатели приключений" стояла фотография, то там совершенно точно был бы снимок семьи Рагаускасов: Оксаны, Паулиуса и двух их дочерей – Лии (4 года) и Урте (1 год). В конце ноября они погрузили свои пожитки в видавший виды минибусик и отправились на край света. К нынешнему моменту семья преодолела уже более 10 000 километров.

Семья, которая путешествует уже пару месяцев, посетила 8 стран – Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию и Армению – и двигается по направлению к Ирану.

Как им удается путешествовать в таком маленьком "доме на колесах" без особых удобств? Почему раз за разом приходится менять план поездки? Сколько можно сэкономить, путешествуя таким образом? Эти и другие вопросы литовский DELFI задал этим "сумасшедшим" путешественникам.

Покинув Литву в ноябре, семья планировала оказаться к Новому году в Дубай, но, поскольку ограничения во время пандемии менялись постоянно, произошла существенная корректировка первоначального плана поездки.

Армения вместо Дубай и распорядок дня

"Новогодние праздники мы встретили в Грузии, куда планировали отправиться во второй половине нашего путешествия. Это произошло еще и потому, что первые пару недель и первую страну мы "проехали" в поисках лучшей погоды. Можно сказать, что мы убегали от снега, а теплая погода нас встретила только когда мы добрались до Румынии. И мы начали отдыхать, – рассказывает о своих приключениях Паулиус Рагаускас. – На юго-восточном побережье Турции мы притормозили и начали осматриваться по сторонам. Нас очень впечатлила нетуристическая Турция - ширина ее дорог, красота природы и простота местных жителей. Из Турции мы планировали отправиться на Кипр, а потом в Израиль. Но именно в это время Израиль закрылся для туристов, хотя у нас уже были куплены билеты на паром до Кипра. И, поскольку планы изменились, мы решили отправиться в Иран. Доехали до Грузии, до Батуми, где в консульстве Ирана узнали, что придется немного подождать прежде, чем мы сможем въехать в страну. Сейчас мы в Армении. Люди здесь другие, они выглядят гостеприимными, но не слишком, словно чувствуют некий предел, когда это гостеприимство становится надоедливым. Но у нас уже есть иранские визы, и мы очень близки к тому, чтобы отправиться дальше".