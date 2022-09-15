"Здесь чувствуешь себя как дома". Санда рассказывает о том, почему лучше всего было бы жить в Канаде

Еще одно яркое впечатление — посещение церкви, на первом этаже которой расположен торговый центр с магазинами, кафе, удобствами. "Я никогда раньше не была в таком месте, — говорит Санда и добавляет, что ее также приятно удивили липовые деревья, которые тогда цвели. — Цветы канадской липы не идут ни в какое сравнение с нашими. Я никогда не видела таких больших цветов — они были похожи на восковые! И запах их неописуемо пьянящий. Кленов у них много, но липы выделялись больше".

Чтобы детям было интересно и можно было поиграть, они также посетили один из общественных парков города, который, по словам Санды, настолько велик, что его невозможно обойти за один день. "Там очень просторно. Это характерно не только для Канады, но и для Америки", — говорит Санда и поясняет, что это проявляется не только в архитектуре, но и в быту. — Еда у них в огромных упаковках. Мы ели в основном еду, приготовленную в местах для ночлега и, например, купили упаковку риса, которую мы весь месяц не могли съесть. Хотели купить упаковку зефира, чтобы дети могли пожарить его на костре, но там была упаковка не на один раз — она ​​огромная! Большие стаканы с газировкой, которые вы видите в американских фильмах, действительно такие. Но это было более выражено в Америке. В Канаде еда была более здоровой".

Foto: Privātais arhīvs

"Мне, как художнику, в Монреале очень нравились со вкусом расписанные стены — мы также были в районе, где стены всех зданий были расписаны. Монреаль — очень светлый город и здесь ты словно в другом мире, — описывает это место Санда и упоминает, что типичный пейзаж в Монреале — это еще и набережная с колесом обозрения, цирк и пешеходные тротуары вдоль водоемов. — Здесь живут раскрепощенные и колоритные люди, у которых, независимо от возраста, нет предрассудков. Еще это очень музыкальное место — джаз можно услышать чуть ли не на каждом углу. И видно, что они этим гордятся. В Монреале музыканты играют на площадях, у фонтанов, на улицах. Концертов много. Артисты, которые соответствуют определенным критериям и покупают пропуск, который стоит около 1500 евро, могут выступать в метро. Это культурная столица".

Оттава — идеальный город для туристов и семей



Санда посетила Оттаву, столицу Канады, приехав на один день, и описывает ее как чистое, аккуратное и безопасное место, где все продумано до мелочей, как для семей с детьми, так и для гостей города.

Фото из личного архива

"Оттава очень красивый город. Здесь много интересных объектов, и все создано с художественным подходом. Ярко выраженный тренд — старинные здания и дворцы органично сливаются с современными стеклянными многоэтажками и вместе образуют гармоничный ландшафт. По всему городу развешаны флаги, улицы украшены. Трудно описать словами то великолепие и красоту, которые можно здесь увидеть", — говорит Санда. Она также подчеркивает, насколько чиста и опрятна Канада, в том числе и ее столица. "Особенно мы оценили чистоту вокруг нас после Нью-Йорка, где мы бывали в кварталах, которые меня шокировали из-за того, сколько там было грязи. При 36 градусах все гнило и пахло. Хуже всего было в Бруклине". С другой стороны, она в восторге от чистой окружающей среды Канады, особенно Оттавы, и зелени, естественно включенной в городскую среду.

Торонто — место, где чувствуешь себя как дома



Канадский тур Санды завершился в Торонто, городе, где проживает более 25 000 художников, что больше, чем во всей остальной стране. "Здесь тоже можно похвалить чистоту и красивые парки. Тут много фонтанов, чтобы освежиться, променады. Мы видели много университетов и скверов для студентов. Кругом кипит жизнь. Это самый безопасный город, и полицию здесь уважают", — описывает Санда динамичный мегаполис и говорит, что они посетили здесь литовский центр, а 6 июля был день, когда литовцы отмечают день коронации короля Миндаугаса и по всему миру в одно и тоже время поют гимн своей страны, где бы они ни находились. У Санды остались самые теплые воспоминания о ее поездке в Торонто.

Захватывающим дух опытом было восхождение на 553-метровую телебашню Торонто, которая до 2007 года была самым высоким отдельно стоящим сооружением в мире. "Панорама впечатляет — отсюда видны все штаты, все величие, которое человек построил своими руками". Санда отмечает, что нужно иметь в виду: входные билеты и экскурсии в любой туристической достопримечательности стоят в среднем 30-40 евро, и везде очень длинные очереди, поэтому они купили билеты онлайн, чтобы не стоять часами у кассы.

Путешествие по Канаде закончилось посещением Ниагарского водопада. "На него можно смотреть с двух сторон — со стороны Америки или Канады. С канадской стороны самый красивый вид, который особенно впечатляет ночью, когда водопад подсвечивается, — говорит Санда. — Хоть ты и не на самом водопаде, есть ощущение, что ты стоишь в душе или под дождевой тучей. Что интересно, кругом стелется туман, а удары воды создают туманный вихрь, который тянется к небу. Ниагарский водопад был одним из пунктов назначения, который мы хотели увидеть больше всего, и хорошей точкой для завершения этой части путешествия".