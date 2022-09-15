"Здесь чувствуешь себя как дома". Санда рассказывает о том, почему лучше всего было бы жить в Канаде

Небоскреб за небоскребом, чистая и благоустроенная городская среда, теплые и отзывчивые люди – так можно кратко охарактеризовать Канаду, из которой недавно вернулась Санда Чамане. Проведя месяц в путешествии по Соединенным Штатам и Канаде, она заметила разные сходства и различия между этими странами, но самое главное, в Канаде она чувствовала себя как дома и в безопасности. Несмотря на то, что это место находится так далеко, Санда хотела бы туда вернуться.
Санда отправилась в путешествие не одна — это было совместное приключение двух семей. Поскольку в обеих семьях есть дети, необходимо было включить мероприятия, которые были бы интересны и им. Куда бы они ни приезжали, плавание было приоритетом, поэтому жилье в Канаде они снимали недалеко от города и водоемов.
В Канаде они провели девять дней — из Бостона на арендованной машине отправились в Квебек, затем в Монреаль, Оттаву и, прежде чем отправиться обратно в Америку, посетили Торонто, который Санда выделяет как свой любимый канадский город.
Первые впечатления Санды — при въезде в Канаду из Америки все кажется ярче, гористее, зеленее и куда ни глянь, везде кукурузные поля. "Мы слышали, что многие канадцы живут недалеко от американской границы, и это правда, потому что вдоль границы было много крупных ферм и хозяйств", — кратко описывает Санда.
Квебек — европейская атмосфера и обилие озер
Первой остановкой в Канаде стал Квебек, крупнейшая канадская провинция, богатая реками, озерами и горами.
"Мы ехали в Квебек по красивой, извилистой дороге вдоль реки, кукурузных полей и частных вилл. Все настолько упорядочено и идеально подстрижено, что выглядит очень опрятно. Дорога до Квебека была очень приятной, все время хотелось смотреть на пейзажи, — говорит Санда. — Меня удивило, что Квебек — это почти Франция: вывески, знаки и все остальное на французском языке. Здесь все говорили только по-французски. Интересная вещь, которую мы узнали — Квебек занимает второе место после самой Франции как место, где проживает больше всего франкоговорящих людей".
"Квебек не слишком американский или канадский, здесь было немного знакомой нам атмосферы, характерной для Франции и Италии, которые я так люблю. Для меня этот город был как облегчение после больших небоскребов Америки. В сердце сразу разлилось тепло, потому что все нам ближе и более европейское — парки, мощеные улочки, художественные салоны на каждом углу, замки, все украшено и кажется таким милым, художественным. Квебек красивый старинный город-крепость, здесь много ворот, мостов и арок. Почти на каждой ступеньке стоят пушки, по которым так любили лазить дети. Везде очень ухоженная территория, и таблички, информирующие о том, что вокруг гуляют дикие животные — лоси, бобры, белки. В Канаде очень живая природа — из леса выходит много всяких зверей. У каждого дома висит флаг. Одно из самых ярких моих впечатлений: канадцы — патриоты, они гордятся своей страной. Мне нравилось ощущать этот патриотизм".
Квебек известен своими многочисленными водоемами, и, как говорит Санда, озер здесь бесчисленное множество — где заканчивается одно, начинается другое. Несмотря на обилие воды, Квебек холмистый город: "Интересно, что если начать идти из одной точки в центре города, то дома вокруг вас будут сливаются с горами. Если же продолжать идти вперед по этой дороге, то, поскольку она круговая, она приведет вас к началу пути".
"Люди, которых мы встретили, были более коммуникабельны, если сравнивать их с американцами. К слову, их английский было легче понять, чем, например, в Нью-Йорке, где порой было совершенно непонятно, что говорили местные жители. Канадцы говорят на чистом и понятном английском, они открыты и улыбчивы. Ничего подобного мы не испытывали в Америке. Канада обладает неописуемой теплотой. Если бы мне пришлось выбирать, где жить в мире, я бы выбрала Канаду, особенно Торонто, потому что там у меня возникло настоящее чувство дома", — рассказывает Санда. Она также упоминает, что канадцы знают страны Балтии, а некоторые даже слышали про Курземе. "Они также хорошо осведомлены о текущих событиях и спросили, не боимся ли мы, учитывая ситуацию".
Еще одна характерная вещь, которую Санда хорошо помнит из пережитого, — это множество канадских гусей, которые привыкли к людям и совершенно их не боятся. "В Канаде с их присутствием никто не борется и они встречаются на каждом углу — в озерах, парках, в городе у воды".
Монреаль – яркий и художественный
Следующей остановкой после Квебека был Монреаль. Санда говорит, что первым ярким и самым очевидным впечатлением от этого города было то, как много здесь живет людей разных рас. По ее словам, даже в Нью-Йорке, известном своим расовым разнообразием, это не ощущается так сильно, как в Монреале.
Говоря о других ярких впечатлениях от Монреаля, Санда упоминает так называемую Золотую квадратную милю — эксклюзивный район, где недвижимостью владеет финансовая элита, контролирующая две трети богатства страны. В особняках канадских богачей даже больше 50 комнат, и, как говорит Санда, роскошные дома выглядели действительно впечатляюще.
Еще одно яркое впечатление — посещение церкви, на первом этаже которой расположен торговый центр с магазинами, кафе, удобствами. "Я никогда раньше не была в таком месте, — говорит Санда и добавляет, что ее также приятно удивили липовые деревья, которые тогда цвели. — Цветы канадской липы не идут ни в какое сравнение с нашими. Я никогда не видела таких больших цветов — они были похожи на восковые! И запах их неописуемо пьянящий. Кленов у них много, но липы выделялись больше".
Чтобы детям было интересно и можно было поиграть, они также посетили один из общественных парков города, который, по словам Санды, настолько велик, что его невозможно обойти за один день. "Там очень просторно. Это характерно не только для Канады, но и для Америки", — говорит Санда и поясняет, что это проявляется не только в архитектуре, но и в быту. — Еда у них в огромных упаковках. Мы ели в основном еду, приготовленную в местах для ночлега и, например, купили упаковку риса, которую мы весь месяц не могли съесть. Хотели купить упаковку зефира, чтобы дети могли пожарить его на костре, но там была упаковка не на один раз — она огромная! Большие стаканы с газировкой, которые вы видите в американских фильмах, действительно такие. Но это было более выражено в Америке. В Канаде еда была более здоровой".
"Мне, как художнику, в Монреале очень нравились со вкусом расписанные стены — мы также были в районе, где стены всех зданий были расписаны. Монреаль — очень светлый город и здесь ты словно в другом мире, — описывает это место Санда и упоминает, что типичный пейзаж в Монреале — это еще и набережная с колесом обозрения, цирк и пешеходные тротуары вдоль водоемов. — Здесь живут раскрепощенные и колоритные люди, у которых, независимо от возраста, нет предрассудков. Еще это очень музыкальное место — джаз можно услышать чуть ли не на каждом углу. И видно, что они этим гордятся. В Монреале музыканты играют на площадях, у фонтанов, на улицах. Концертов много. Артисты, которые соответствуют определенным критериям и покупают пропуск, который стоит около 1500 евро, могут выступать в метро. Это культурная столица".
Оттава — идеальный город для туристов и семей
Санда посетила Оттаву, столицу Канады, приехав на один день, и описывает ее как чистое, аккуратное и безопасное место, где все продумано до мелочей, как для семей с детьми, так и для гостей города.
Фото из личного архива
"Оттава очень красивый город. Здесь много интересных объектов, и все создано с художественным подходом. Ярко выраженный тренд — старинные здания и дворцы органично сливаются с современными стеклянными многоэтажками и вместе образуют гармоничный ландшафт. По всему городу развешаны флаги, улицы украшены. Трудно описать словами то великолепие и красоту, которые можно здесь увидеть", — говорит Санда. Она также подчеркивает, насколько чиста и опрятна Канада, в том числе и ее столица. "Особенно мы оценили чистоту вокруг нас после Нью-Йорка, где мы бывали в кварталах, которые меня шокировали из-за того, сколько там было грязи. При 36 градусах все гнило и пахло. Хуже всего было в Бруклине". С другой стороны, она в восторге от чистой окружающей среды Канады, особенно Оттавы, и зелени, естественно включенной в городскую среду.
Торонто — место, где чувствуешь себя как дома
Канадский тур Санды завершился в Торонто, городе, где проживает более 25 000 художников, что больше, чем во всей остальной стране. "Здесь тоже можно похвалить чистоту и красивые парки. Тут много фонтанов, чтобы освежиться, променады. Мы видели много университетов и скверов для студентов. Кругом кипит жизнь. Это самый безопасный город, и полицию здесь уважают", — описывает Санда динамичный мегаполис и говорит, что они посетили здесь литовский центр, а 6 июля был день, когда литовцы отмечают день коронации короля Миндаугаса и по всему миру в одно и тоже время поют гимн своей страны, где бы они ни находились. У Санды остались самые теплые воспоминания о ее поездке в Торонто.
Захватывающим дух опытом было восхождение на 553-метровую телебашню Торонто, которая до 2007 года была самым высоким отдельно стоящим сооружением в мире. "Панорама впечатляет — отсюда видны все штаты, все величие, которое человек построил своими руками". Санда отмечает, что нужно иметь в виду: входные билеты и экскурсии в любой туристической достопримечательности стоят в среднем 30-40 евро, и везде очень длинные очереди, поэтому они купили билеты онлайн, чтобы не стоять часами у кассы.
Путешествие по Канаде закончилось посещением Ниагарского водопада. "На него можно смотреть с двух сторон — со стороны Америки или Канады. С канадской стороны самый красивый вид, который особенно впечатляет ночью, когда водопад подсвечивается, — говорит Санда. — Хоть ты и не на самом водопаде, есть ощущение, что ты стоишь в душе или под дождевой тучей. Что интересно, кругом стелется туман, а удары воды создают туманный вихрь, который тянется к небу. Ниагарский водопад был одним из пунктов назначения, который мы хотели увидеть больше всего, и хорошей точкой для завершения этой части путешествия".