Солвейга Кальва умеет находить настоящие приключения. Недолгое время она жила в альпийской деревне во Франции, в горах Таджикистана, побывала в Афганистане и прошла через всю Испанию. Но самым невероятным путешествием Солвейги стало преодоление Израильской тропы протяженностью в 1000 километров — вопреки сомнениям, которые поначалу ее одолевали, тяжелым условиям пустыни, жаре и незваным гостям — шакалам.

"Я чувствую, что без путешествий не могу жить. Я могу какое-то время сидеть на месте, но приходит момент — и нужно отправляться в путь. Не всегда обязательно ехать куда-нибудь далеко. Вся соль в отношении и том, как ты смотришь на вещи. Если ты выходишь из дома, открытый всему миру, то чаще всего приключения найдут тебя прямо здесь, за ближайшим углом", — рассказывает Солвейга. Она пишет о своих приключениях в личном блоге Solveigaspiedzīvojumi.lv.

Солвейга поняла, что больше всего ей нравятся длительные путешествия — уехать куда-нибудь и пожить там подольше, чтобы познакомиться с местной культурой и тем, как устроена жизнь в обществе. "Многие мне говорили, что не могут подолгу путешествовать, потому что очень быстро начинают скучать по дому. У меня совсем наоборот — чем дольше я путешествую, тем сильнее мне хочется продолжать".

Солвейга — заядлый путешественник еще с детства. Она вдоль и поперек объездила все страны Балтии и побывала во многих местах Европы. Но по-настоящему она увлеклась путешествиями в 2014 году, когда целый год проработала волонтером в одной из альпийских деревень во Франции, а в свободное время ездила по окрестностям и ближайшим странам. "Чем больше ты путешествуешь, тем лучше понимаешь — на свете еще столько всего, что стоит увидеть!" — говорит Солвейга. Она использует любую возможность — и уже успела пожить в горах Таджикистана, автостопом проехать по Киргизии и Казахстану, побывать в Афганистане, куда очень хочет вернуться, и в разных других странах. До израильского приключения самым длительным маршрутом, который Солвейге довелось преодолеть, стал путь Сантьяго, который начинается на границе Испании и Франции и простирается до побережья Атлантического океана.

1000 километров за 51 день

Одним из самых ярких приключений Солвейги стал поход по Израилю протяженностью в 1000 километров. "Мне нравятся длительные походы, а еще я подумала, что это хороший шанс узнать Израиль", — говорит Солвейга. Собрав информацию о тропе, она поняла, что готова к этому приключению, но не хотела отправляться туда в одиночестве, поэтому взяла с собой друга Валдиса Чейчса, который работает гидом в Baltic Nature Travel. Для него такой длительный поход тоже оказался в новинку.

Оба провели в дороге 51 день: они отправились в поход 7 сентября, а завершили его 27 октября. Валдис рассказывает, что они вставали вместе с солнцем и шли, пока не начинало смеркаться, а пару раз — даже до глубокой ночи. Иногда они проходили не больше 20 километров в день, иногда — целых 40. Их путеводителем стала книга Джейкоба Саара "Israel National Trail: Hike the Land of Israel" — они старались держаться заданного в ней графика, но полезнее всего в условиях пустыни оказалась топографическая карта.

С собой путешественники несли палатку и спальники, однако переночевать во время изнуряющего похода удавалось и у приветливых местных жителей, которых называют "ангелами тропы". Их контакты можно найти здесь.