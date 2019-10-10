Не верьте тому, кто пренебрежительно относится к слову "болото" и в лучшем случае ассоциирует его с развесистой клюквой. "Гримпенская трясина" эстонского разлива болото Толкузе, до которого всего полчаса езды от латвийской границы, заставит взвыть от восторга не только собаку Баскервиллей. Особенно если в гиды вызовется такой знаток и любитель заболоченных местностей, как профессор Марика Косе. А аппетитную полянку над живописным болотным озерцом накроет местное женское общество, родившееся на обломках колхоза.

Болот в Эстонии очень много - примерно пятая часть суши. Многие из них окружены заповедными лесами, охраняются государством и пользуются популярностью у туристов, для которых оборудовано около 200 природных троп. Казалось бы, бесполезные, с точки зрения практического использования, заболоченные территории, на самом деле, несут в себе массу нужных качеств. Во-первых, торф цементирующей хваткой связывает углекислый газ, во-вторых, болота - дом родной для многих животных и птиц, в-третьих, по начиненности лекарственными растениями они дадут фору любому лугу и лесу…

В последних и главных, для туристов, болото - это невероятно красиво. Особенно когда идешь по безопасному деревянному настилу и созерцаешь палитру, сравнимую с персидским ковром: от сине-зелёного до красно-лилового, от бурого до ослепительно желтого. А если научиться грамотно передвигаться по кочкам, осознавая, что до дна — больше четырех с половиной метров, тут уже верный шанс ощутить себя повелителем трясины. Без пяти минут кикиморой.

"Премудрость тут невелика, - делится знаниями Марика Косе, которая 18 лет преподает экологию в местной школе, а также читает лекции в университетах Тарту и Пярну. - Все как в обычном светофоре, только наоборот. Наступать на красный мох и поросшие высокой травой кочки — безопасно. А вот зеленый цвет обманчив — под ним зачастую скрывается бездна". Чтобы слова не расходились с делом, Марика снимает обувь и бесстрашно совершает круг почета. Ни одного сомнительного хлюпания.