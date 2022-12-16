Но если это была гостиница, построенная приезжими, может ли меню гостиницы Хойер дать представление о местных традициях питания того времени? Иева считает, что да. Конечно, полностью восстановить блюда того времени невозможно и многое основано на догадках, но общее представление составить можно. Кстати, планировка первого этажа здания была полностью восстановлена и представляет собой типичную планировку трактиров как в Лиепае, так и в других местах Латвии.



«Местное – это неотъемлемая часть, потому что и в интерьере, и в истории здания мы не можем абстрагироваться от того, что все-таки находимся на территории Латвии. Хоть строители и были голландцами, все равно виден местный колорит. Также и с меню. Овощи точно были, пиво точно было, водка была. Самодельный хлеб точно был. Конечно, была сельдь, потому что в исторических материалах мы видим, что сельдь и рыба вообще были одним из основных блюд того времени. Так как мы находимся на берегу моря, в месте, куда регулярно заходили рыболовные суда и различные товарные суда, импорт и экспорт в то время уже были довольно активными, поэтому можно было попробовать и горький померанец, и лимон, и апельсин», – говорит Иeва.



Она также рассказывает одну историю – наполовину легенду, наполовину факт – именно в Лиепае царь впервые попробовал в аптеке две вещи – апельсин и лимон. Легенда или правда – этого мы никогда не узнаем, но разве это не отличный повод, чтобы отправиться в Лиепаю самостоятельно и найти там что-то неизведанное?