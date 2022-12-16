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От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий
что вкусного в Лиепае

Текст: Кристине Мелне

Фото: Карлис Волковскис

Планируя отпуск важно выбрать не только то, какие достопримечательности посетить, но и найти правильное место, где поесть. В этом смысле в Лиепае широкий и заманчивый выбор: после хорошей прогулки, культурных мероприятий или медитации на пляже каждый найдет, где согреться вкусным напитком или насладиться ужином из нескольких блюд. Я уже не раз убедилась: одного уик-энда недостаточно, чтобы обойти все рекомендованные друзьями места, поэтому список «обязательно посетить в следующий раз» гораздо длиннее, чем «уже сходила и было вкусно».
Невероятные вкусные пирожные, хлеб, испеченный прямо на месте, сытные гамбургеры с картошкой фри, приготовленные как будто специально для того, чтобы согрешить и наесться прямо ночью после концерта, азиатская кухня, суши, горячие супы, домашние блюда или изысканные эксперименты современной кухни, круассаны во французском стиле и пицца, которая напомнит об Италии, – все это можно найти в Лиепае.

Но каков настоящий вкус Лиепаи? Однозначного ответа на этот вопрос нет – кажется, что это мощный коктейль из разных вкусов, опытов и ощущений, который на протяжении многих лет создавали как сами лиепайчане, так и приезжие, следуя общим тенденциям в сфере общественного питания и сопоставляя предпочтения местных и гостей города.
В этом гастрономическом путешествии мы можем найти несколько отправных точек и для этого отправляемся в одну из новейших туристических достопримечательностей Лиепаи – это музей интерьера 17-19 веков «Гостиница мадам Хойер». Он позволяет окунуться в Лиепаю конца 17 века и почувствовать настроение того времени, а также вкусы и запахи. Да, иногда посетители недоумевают, когда на входе в музей их встречают аккуратные трактирные столы и звенящая посуда, но гостеприимные трактирщицы быстро вносят ясность и провожают растерянных гостей вглубь музея.

Суп из раков, сельдь в луковом соусе, утиное рагу, свиная рулька с репой, телячий хвост в винно-шоколадном соусе – пока читаешь меню «Гостиницы мадам Хойер», начинают течь слюнки. По словам руководительницы гостиницы Иевы Дзинтаре, меню создавали, тщательно штудируя исторические источники, чтобы выяснить, что именно в те времена подавали к столу – пригодились и картины 18 века, и старинные голландские кулинарные книги (хозяин дома голландец Давид Хойер женился на лиепайчанке) и другие исторические свидетельства. Записи Маргарете Хойер (жены Давида), датированные 1697 годом, оказались одним из наиболее полезных источников – в этом году в гостинице останавливался царь Петр I.

«Маргарете Хойер довольно скрупулезно перечислила, что она каждый день готовила для царя и его небольшой компании. После учета всей продукции она обобщала данные и отправляла Курляндскому герцогу», – рассказывает руководительница филиала Лиепайского музея. Исторические источники свидетельствуют, что в то время высокородные люди ели очень много разного мяса, рыбы, дичи, в огромном количестве употребляли яйца, то есть, как мы с улыбкой отмечаем, выбирали богатую белком пищу.
Но если это была гостиница, построенная приезжими, может ли меню гостиницы Хойер дать представление о местных традициях питания того времени? Иева считает, что да. Конечно, полностью восстановить блюда того времени невозможно и многое основано на догадках, но общее представление составить можно. Кстати, планировка первого этажа здания была полностью восстановлена и представляет собой типичную планировку трактиров как в Лиепае, так и в других местах Латвии.

«Местное – это неотъемлемая часть, потому что и в интерьере, и в истории здания мы не можем абстрагироваться от того, что все-таки находимся на территории Латвии. Хоть строители и были голландцами, все равно виден местный колорит. Также и с меню. Овощи точно были, пиво точно было, водка была. Самодельный хлеб точно был. Конечно, была сельдь, потому что в исторических материалах мы видим, что сельдь и рыба вообще были одним из основных блюд того времени. Так как мы находимся на берегу моря, в месте, куда регулярно заходили рыболовные суда и различные товарные суда, импорт и экспорт в то время уже были довольно активными, поэтому можно было попробовать и горький померанец, и лимон, и апельсин», – говорит Иeва.

Она также рассказывает одну историю – наполовину легенду, наполовину факт – именно в Лиепае царь впервые попробовал в аптеке две вещи – апельсин и лимон. Легенда или правда – этого мы никогда не узнаем, но разве это не отличный повод, чтобы отправиться в Лиепаю самостоятельно и найти там что-то неизведанное?
На втором этаже гостиницы продолжается путешествие во времени, по настроениям и вкусам. «Первый этаж предназначен для того, чтобы основательно поесть. Человек входит, заказывает еду – утку, овощи, у него на тарелке рагу и свекла. В еде, как и в экспозиции на первом этаже, есть некая капитальность, основательность, бароккальность – и это самое начало барокко, а не позднее – монументальное и кружевное. В свою очередь, на втором этаже мы встречаем рубеж 19-20 веков. Это уже совсем другое, это кондитерский бум, различные пирожные, кофе, горячий шоколад и некоторая манерность», – рассказывает Иева.


На втором этаже расположена «Кондитерская Стендерсов», где на фоне звучит приглушенная фортепианная музыка. Здесь можно насладиться кофе или горячим шоколадом и полакомиться тающим во рту пирожным. Экспозиция на втором этаже дома очень подробная, в ней много деталей и нюансов, а в это предпраздничное время, благодаря праздничным украшениям, создается такое волшебное настроение, что, честно говоря, мне не хотелось отсюда уходить.
В гостинице мадам Хойер существует еще одна замечательная традиция – День хлеба, когда в печи пекут хлеб, а гости могут своими глазами увидеть весь процесс приготовления хлеба, попробовать свежеиспеченное лакомство на месте или купить его в качестве сувенира для домашних.
В гостинице мадам Хойер существует еще одна замечательная традиция – День хлеба, когда в печи пекут хлеб, а гости могут своими глазами увидеть весь процесс приготовления хлеба, попробовать свежеиспеченное лакомство на месте или купить его в качестве сувенира для домашних.
Гостиница мадам Хойер заложила основательную базу для гастрономического маршрута по Лиепае былых времен, но что насчет 21 века? Когда я спрашиваю друзей и знакомых, где и что поесть в Лиепае, то получаю в ответ много разных предложений. В последние годы в Лиепае появилось новое поколение рестораторов со свежими и современными идеями, которым можно насытить гастрономическую жизнь, таким образом в городе, где рождается ветер, рождаются новые вкусы, гастрономические удовольствия и впечатления, позволяющие найти что-то на любой вкус – на каждый день или для особого момента. И так тоже создается своя собственная праздничная история.
Идеи для идеальной прогулки по Лиепае ищите здесь.
Проект «Насладись своей праздничной историей в Лиепае» создан в сотрудничестве с Лиепайским самоуправлением. Над проектом работали: содержание – Кристине Мелне, Сабине Кошелева, фото – Карлис Волковскис, дизайн – Инга Чуевска, разработка – Артис Розенлаукс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Лаума Симановича.
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