От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий
что вкусного в Лиепае
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Волковскис
Планируя отпуск важно выбрать не только то, какие достопримечательности посетить, но и найти правильное место, где поесть. В этом смысле в Лиепае широкий и заманчивый выбор: после хорошей прогулки, культурных мероприятий или медитации на пляже каждый найдет, где согреться вкусным напитком или насладиться ужином из нескольких блюд. Я уже не раз убедилась: одного уик-энда недостаточно, чтобы обойти все рекомендованные друзьями места, поэтому список «обязательно посетить в следующий раз» гораздо длиннее, чем «уже сходила и было вкусно».
Невероятные вкусные пирожные, хлеб, испеченный прямо на месте, сытные гамбургеры с картошкой фри, приготовленные как будто специально для того, чтобы согрешить и наесться прямо ночью после концерта, азиатская кухня, суши, горячие супы, домашние блюда или изысканные эксперименты современной кухни, круассаны во французском стиле и пицца, которая напомнит об Италии, – все это можно найти в Лиепае.
Но каков настоящий вкус Лиепаи? Однозначного ответа на этот вопрос нет – кажется, что это мощный коктейль из разных вкусов, опытов и ощущений, который на протяжении многих лет создавали как сами лиепайчане, так и приезжие, следуя общим тенденциям в сфере общественного питания и сопоставляя предпочтения местных и гостей города.
Но каков настоящий вкус Лиепаи? Однозначного ответа на этот вопрос нет – кажется, что это мощный коктейль из разных вкусов, опытов и ощущений, который на протяжении многих лет создавали как сами лиепайчане, так и приезжие, следуя общим тенденциям в сфере общественного питания и сопоставляя предпочтения местных и гостей города.
В этом гастрономическом путешествии мы можем найти несколько отправных точек и для этого отправляемся в одну из новейших туристических достопримечательностей Лиепаи – это музей интерьера 17-19 веков «Гостиница мадам Хойер». Он позволяет окунуться в Лиепаю конца 17 века и почувствовать настроение того времени, а также вкусы и запахи. Да, иногда посетители недоумевают, когда на входе в музей их встречают аккуратные трактирные столы и звенящая посуда, но гостеприимные трактирщицы быстро вносят ясность и провожают растерянных гостей вглубь музея.
Суп из раков, сельдь в луковом соусе, утиное рагу, свиная рулька с репой, телячий хвост в винно-шоколадном соусе – пока читаешь меню «Гостиницы мадам Хойер», начинают течь слюнки. По словам руководительницы гостиницы Иевы Дзинтаре, меню создавали, тщательно штудируя исторические источники, чтобы выяснить, что именно в те времена подавали к столу – пригодились и картины 18 века, и старинные голландские кулинарные книги (хозяин дома голландец Давид Хойер женился на лиепайчанке) и другие исторические свидетельства. Записи Маргарете Хойер (жены Давида), датированные 1697 годом, оказались одним из наиболее полезных источников – в этом году в гостинице останавливался царь Петр I.
«Маргарете Хойер довольно скрупулезно перечислила, что она каждый день готовила для царя и его небольшой компании. После учета всей продукции она обобщала данные и отправляла Курляндскому герцогу», – рассказывает руководительница филиала Лиепайского музея. Исторические источники свидетельствуют, что в то время высокородные люди ели очень много разного мяса, рыбы, дичи, в огромном количестве употребляли яйца, то есть, как мы с улыбкой отмечаем, выбирали богатую белком пищу.
Суп из раков, сельдь в луковом соусе, утиное рагу, свиная рулька с репой, телячий хвост в винно-шоколадном соусе – пока читаешь меню «Гостиницы мадам Хойер», начинают течь слюнки. По словам руководительницы гостиницы Иевы Дзинтаре, меню создавали, тщательно штудируя исторические источники, чтобы выяснить, что именно в те времена подавали к столу – пригодились и картины 18 века, и старинные голландские кулинарные книги (хозяин дома голландец Давид Хойер женился на лиепайчанке) и другие исторические свидетельства. Записи Маргарете Хойер (жены Давида), датированные 1697 годом, оказались одним из наиболее полезных источников – в этом году в гостинице останавливался царь Петр I.
«Маргарете Хойер довольно скрупулезно перечислила, что она каждый день готовила для царя и его небольшой компании. После учета всей продукции она обобщала данные и отправляла Курляндскому герцогу», – рассказывает руководительница филиала Лиепайского музея. Исторические источники свидетельствуют, что в то время высокородные люди ели очень много разного мяса, рыбы, дичи, в огромном количестве употребляли яйца, то есть, как мы с улыбкой отмечаем, выбирали богатую белком пищу.
Но если это была гостиница, построенная приезжими, может ли меню гостиницы Хойер дать представление о местных традициях питания того времени? Иева считает, что да. Конечно, полностью восстановить блюда того времени невозможно и многое основано на догадках, но общее представление составить можно. Кстати, планировка первого этажа здания была полностью восстановлена и представляет собой типичную планировку трактиров как в Лиепае, так и в других местах Латвии.
«Местное – это неотъемлемая часть, потому что и в интерьере, и в истории здания мы не можем абстрагироваться от того, что все-таки находимся на территории Латвии. Хоть строители и были голландцами, все равно виден местный колорит. Также и с меню. Овощи точно были, пиво точно было, водка была. Самодельный хлеб точно был. Конечно, была сельдь, потому что в исторических материалах мы видим, что сельдь и рыба вообще были одним из основных блюд того времени. Так как мы находимся на берегу моря, в месте, куда регулярно заходили рыболовные суда и различные товарные суда, импорт и экспорт в то время уже были довольно активными, поэтому можно было попробовать и горький померанец, и лимон, и апельсин», – говорит Иeва.
Она также рассказывает одну историю – наполовину легенду, наполовину факт – именно в Лиепае царь впервые попробовал в аптеке две вещи – апельсин и лимон. Легенда или правда – этого мы никогда не узнаем, но разве это не отличный повод, чтобы отправиться в Лиепаю самостоятельно и найти там что-то неизведанное?
«Местное – это неотъемлемая часть, потому что и в интерьере, и в истории здания мы не можем абстрагироваться от того, что все-таки находимся на территории Латвии. Хоть строители и были голландцами, все равно виден местный колорит. Также и с меню. Овощи точно были, пиво точно было, водка была. Самодельный хлеб точно был. Конечно, была сельдь, потому что в исторических материалах мы видим, что сельдь и рыба вообще были одним из основных блюд того времени. Так как мы находимся на берегу моря, в месте, куда регулярно заходили рыболовные суда и различные товарные суда, импорт и экспорт в то время уже были довольно активными, поэтому можно было попробовать и горький померанец, и лимон, и апельсин», – говорит Иeва.
Она также рассказывает одну историю – наполовину легенду, наполовину факт – именно в Лиепае царь впервые попробовал в аптеке две вещи – апельсин и лимон. Легенда или правда – этого мы никогда не узнаем, но разве это не отличный повод, чтобы отправиться в Лиепаю самостоятельно и найти там что-то неизведанное?
На втором этаже гостиницы продолжается путешествие во времени, по настроениям и вкусам. «Первый этаж предназначен для того, чтобы основательно поесть. Человек входит, заказывает еду – утку, овощи, у него на тарелке рагу и свекла. В еде, как и в экспозиции на первом этаже, есть некая капитальность, основательность, бароккальность – и это самое начало барокко, а не позднее – монументальное и кружевное. В свою очередь, на втором этаже мы встречаем рубеж 19-20 веков. Это уже совсем другое, это кондитерский бум, различные пирожные, кофе, горячий шоколад и некоторая манерность», – рассказывает Иева.
На втором этаже расположена «Кондитерская Стендерсов», где на фоне звучит приглушенная фортепианная музыка. Здесь можно насладиться кофе или горячим шоколадом и полакомиться тающим во рту пирожным. Экспозиция на втором этаже дома очень подробная, в ней много деталей и нюансов, а в это предпраздничное время, благодаря праздничным украшениям, создается такое волшебное настроение, что, честно говоря, мне не хотелось отсюда уходить.
На втором этаже расположена «Кондитерская Стендерсов», где на фоне звучит приглушенная фортепианная музыка. Здесь можно насладиться кофе или горячим шоколадом и полакомиться тающим во рту пирожным. Экспозиция на втором этаже дома очень подробная, в ней много деталей и нюансов, а в это предпраздничное время, благодаря праздничным украшениям, создается такое волшебное настроение, что, честно говоря, мне не хотелось отсюда уходить.
В гостинице мадам Хойер существует еще одна замечательная традиция – День хлеба, когда в печи пекут хлеб, а гости могут своими глазами увидеть весь процесс приготовления хлеба, попробовать свежеиспеченное лакомство на месте или купить его в качестве сувенира для домашних.
В гостинице мадам Хойер существует еще одна замечательная традиция – День хлеба, когда в печи пекут хлеб, а гости могут своими глазами увидеть весь процесс приготовления хлеба, попробовать свежеиспеченное лакомство на месте или купить его в качестве сувенира для домашних.
Гостиница мадам Хойер заложила основательную базу для гастрономического маршрута по Лиепае былых времен, но что насчет 21 века? Когда я спрашиваю друзей и знакомых, где и что поесть в Лиепае, то получаю в ответ много разных предложений. В последние годы в Лиепае появилось новое поколение рестораторов со свежими и современными идеями, которым можно насытить гастрономическую жизнь, таким образом в городе, где рождается ветер, рождаются новые вкусы, гастрономические удовольствия и впечатления, позволяющие найти что-то на любой вкус – на каждый день или для особого момента. И так тоже создается своя собственная праздничная история.