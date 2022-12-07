Городская увертюра залива – Юрмальский парк – это место, где можно отлично гулять всей семьей, потому что здесь находится и большая игровая площадка для детей, и горки, с которых зимой можно кататься на санках, и несколько выходов на пляж, который может похвастаться Голубым флагом, и расположенный неподалеку сказочный Лебединый пруд.



Парк занимает территорию в 50 гектаров и протянулся на три километра в длину. Это один из самых наиболее засаженных парков, в котором растут около 140 местных и «заграничных» видов деревьев. Гордость парка – это черные сосны (Pinus nigra), которые были посажены в начале 1900 годов, и по сей день, пережив многократные бури, группа черных сосен является крупнейшим подобным насаждением в Балтии.



Ну и, конечно, тут «растет» знаменитое «Дерево призраков», которое посвящено легендарной рок-группе Līvi. «Дерево призраков» – это шестиметровое дерево, которое создано из четырех тысяч металлических стержней. В ветвях спрятаны формы пяти музыкальных инструментов, а на тротуаре вокруг дерева можно прочитать названия самых популярных песен Līvi. Если присесть рядом на скамейке, чтобы дать ногам отдохнуть, то можно послушать песни группы. К тому же, стоит заглянуть к дереву и вечером, когда оно очень красиво подсвечено.