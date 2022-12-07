Путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя
Путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя
Фото: Эдгарс Похевич
Первые ассоциации с Лиепаей – это летние фестивали, пляжная жизнь и культурные мероприятия, однако Лиепая – это и то место, где можно вдоволь нагуляться, размяться и побаловать себя неспешным отдыхом. К тому же на выходные в город ветров можно отправиться с семьей и детьми или вдвоем, или вообще убежать от всех и вся, чтобы в одиночестве спокойно подзарядить батарейку – после этого ее хватит надолго.
Освежающая прогулка вдоль берега моря не может разочаровать: неспешным ходом можно дойти до самого конца мола – Южного, который охраняет городской порт, или Северного, который является самым длинным молом в Латвии. Впрочем, Лиепая предлагает еще множество красивых мест, где можно всласть нагуляться, узнать что-то новое об этом сказочном городе, который совсем недолго был столицей Латвии.
Лиепая – как по нотам!
Интересный прогулочный маршрут «Лиепая – как по нотам!» – это самый простой способ увидеть город и познакомиться с важными историческими, культурными и архитектурными достопримечательностям, которые находятся в центре. Площадь Рожу, музей интерьера 17-19 веков «Гостиница мадам Хойер», Петровский рынок (Pētertirgus) со статными церквями, стоящими по обеим сторонам рынка, здания времен югендстиля и великолепно восстановленная Лиепайская государственная гимназия №1 – это самые известные из достопримечательностей, включенных в маршрут, которые легко найти, следуя за нотами, которые отпечатаны на брусчатке. У этого маршрута есть два варианта – длиной 3,7 км или 5,8 км. Карту в формате PDF и описания достопримечательностей можно найти здесь.
Юрмальский парк
Городская увертюра залива – Юрмальский парк – это место, где можно отлично гулять всей семьей, потому что здесь находится и большая игровая площадка для детей, и горки, с которых зимой можно кататься на санках, и несколько выходов на пляж, который может похвастаться Голубым флагом, и расположенный неподалеку сказочный Лебединый пруд.
Парк занимает территорию в 50 гектаров и протянулся на три километра в длину. Это один из самых наиболее засаженных парков, в котором растут около 140 местных и «заграничных» видов деревьев. Гордость парка – это черные сосны (Pinus nigra), которые были посажены в начале 1900 годов, и по сей день, пережив многократные бури, группа черных сосен является крупнейшим подобным насаждением в Балтии.
Ну и, конечно, тут «растет» знаменитое «Дерево призраков», которое посвящено легендарной рок-группе Līvi. «Дерево призраков» – это шестиметровое дерево, которое создано из четырех тысяч металлических стержней. В ветвях спрятаны формы пяти музыкальных инструментов, а на тротуаре вокруг дерева можно прочитать названия самых популярных песен Līvi. Если присесть рядом на скамейке, чтобы дать ногам отдохнуть, то можно послушать песни группы. К тому же, стоит заглянуть к дереву и вечером, когда оно очень красиво подсвечено.
Парк занимает территорию в 50 гектаров и протянулся на три километра в длину. Это один из самых наиболее засаженных парков, в котором растут около 140 местных и «заграничных» видов деревьев. Гордость парка – это черные сосны (Pinus nigra), которые были посажены в начале 1900 годов, и по сей день, пережив многократные бури, группа черных сосен является крупнейшим подобным насаждением в Балтии.
Ну и, конечно, тут «растет» знаменитое «Дерево призраков», которое посвящено легендарной рок-группе Līvi. «Дерево призраков» – это шестиметровое дерево, которое создано из четырех тысяч металлических стержней. В ветвях спрятаны формы пяти музыкальных инструментов, а на тротуаре вокруг дерева можно прочитать названия самых популярных песен Līvi. Если присесть рядом на скамейке, чтобы дать ногам отдохнуть, то можно послушать песни группы. К тому же, стоит заглянуть к дереву и вечером, когда оно очень красиво подсвечено.
По следам лиепайского гимна
Кажется, каждый хоть раз в жизни слышал эмоциональную работу Имантса Калниньша и Мариса Чаклайса «В городе, в котором рождается ветер» (Pilsētā, kurā piedzimst vējš), которая в 1999 году официально стала гимном Лиепаи. В гимне появляются лодочник, ворона, янтарные латыши, телефонист и лес из людей, а в самом городе они «оживают» в виде бронзовых скульптур, которые можно увидеть на протяжении всего проспекта Курмаяс. Возле каждой скульптуры можно прочитать строчки из гимна, которые к ней относятся и которые можно прямо там спеть вместе со всеми. А когда доберетесь до вороны, то нужно обязательно потереть ее клюв – чтобы снова вернуться в Лиепаю!
Дорожка вдоль Лиепайского озера
Дорожка длиной полкилометра, которая через заросли Лиепайского озера ведет к башне для наблюдения за птицами, открывает потрясающий вид на озеро и его окрестности. Луга, окружающие Лиепайское озеро, включены в заповедник «Лиепайское озеро» и являются особо охраняемой территорией европейского значения Natura 2000. Здесь гнездятся 27, зимуют 10 и во время миграции питаются 50 особо охраняемых видов птиц. Хотя самое активное время для наблюдения за птицами – это весна и осень, сюда стоит наведаться и зимой, чтобы насладиться видом нетронутой природы с высоты 10 метров.
Северные форты
Северные форты – самая популярная, а также самая впечатляющая часть Лиепайской крепости, которая в советское время была закрытой военной территорией, а сегодня свободно доступна для осмотра всем желающим. Форты стали популярной достопримечательностью после того, как в 2018 году французский художник Al Sticking нарисовал на фортификационной стене работу «Старуха, которая смотрит на море». На создание рисунка его вдохновила женщина, которую художник встретил в церкви Святой Марии и, выслушав историю ее жизни, создал это произведение, ставшее легендой. Северные форты можно обойти и в сопровождении гида, а еще здесь можно поиграть в командную шпионскую игру «Побег из СССР». Из фортов по пляжу можно дойти до Северного мола или Каросты, где гостей Лиепаи ожидает как новая для любителей культуры точка «Сад Атмоды», так и давняя туристическая достопримечательность Лиепаи – тюрьма Каросты.
Парк отдыха Беберлини
Если вы хоть раз доберетесь до Каросты, то нужно обязательно включить в свой маршрут парк отдыха Беберлини, чтобы подышать там свежим воздухом и насладиться прогулкой. Сосновый лес площадью 46 га, выросший на дюнах, является охраняемой средой обитания. Посреди этого леса находится водоем Беберлини, появившийся в результате добычи песка для строительства военных объектов. Летом это популярное место для плавания, различных водных видов спорта, летних кафе, парка приключений «Тарзан» и пикников, а в осенне-зимний сезон и сами лиепайчане, и гости города любят отправиться на прогулку в лес, который находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, чтобы хорошенько размяться и подышать полной грудью.
Маршруты для ориентирования в Лиепае
В Лиепае создано несколько маршрутов или полигонов для ориентирования рядом с важными туристическими достопримечательностями. Вы можете проверить свои навыки в ориентировании в парке отдыха Беберлини, Лиепае, в Юрмальском парке и парке Каросты. Маршрут можно пройти в любое удобное для вас время, как пешком, так и на велосипеде. Место старта и финиша находится в бюро туристической информации Лиепайского региона, где в рабочее время можно бесплатно получить карты с отмеченными путевыми точками. Их также можно скачать здесь. Более подробную информацию о каждом из полигонов для ориентирования, а также инструкцию по использованию мобильного приложения можно найти здесь.
Каток в олимпийском центре
Если прогулок на свежем воздухе недостаточно или погода не совсем подходящая, то любителей активного отдыха ждет каток Лиепайского Олимпийского центра (ЛОЦ), где каждый может как просто от души накататься на общественном катке, так и попробовать свои силы в хоккейной игре, катаясь с клюшками. Если у вас нет своих коньков или клюшек – не нужно расстраиваться, потому что каток ЛОЦ предлагает услуги аренды. С графиком работы катка можно ознакомиться на сайте.
Бассейн и SPA в олимпийском центре
Если после прогулки вы захотите искупаться в теплой воде и погреться в сауне, то вам стоит посетить бассейн и спа-центр в Лиепайском олимпийского центре – это крупнейший и самый современный бассейн и спа-центр в Курземе. Любители водных развлечений найдут здесь большой и маленький бассейны, спа-комплекс с различными водными аттракционами для детей и местами, где могут отдохнуть взрослые. Прогреться после долгой прогулки по городу можно в пяти видах бань (сухой, влажной и соляной сауне, турецкой и ароматической бане), а расслабить напряженные мышцы можно в нескольких джакузи. Кроме того, в спа-зоне есть возможность освежиться в коктейль-баре. Больше информации – на сайте.
И еще на закуску!
Лиепая предлагает еще целый ряд вариантов восстанавливающего отдыха для тела и души – от банных ритуалов до косметических процедур. Здесь вы найдете первоклассные гостиницы на разные вкусы и возможности, где можно выспаться на белоснежных простынях и насладиться вкусным завтраком, чтобы зарядиться энергией для будущих приключений в Лиепае.
Выбор жилья очень широк: четырехзвездочные и пятизвездочные отели с изысканным дизайном, ресторанами высочайшего класса и спа-ритуалами в центре города и Остмале, исторические апартаменты с оригинальным интерьером возле парка или по пути к нему, арт-номера для поклонников богемного образа жизни, расположенные в исторической части города, необычные кемпинги и глэмпинги, уютные дома для отдыха в пригороде и экономичные решения в формате общежития для бюджетного варианта. Забронируйте себе свой оазис спокойствия и наслаждайтесь Лиепаей по полной программе!
Выбор жилья очень широк: четырехзвездочные и пятизвездочные отели с изысканным дизайном, ресторанами высочайшего класса и спа-ритуалами в центре города и Остмале, исторические апартаменты с оригинальным интерьером возле парка или по пути к нему, арт-номера для поклонников богемного образа жизни, расположенные в исторической части города, необычные кемпинги и глэмпинги, уютные дома для отдыха в пригороде и экономичные решения в формате общежития для бюджетного варианта. Забронируйте себе свой оазис спокойствия и наслаждайтесь Лиепаей по полной программе!