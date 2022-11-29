Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Фото: Карлис Волковскис
Съездить отдохнуть в Лиепаю – всегда отличная идея, особенно во время новогодних праздников, когда город совершенно преображается, становясь настоящим сказочным царством и радуя своим праздничным убранством и взрослых, и детей. В этом году город украшен сотнями сверкающих огней, которые радуют взор и согревают сердца.
Конечно, основным праздничным украшением является традиционная городская елка на площади Рожу, которая в этом году особенно ярко украшена и освещена. Но это далеко не единственная елка – на рынке Аннас в Яунлипае и в саду Атмодас в Каросте высятся две не менее роскошных праздничных ели, которые украшены и подсвечены в том же стиле, что и весь город.
Как всегда богато украшены будут улица Лиела и площадь возле Лиепайского университета, где находится светящийся воздушный шар – будем откровенны, его обожают не только дети, но и взрослые. По городу там и тут раскиданы ярко-белые и красные шары – от центральной городской елки они "докатились" до улицы Пелду и украсили многие дома в городе. Особенно роскошно оформлена улица Тиргоню – здесь переливаются сотни красных шаров, гирлянды, искусно сплетенные из хвои и лампочек.
На площади Рожу в праздничных огнях утопает мостик – любимое место для фотосъемок, где можно на мгновение почувствовать себя в настоящем сказочном царстве. На площади Чаксте можно увидеть праздничный самолет, а каждый день по городу будет курсировать лиепайская гордость – Рождественский трамвай, который в этом году особенно оригинален и уютен. Кстати, есть ощущение, что городской трамвайный маршрут сильно недооценен, а ведь это отличный способ проехать Лиепаю почти что вдоль и поперек. Особенно, когда погода непостоянна, ветер задувает невыносимо, а в носу щиплет от мороза.
На площади Рожу в праздничных огнях утопает мостик – любимое место для фотосъемок, где можно на мгновение почувствовать себя в настоящем сказочном царстве. На площади Чаксте можно увидеть праздничный самолет, а каждый день по городу будет курсировать лиепайская гордость – Рождественский трамвай, который в этом году особенно оригинален и уютен. Кстати, есть ощущение, что городской трамвайный маршрут сильно недооценен, а ведь это отличный способ проехать Лиепаю почти что вдоль и поперек. Особенно, когда погода непостоянна, ветер задувает невыносимо, а в носу щиплет от мороза.
Украшения в Лиепае светятся не только на фасадах зданий – гирлянды вьются на улицах над головами жителей и гостей города, на осветительных опорах и даже на крышах домов – это заставляет поднимать глаза, чтобы полюбоваться. Очень романтичная композиция из гирлянд украшает Курземский сквер, а также храмы в центре города. В декабре праздничными огнями светится разделительная полоса на улице Юрас – там, как река, переливается целый ряд елок, освещенных красивым светом.
В дорожном круге на проспекте Курмаяс, где летом цвели яркие растения, сейчас «толпятся» светящиеся шары – визит сюда нужно обязательно включить в праздничную прогулку. Светящиеся украшения можно найти не только в центре, но и в разных других районах Лиепаи, где также создано ощущение праздника.
В дорожном круге на проспекте Курмаяс, где летом цвели яркие растения, сейчас «толпятся» светящиеся шары – визит сюда нужно обязательно включить в праздничную прогулку. Светящиеся украшения можно найти не только в центре, но и в разных других районах Лиепаи, где также создано ощущение праздника.
Но и это еще не все! Тем, кто ищет особенные и оригинальные кадры, обязательно стоит отправиться на охоту за уличным искусством в светлое время суток! Более 30 широкоформатных произведений искусства можно увидеть как в центре города, так и в Каросте. Они созданы как самими лиепайцами, так и международными художниками.
"Старуха, смотрящая на море" французского художника Al Sticking в Северных фортах
"Пегас" лиепайского художника Улдиса Рубезиса на ул. Куршу 21
"Ворона" лиепайского художника Улдиса Рубезиса на ул. Веца остмала 55
Величественный Пегас на улице Куршу, автором которого является лиепайский художник Улдис Рубезис; Имантс Калниньш на улице Аусекля, созданный в честь 80-летия композитора пионером лиепайского граффити – местным художником Алексеем Элементтоном (он же автор Пляжного мальчика в пляжном баре Red Sun Buffet); «Старуха, смотрящая на море» французского художника Al Sticking в Северных фортах и масштабная работа «Ветер, море и свобода» всемирно известного итальянского граффити-художника OZMO (его картины можно увидеть в Милане, Лондоне, Риме, Майами, Балтиморе, Шанхае, Париже, Гданьске и многих других городах мира) на улице Паста – пожалуй, это самые известные и самые популярные в социальных сетях работы, но далеко не единственные.
Тандем художников, на который обязательно стоит обратить внимание, – это Дайнис Руденс и Эрикс Цауне, одни из самых известных имен в латвийском уличном искусстве. В Лиепае они создали несколько совместных работ. Наиболее знаковыми являются "Человек звуков" на углу улиц Валдемара и Пелду, которая была создана перед открытием концертного зала Lielais Dzintars, и Атлант на улице Грауда, неподалеку от портрета Имантса Калниньша, созданного в 2018 году, в рамках Лиепайского художественного форума. Отдельной прогулки стоит Кароста –произведения уличного искусства можно найти в фортах, в Редане и на стене пятиэтажного дома на улице Турайдас. Берите с собой пару теплых носков, термос, заряженный телефон или камеру – и отправляйтесь на прогулку!