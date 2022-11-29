Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае

Как всегда богато украшены будут улица Лиела и площадь возле Лиепайского университета, где находится светящийся воздушный шар – будем откровенны, его обожают не только дети, но и взрослые. По городу там и тут раскиданы ярко-белые и красные шары – от центральной городской елки они "докатились" до улицы Пелду и украсили многие дома в городе. Особенно роскошно оформлена улица Тиргоню – здесь переливаются сотни красных шаров, гирлянды, искусно сплетенные из хвои и лампочек.



На площади Рожу в праздничных огнях утопает мостик – любимое место для фотосъемок, где можно на мгновение почувствовать себя в настоящем сказочном царстве. На площади Чаксте можно увидеть праздничный самолет, а каждый день по городу будет курсировать лиепайская гордость – Рождественский трамвай, который в этом году особенно оригинален и уютен. Кстати, есть ощущение, что городской трамвайный маршрут сильно недооценен, а ведь это отличный способ проехать Лиепаю почти что вдоль и поперек. Особенно, когда погода непостоянна, ветер задувает невыносимо, а в носу щиплет от мороза.