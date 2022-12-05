Программа праздников в Лиепае
Как культурно и насыщенно провести выходные
Фото: пресс-фото
Рождество – это время тихо мерцающего спокойствия, оно немыслимо без праздничных концертов и культурных мероприятий, а встреча Нового года – без празднования в теплой компании в центре города. В этом году Лиепая предлагает богатый выбор мероприятий, где каждый сможет найти что-то себе по вкусу и по душе. Будь то первоклассные концерты, творческие занятия или танцы до упаду – в Лиепае подумали обо всех!
Праздничные концерты и культурные мероприятия
Визит в Лиепаю нельзя себе представить без посещения Лиепайского театра. В декабре можно будет увидеть уже получившие признание зрителей постановки –мюзикл Регнарса Вайварса на музыку Карлиса Лациса «Бредущий по болоту в огне» (в сезоне 2019/2020 был номинирован на премию «Ночь игроков» в трех номинациях, награды «Художник по костюмам» удостоилась Мадара Ботмане) или драматическую трагикомедию Томса Трейниса «Волки», написанную Расой Бугавичуте-Пеце (в сезоне 2020/2021 была выдвинута на премию в номинации «Работа года в драматургии»), но, несомненно, самым торжественным событием месяца является праздничный концерт Мартиньша Калиты «Зимние вариации», которыми можно будет насладиться несколько раз – с 17 по 30 декабря.
«Зимние вариации» – это музыкальная история об изменяющихся праздничных традициях, которые с ходом времени подстраивались под окружающий мир. В рамках концерта прозвучат как известные рождественские песни, так и более нехарактерная для праздников музыка, которая перекликается с главным мотивом концерта и предлагает отправиться на поиски утраченных, обретенных и высеченных в камне праздничных традиций. В концерте примут участие актеры Лиепайского театра – Агнесе Екабсоне, Карина Татаринова, Эверита Пьята-Гертнере, Анете Берке, Агния Дреймане, Эгонс Домбровскис, Викторс Эллерс, Сандис Пецис, Карлис Артеев, Валтс Скуя и музыканты под руководством Нормундса Калниньша.
«Зимние вариации» – это музыкальная история об изменяющихся праздничных традициях, которые с ходом времени подстраивались под окружающий мир. В рамках концерта прозвучат как известные рождественские песни, так и более нехарактерная для праздников музыка, которая перекликается с главным мотивом концерта и предлагает отправиться на поиски утраченных, обретенных и высеченных в камне праздничных традиций. В концерте примут участие актеры Лиепайского театра – Агнесе Екабсоне, Карина Татаринова, Эверита Пьята-Гертнере, Анете Берке, Агния Дреймане, Эгонс Домбровскис, Викторс Эллерс, Сандис Пецис, Карлис Артеев, Валтс Скуя и музыканты под руководством Нормундса Калниньша.
Концертный зал Lielais dzintars также порадует разнообразием культурных мероприятий – от театральных представлений и тематических ток-клубов до выставок и, конечно же, первоклассных концертов, среди которых запланировано концертное выступление, посвященное певице Адель, праздничное выступление Улдиса Мархилевичса и Диты Лурини на стихи поэтессы Брониславы Мартужевой, а также концертная программа Зигфридса Муктупавелса, Соноры Вайце и Угиса Розе.
Вечером 17 декабря на сцене Lielais dzintars пройдет концерт «Рождественский джаз. Framest и трио Кристапcа Ванадзиньша» – здесь традиционные праздничные песни в новых джазовых аранжировках сольются в едином ритме с композициями, которые выдержали проверку временем и не нуждаются в комментариях. В новом звучании предстанут мелодии великих Фрэнка Синатры и Льюиса Армстронга, а также узнаваемые мелодии наших собственных маэстро – Раймондса Паулса и Зигмарса Лиепиньша. Праздничное настроение гарантировано!
Также нельзя пропустить новогодние концерты Лиепайского симфонического оркестра, которые пройдут дважды – 28 и 30 декабря, когда под руководством главного дирижера Гунтиса Кузмы Лиепайский симфонический оркестр вместе с певицей Беате Звиедре исполнят легкую и искрящуюся музыку из золотого репертуара американских джазовых классиков: Джорджа Гершвина, Леонарда Бернштейна и Коула Портера.
Вечером 17 декабря на сцене Lielais dzintars пройдет концерт «Рождественский джаз. Framest и трио Кристапcа Ванадзиньша» – здесь традиционные праздничные песни в новых джазовых аранжировках сольются в едином ритме с композициями, которые выдержали проверку временем и не нуждаются в комментариях. В новом звучании предстанут мелодии великих Фрэнка Синатры и Льюиса Армстронга, а также узнаваемые мелодии наших собственных маэстро – Раймондса Паулса и Зигмарса Лиепиньша. Праздничное настроение гарантировано!
Также нельзя пропустить новогодние концерты Лиепайского симфонического оркестра, которые пройдут дважды – 28 и 30 декабря, когда под руководством главного дирижера Гунтиса Кузмы Лиепайский симфонический оркестр вместе с певицей Беате Звиедре исполнят легкую и искрящуюся музыку из золотого репертуара американских джазовых классиков: Джорджа Гершвина, Леонарда Бернштейна и Коула Портера.
Также стоит посетить выставку «Лиепайская опера – 100», которая пройдет в Civita Nova – арт-пространстве концертного зала Lielais dzintars. Выставка создана в сотрудничестве с Лиепайским музеем. Осенью 2022 года исполняется 100 лет с момента основания Лиепайской оперы, которая уже с самой первой постановки (это была опера Шарля Гуно «Фауст») была профессиональным коллективом с оркестром под руководством дирижера Арвидса Парупса и солистами, которые впоследствии оставили значительный след в истории латвийской оперной музыки.
Любителей выставок ждет Лиепайский музей, в анфиладе которого в настоящее время можно увидеть гостевую выставку «Падегс. Сута. Видбергс. Работы из коллекции Зузансов». На выставке представлено около 60 оригинальных графических работ, созданных в основном в межвоенный период, когда все три автора оттачивали свой художественный почерк. Все художники известны своей провоцирующей манерой, для которой характерен слом стереотипов и попытка изменить представление общества об искусстве, людях в нем и жизни в целом.
Любителей выставок ждет Лиепайский музей, в анфиладе которого в настоящее время можно увидеть гостевую выставку «Падегс. Сута. Видбергс. Работы из коллекции Зузансов». На выставке представлено около 60 оригинальных графических работ, созданных в основном в межвоенный период, когда все три автора оттачивали свой художественный почерк. Все художники известны своей провоцирующей манерой, для которой характерен слом стереотипов и попытка изменить представление общества об искусстве, людях в нем и жизни в целом.
На праздничные службы и концерты всех желающих приглашают лиепайские храмы, например, Лиепайская церковь Святой Марии. В Евангелическо-лютеранской церкви Троицы 18 декабря пройдет Рождественская программа Марии Наумовой «Ликуйте, звезды!», в которой прозвучат композиции Раймондса Паулса и Ника Матвеева, Имантса Калниньша, Яниса Лусенса, Улдиса Мархилевичса, Ингуса Фелдманса, а также композиции из последнего альбома Марии «На мосту иллюзий».
Где встречать Новый год
В этом году Лиепая предлагает своим жителям и гостям города встретить наступление Нового года ярко и музыкально. Центральные мероприятия запланированы на площади Рожу – они начнутся с концерта в Троицкой церкви, где Иго и Янис Страздс подарят слушателям праздничные эмоции, а в 23.00 на площади состоится грандиозный концерт. Следите за информацией! Чтобы сделать момент наступления Нового года на площади Рожу более запоминающимся, сцена будет искриться музыкально-световыми спецэффектами. В знак солидарности с украинским народом в борьбе против агрессора праздничного салюта в этом году не будет, но 1 января, приглашая всех на энергичный танец, сценой завладеет ди-джей.
Фото: Карлис Волковскис
А в Дом культуры Wiktorija на празднование до самого утра виниловыми пластинками заманивают ди-джей Эдуардс Шванс и объединение The HoВos Club, которое основали музыканты группы The Hobos Эгонс Кронбергс, Мартиньш Буркевицс и Вилнис Криевиньш, а также присоединившийся к ним великолепный гитарист Айнис Рудзитис. Чтобы сделать вечер еще более чудесным, на заднем дворе будет работать мастерская, где можно будет погадать на расплавленном металле.
В Лиепае не забыли и о любителях фольклора: в «Комнате Аустры» в Римском саду состоится вечер Песен силы, или совместное пение латышских народных песен. 13 декабря сюда приглашают Инесе Муйжниеце и Austrasbērni. В создании праздничного настроения каждый сможет принять участие сам, так как всем предоставят доступ к текстам песен и аккордам, чтобы можно было вместе играть и петь.
Новогодние балы и праздники, конечно же, пройдут и в других лиепайских культурных местах: Fontaine Palace, Kursas putni, Cukurfabrik` и др. Поэтому, когда говорят, что в Лиепае найдутся праздничные предложения на любой вкус, это ни на йоту не является преувеличением.
Новогодние балы и праздники, конечно же, пройдут и в других лиепайских культурных местах: Fontaine Palace, Kursas putni, Cukurfabrik` и др. Поэтому, когда говорят, что в Лиепае найдутся праздничные предложения на любой вкус, это ни на йоту не является преувеличением.
Творческие праздничные занятия в Каросте
В Каросте позаботились о том, чтобы праздники можно было провести в творческом ключе: каждое воскресенье Адвента с 11.00 до 19.00 в Atmodas Dārzs будет проходить праздник Ziemosta. Будет работать специальный рождественский буфет, ремесленный рынок и выставки. Каждую неделю у праздника будет новая тема: Кароста царского времени, Кароста латвийского времени, Кароста времен Атмоды и современная Кароста.
Программа на каждое воскресенье:
С 14.00 до 16.00: верховая езда (поездка обойдется в 2 евро с человека);
С 12.00 до 14.00: мастер-классы;
С 16.00 до 17.00: праздничный концерт;
С 17.00 до 19.00: видеопроекции на стене здания – их присылают сами лиепайчане.
Тематические мероприятия:
4 декабря: мастерская керамики, выставка керамических работ, созданных детьми и молодежью из центра Laumiņa, и экспозиция Лиепайского музея;
11 декабря: мастерская резьбы по дереву, блошиный рынок советского наследия и возможность посетить комнату, оформленную в духе времен Атмоды в Латвии;
18 декабря: мастерская по изготовлению стеклянных подвесных фонариков и выставка работ художников по стеклу.
Это лишь часть того обширного предложения, которое Лиепая подготовила к праздникам, поэтому, планируя визит сюда, взвесьте возможность провести побольше времени в городе бодрящих ветров! Загляните сюда, чтобы найти вдохновение для осмотра достопримечательностей, а календарь всех мероприятий, которые проходят в Лиепае, вы найдете здесь. Пусть праздники будут наполнены культурой и радостью!
Программа на каждое воскресенье:
С 14.00 до 16.00: верховая езда (поездка обойдется в 2 евро с человека);
С 12.00 до 14.00: мастер-классы;
С 16.00 до 17.00: праздничный концерт;
С 17.00 до 19.00: видеопроекции на стене здания – их присылают сами лиепайчане.
Тематические мероприятия:
4 декабря: мастерская керамики, выставка керамических работ, созданных детьми и молодежью из центра Laumiņa, и экспозиция Лиепайского музея;
11 декабря: мастерская резьбы по дереву, блошиный рынок советского наследия и возможность посетить комнату, оформленную в духе времен Атмоды в Латвии;
18 декабря: мастерская по изготовлению стеклянных подвесных фонариков и выставка работ художников по стеклу.
Это лишь часть того обширного предложения, которое Лиепая подготовила к праздникам, поэтому, планируя визит сюда, взвесьте возможность провести побольше времени в городе бодрящих ветров! Загляните сюда, чтобы найти вдохновение для осмотра достопримечательностей, а календарь всех мероприятий, которые проходят в Лиепае, вы найдете здесь. Пусть праздники будут наполнены культурой и радостью!