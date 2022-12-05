Также стоит посетить выставку «Лиепайская опера – 100», которая пройдет в Civita Nova – арт-пространстве концертного зала Lielais dzintars. Выставка создана в сотрудничестве с Лиепайским музеем. Осенью 2022 года исполняется 100 лет с момента основания Лиепайской оперы, которая уже с самой первой постановки (это была опера Шарля Гуно «Фауст») была профессиональным коллективом с оркестром под руководством дирижера Арвидса Парупса и солистами, которые впоследствии оставили значительный след в истории латвийской оперной музыки.



Любителей выставок ждет Лиепайский музей, в анфиладе которого в настоящее время можно увидеть гостевую выставку «Падегс. Сута. Видбергс. Работы из коллекции Зузансов». На выставке представлено около 60 оригинальных графических работ, созданных в основном в межвоенный период, когда все три автора оттачивали свой художественный почерк. Все художники известны своей провоцирующей манерой, для которой характерен слом стереотипов и попытка изменить представление общества об искусстве, людях в нем и жизни в целом.