«Это рай!» – такими словами описывает свои ощущения от прогулки по морю иностранный режиссер, гость лиепайского театрального директора. А ведь они гуляли по лиепайскому пляжу в холодный и ветреный осенний день. К слову –

во время нашей прогулки мы ловим похожее чувство и соглашаемся с режиссером.



Актриса открыла для себя идеальный способ разрядки и подзарядки – прогулки по морю превращаются в танцы на берегу моря. «Погода не может повлиять на это – я танцую, когда дождь или снег, солнце или ветер. Лучше всего на ветру – он может встряхнуть и душу, и тело. Коллеги иногда задаются вопросом – что с тобой случилось? Я говорю – со мной случилось счастье», – искренне смеется Инесе и вспоминает случай, когда незнакомец подошел к ней, танцующей на пляже, и спросил, можно ли ее сфотографировать, потому что она выглядит очень счастливой.



Зимой актриса ходит купаться и рекомендует другим любителям зимнего купания Беберлини – там «моржей» ждет специально обустроенное купальное место. В последние годы ледяное купание удается практиковать не часто, но сохранилась одна традиция – хотя бы в первое Рождество Инесе погружается в холодную воду. «Это работает как антидепрессант и позволяет с новой энергией и радостным взглядом на жизнь встретить Новый год».