Проветрить голову и зажечь свет внутри
Фотопрогулка по Лиепае
Текст: Кристине Мелне
Фото: Карлис Волковскис
Если знакомиться с городом – то лучше всего с местными. Что делать в Лиепае зимой? На этот вопрос мы собираемся ответить вместе с директором Лиепайского театра Гербертсом Лаукштейнсом и его супругой, ведущей актрисой театра Инесе Кучинской – лиепайчанкой до мозга костей.
Не скучно ли в Лиепае зимой? Услышав этот вопрос, двое театральных деятелей смотрят на меня с недоумением – как может быть скучно, когда в городе есть театр, концертный зал, музеи и частные культурные места, где что-то все время происходит? И именно несезон – осень, зима и весна – лучшее время, чтобы поехать в Лиепаю и насладиться культурой.
«Да, зимой на улицах города мало людей. Холодно, и они перемещаются от одного помещения до другого. Но мы видим, что люди ходят и в театр, и в концертный зал», – говорит директор Лиепайского театра. Если по будням в театре главная аудитория – местные жители, то по выходным в город приезжают культурные туристы – гости из других городов, которым в идеальном случае удается за одни выходные посетить и какой-нибудь концерт в концертном зале Lielais dzintars, и спектакль, и ужин в одном из лиепайских ресторанов.
«У меня много друзей и знакомых в столице, которые посматривают на Лиепаю как на потенциальное место жительства. Есть и те, кто постоянно ездит в Лиепаю – после столичного гула и спешки Лиепая дает возможность расслабиться», – говорит Инесе.
«У меня много друзей и знакомых в столице, которые посматривают на Лиепаю как на потенциальное место жительства. Есть и те, кто постоянно ездит в Лиепаю – после столичного гула и спешки Лиепая дает возможность расслабиться», – говорит Инесе.
Наша первая остановка – Лошадиный остров (Zirgu sala), популярное место среди любителей пеших прогулок и велосипедистов. Обустроенная природная тропа, ведущая к озеру, башня для наблюдения за птицами, места для отдыха – Лошадиный остров особенно популярен среди семей, и наши прогулочные компаньоны часто ездят сюда по выходным. Чтобы работать в театральной среде на полную мощность каждый день, физическая активность и поддержание формы – это не просто увлечение, а необходимость. Оба наших героя активно занимаются велоспортом. Правда, если Инесе ездит на велосипеде каждый день и делает это даже зимой, то ее супруг предпочитает более длительные велопрогулки на выходных.
«Езда на велосипеде в Лиепае становится все более популярной, сеть велосипедных дорожек расширяется, возможностей много», – заметили оба сторонника активного образа жизни. Директор театра недавно открыл для себя скандинавскую ходьбу, и теперь часто проводит кардиотренировку на свежем воздухе, благо рельеф дюн лиепайского пляжа это позволяет.
По иронии судьбы те, кто живут у моря, редко добираются до него. Наши прогулочные спутники не из таких – они ходят к морю регулярно, иногда даже несколько раз в неделю.
«Езда на велосипеде в Лиепае становится все более популярной, сеть велосипедных дорожек расширяется, возможностей много», – заметили оба сторонника активного образа жизни. Директор театра недавно открыл для себя скандинавскую ходьбу, и теперь часто проводит кардиотренировку на свежем воздухе, благо рельеф дюн лиепайского пляжа это позволяет.
По иронии судьбы те, кто живут у моря, редко добираются до него. Наши прогулочные спутники не из таких – они ходят к морю регулярно, иногда даже несколько раз в неделю.
«Это рай!» – такими словами описывает свои ощущения от прогулки по морю иностранный режиссер, гость лиепайского театрального директора. А ведь они гуляли по лиепайскому пляжу в холодный и ветреный осенний день. К слову –
во время нашей прогулки мы ловим похожее чувство и соглашаемся с режиссером.
Актриса открыла для себя идеальный способ разрядки и подзарядки – прогулки по морю превращаются в танцы на берегу моря. «Погода не может повлиять на это – я танцую, когда дождь или снег, солнце или ветер. Лучше всего на ветру – он может встряхнуть и душу, и тело. Коллеги иногда задаются вопросом – что с тобой случилось? Я говорю – со мной случилось счастье», – искренне смеется Инесе и вспоминает случай, когда незнакомец подошел к ней, танцующей на пляже, и спросил, можно ли ее сфотографировать, потому что она выглядит очень счастливой.
Зимой актриса ходит купаться и рекомендует другим любителям зимнего купания Беберлини – там «моржей» ждет специально обустроенное купальное место. В последние годы ледяное купание удается практиковать не часто, но сохранилась одна традиция – хотя бы в первое Рождество Инесе погружается в холодную воду. «Это работает как антидепрессант и позволяет с новой энергией и радостным взглядом на жизнь встретить Новый год».
во время нашей прогулки мы ловим похожее чувство и соглашаемся с режиссером.
Актриса открыла для себя идеальный способ разрядки и подзарядки – прогулки по морю превращаются в танцы на берегу моря. «Погода не может повлиять на это – я танцую, когда дождь или снег, солнце или ветер. Лучше всего на ветру – он может встряхнуть и душу, и тело. Коллеги иногда задаются вопросом – что с тобой случилось? Я говорю – со мной случилось счастье», – искренне смеется Инесе и вспоминает случай, когда незнакомец подошел к ней, танцующей на пляже, и спросил, можно ли ее сфотографировать, потому что она выглядит очень счастливой.
Зимой актриса ходит купаться и рекомендует другим любителям зимнего купания Беберлини – там «моржей» ждет специально обустроенное купальное место. В последние годы ледяное купание удается практиковать не часто, но сохранилась одна традиция – хотя бы в первое Рождество Инесе погружается в холодную воду. «Это работает как антидепрессант и позволяет с новой энергией и радостным взглядом на жизнь встретить Новый год».
Чтобы почувствовать ритм города, который в Лиепае ощущается иначе, каждый может найти свое особое место, которое, скорее всего, не включено в туристические путеводители. Директор театра ведет нас к своему любимому месту – это Веца остмала. «Когда выдается особенно напряженный день в театре, то я не еду сразу домой, а заглядываю сюда. Здесь есть движение – течет вода, на другом берегу видна портовая железная дорога, где иногда мелькают вагоны, нередко проезжает какой-то маленький буксир, летают чайки. Ты смотришь и чувствуешь себя живым. Это своего рода медитация», – говорит Лаукштейнс.
Тем, кто хочет почувствовать особый дух Лиепаи, обязательно нужно отправиться на архитектурную прогулку. Одна из обязательных остановок – улица неподалеку от Юрмальского парка, где в бывшем дачном районе можно увидеть деревянные жемчужины архитектуры. Здесь есть и дома, по которым видно прикосновение времени, и недавно отреставрированные объекты. «Я иногда гуляю по городу и фотографирую двери – у многих деревянных домиков очень интересные двери», – рассказывает директор Лиепайского театра об одном из своих увлечений.
Оба наших героя рекомендуют отправиться на Петровский рынок (Pētertirgus) – там можно купить различные местные продукты, понаблюдать за людьми и еще лучше ощутить особую ауру города.
Оба наших героя рекомендуют отправиться на Петровский рынок (Pētertirgus) – там можно купить различные местные продукты, понаблюдать за людьми и еще лучше ощутить особую ауру города.
Юрмальский парк – еще одно популярное место для прогулок и велопоездок зимой, потому что в снежный день парк больше похож на Нарнию. Мы останавливаемся здесь, в отреставрированном Парковом павильоне, но, когда проходим мимо Дерева призраков, саундтреком к нашему разговору становится одна из песен Līvi, которая еще некоторое время звучит голове. Если вы остановитесь здесь, когда звучит Eglīte, то ощущения будут совершенно волшебные. По выходным в парке можно организовать себе гастрономическую прогулку – выпить горячий напиток и съесть что-нибудь согревающее.
В этом году накануне праздников Лиепая создала особую праздничную историю с помощью световых объектов. Воздушный шар, которым управляет гномик, подсвеченный мостик и главная героиня праздников – елка – от этой красоты перехватывает дыхание, в голове начинает играть мелодия «В лесу родилась елочка», а на лице невольно появляется улыбка. «Волшебство!» – мы соглашаемся, что это самое точно слово, которым можно описать созданное новогодними украшениями настроение. «Снежок, который радует взор и сердце, бывает не каждый год, но огоньки создают это волшебное ощущение, с которыми мы все ждем новогодних праздников, и они зажигают свет внутри каждого из нас», – с улыбкой говорит актриса.