Простаки за границей:
скромное подражание путешествию XIX столетия
«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, поэтому многим людям они так остро необходимы. Нельзя прийти к широким, здравым и терпимым взглядам на людей и на вещи, прозябая всю жизнь в одном маленьком уголке земли», — так в 1869 году писал в заключении книги «Простаки за границей, или Путь новых паломников» Марк Твен. С тех пор всякий, кому нужна вдохновляющая цитата о путешествиях для своего блога или сайта, так и норовит утащить это изречение к себе.
Твен знал, о чем говорил — в «Простаках за границей» он описал свое шестимесячное путешествие на пароходе «Квакер-Сити» вокруг Средиземного моря и по Ближнему Востоку, которое совершил в 1867 году. Писатель посетил самые знаменитые в то время культурные и исторические достопримечательности. Кульминацией же путешествия стал визит в Святую землю и поездка по местам, упомянутым в Ветхом и Новом заветах.
Ну что ж… вызов принят! Я обязуюсь вылезти из своего «маленького уголка земли» и за два с половиной месяца попробовать повторить путешествие 1867 года, которое совершил Марк Твен со своими спутниками. Конечно, с учетом возможностей XXI века и учитывая нынешнюю политическую и географическую ситуацию. Моя цель — посмотреть, что изменилось в мире за полтора столетия, а что осталось ровно таким же, каким его увидел Твен. Хочу сравнить, каким был мир (ну, хотя бы его часть), люди и опыт путешествий в XIX веке и — сегодня.
О том, что было тогда…
На дворе 1867 год. В США пару лет назад закончилась гражданская война и официально отменено рабство, а незадолго до этого, с подачи императора Российской империи Александра II, в России отменили крепостное право. Францией правит ее последний монарх Наполеон III (племянник Того Самого Наполеона). Янису Райнису всего два года и он, хоть и гений, но почти наверняка еще не умеет читать.
Еще не случились ни Первая, ни Вторая мировые войны, а про Оттоманскую империю все говорят и пишут не в прошедшем, а очень даже в настоящем времени.
Марку Твену — 31 год. Он уже издал свою первую книгу и стал известен, как публицист, но до мега-хитов про приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна дело еще не дошло. Равно как и до общемирового признания и титула «Американский писатель номер один». Благодаря поддержке газет Alta California и New-York Tribune (а также деньгам полковника Мак Комба — Прим. пер.) он отправляется в полугодовое путешествие по Европе и Ближнему Востоку. Свои наблюдения и мысли Твен, в форме очерков, регулярно отправляет в редакции, а два года спустя – собрав их все вместе – издает в виде книги.
О том, что есть сейчас…
На дворе 2020 год. С 1867 года прошло 153 года. За это время изменились границы государств, империи сгорели в огне мировых войн и на их месте образовались новые страны (в том числе и Латвия). Старые враги помирились, старые друзья рассорились и словно из ниоткуда появились новые агрессивные игроки…
Изменились привычки путешественников и круг людей, которые могут себе позволить путешествие ради удовольствия.
Путешествовать сегодня легко, как никогда ранее. Лоукостеры, хорошие дороги, открытые границы, высокий средний уровень жизни на Западе, интернет, океан путеводителей и общее развитие отрасли туризма делают свое дело. Чтобы объехать полмира достаточно пары десятков евро, немного мужества (сегодня его точно надо сильно меньше, чем во времена Марка Твена), тяги к приключениям и способности произнести: «Хау ду ю ду?» и «Хау мач?».
Я, однако, не столь самоуверенна и дерзка, потому передвигаться буду традиционно и в соответствии с планом, который за меня в XIX веке составили незнакомые мне американцы. В то же время обещаю, что мой опыт не будет похож на «чем заняться, если жемчуг стал мелковат» или «как выбросить на ветер (не)много деньжат».
Свое путешествие «По следам Марка Твена» я начну в портовом городе Марокко Танжере, а завершу в египетском Каире. Почти кольцом объеду Европу и Ближний Восток. В рамках возможностей поеду по суше и морю, но совсем отказываться от перелетов не стану, ведь на отдельных участках они сэкономят мне немало времени и, как ни странно, денег.
Путешествие обещает быть разноплановым, удастся пробежаться (к сожалению, действительно пробежаться, а не вдумчиво пройтись) по 11-13 странам. Побываю и в Гибралтаре, и в Париже с Римом, во Флоренции, в Афинах, Стамбуле и Одессе, а также Бейруте, Дамаске и Иерусалиме. И это лишь некоторые из остановок. На сверкающие вокзалы одних, поэтически выражаясь, я прибуду в стремительных экспрессах, поедая круассаны; на пыльные улицы других вползу пешком с тяжелым рюкзаком за плечами и платком на голове.
Как Марк Твен о своем путешествии писал в газеты, так и я описанием своих приключений поделюсь здесь — на виртуальных страницах портала DELFI.
До встречи совсем скоро!
Сандия и Самюэл
(Самюэл Лэнгхорн Клеменс — настоящее имя Марка Твена. Поскольку я собираюсь обильно цитировать книгу Твена, то считаю уместным указать его как соавтора. Ну и так как мне с этим господином придется провести несколько месяцев, обращаться к нему, используя псевдоним — моветон и официоз. Ну и не забывайте, что Марк… то есть Самюэл — американец, и к тому же очень даже прогрессивный.)
Кто такая Сандия?
В настоящее время Сандия Мартинсоне получает филологическое образование в Лиепайском университете по программе «Rakstniecības studijas». Путешествие, в течение которого она планирует повторить поездку Марка Твена, является частью ее дипломной работы. Помимо учебы, Сандия путешествует по всему миру, публикуя свои заметки в блоге «Sandija ceļo».