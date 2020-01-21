О том, что было тогда…

На дворе 1867 год. В США пару лет назад закончилась гражданская война и официально отменено рабство, а незадолго до этого, с подачи императора Российской империи Александра II, в России отменили крепостное право. Францией правит ее последний монарх Наполеон III (племянник Того Самого Наполеона). Янису Райнису всего два года и он, хоть и гений, но почти наверняка еще не умеет читать.

Еще не случились ни Первая, ни Вторая мировые войны, а про Оттоманскую империю все говорят и пишут не в прошедшем, а очень даже в настоящем времени.

Марку Твену — 31 год. Он уже издал свою первую книгу и стал известен, как публицист, но до мега-хитов про приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна дело еще не дошло. Равно как и до общемирового признания и титула «Американский писатель номер один». Благодаря поддержке газет Alta California и New-York Tribune (а также деньгам полковника Мак Комба — Прим. пер.) он отправляется в полугодовое путешествие по Европе и Ближнему Востоку. Свои наблюдения и мысли Твен, в форме очерков, регулярно отправляет в редакции, а два года спустя – собрав их все вместе – издает в виде книги.