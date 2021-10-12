10 фактов об Эстонии, которые вы не знали

Эстония - соседняя страна, но действительно ли мы хорошо знаем своих соседей? Вот десять фактов об Эстонии, о которых вы наверняка не знали.

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1. Остров Сааремаа, ныне известный туристам как оазис покоя, когда-то наводил ужас на жителей региона Балтийского моря. В IX-XIII веках здесь жили пираты, известные как балтийские викинги, сумевшие разрушить шведскую столицу и даже похитить королеву Норвегии Астрид и ее сына.

2. Название столицы Эстонии – Таллин – является древним. Считается, что оно произошло от датского словосочетания "taani linna", что означает "датский замок". Однако под этим названием город известен только с 1918 года. Раньше он назывался "Ревель".

3. Во многих городах Эстонии жители пользуются общественным транспортом бесплатно.

4. 2222 – столько островов в Балтийском море принадлежит Эстонии.

5. Эстония – самое лесистое государство из стран Балтии. Пятьдесят процентов его территории покрыты лесами, в которых водятся медведи, рыси и волки. Еще двадцать процентов территории страны заняты болотами. Уникальное эстонское развлечение – прогулка по болотам в специальной обуви.

6. В Эстонии больше всего в мире метеоритных кратеров на единицу площади. Наиболее крупный из них – кратер Каали на острове Сааремаа. Он образовался четыре тысячи лет назад. Теперь на его месте плещется озеро.

7. Длина побережья Эстонии в шесть раз превышает ее сухопутную границу.

8. Хотя Эстония является одним из наименее религиозных государств в мире (только 16% граждан считают, что религия важна для них), в Таллинне запрещается строительство зданий выше церкви Олевисте (123,7 м).

9. Эстонцам нравятся необычные виды спорта. Уже много лет эстонцы доминируют в изобретенном финнами соревновании по ношению жен. Наши соседи не только зарекомендовали себя как хорошие носители жен, но даже придумали для этого особый способ, который и называется эстонским. Еще один нетрадиционный, но популярный вид спорта в Эстонии – кийкинг. Это раскачивание на высоких качелях, вращающихся на 360 градусов.

10. Достижения в традиционных спортивных соревнованиях также вызывают зависть. На один миллион эстонцев приходится 25,5 олимпийских медалей – намного больше, чем у латвийских или литовских спортсменов.

Конечно, это далеко не все интересные факты об Эстонии. К тому же, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посетив Эстонию, вы не только услышите, но и увидите много интересного. Эстония славится развлечениями для семейного отдыха. Самое время познакомиться с ними во время предстоящих школьных каникул.

Подробнее о возможностях семейного отдыха в Эстонии можно узнать на сайте visitestonia.com/ru/kanikuly.