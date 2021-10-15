2 222 – что это число значит для эстонцев?

Пожалуй, из всех Балтийских государств Эстонию природа одарила наиболее щедро. 50 процентов территории страны покрыто лесами, пятую часть занимают болота, а в Балтийском море расположились 2 222 острова самой разной величины. Осень – одно из самых поэтических времен года для посещения островов. Приближающиеся школьные каникулы подарят отличную возможность это сделать.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сааремаа (Saaremaa)

Сааремаа – самый крупный и знаменитый остров, принадлежащий Эстонии. Он славится двумя своими достопримечательностями – средневековым замком в столице Курессааре, и крупнейшим в странах Балтии кратером Каали, образовавшимся в результате падения метеорита, в центре которого сегодня плещется озеро. Предполагается, что кратер появился 4 тыс. лет назад, когда упавший метеорит выбил в поверхности земли яму диаметром 110 м и глубиной 22 м. Рядом с ним обосновался музей, где о метеоритах можно узнать практически все. К слову, Эстония – самая густо усеянная метеоритами страна в мире.

Посетив остров, вы обязательно откроете там для себя массу интересных объектов, которые действительно стоит увидеть. Остров знаменит и ветряными мельницами, которые раньше строились в каждой деревне. Сегодня там можно полюбоваться комплексом из пяти мельниц, сохранившимся в деревне Англа.

Любители захватывающей панорамы просто обязаны побывать на обрыве Панга – там, где скалы возносятся над морем на высоту 21 метр, а также посетить доломитовый карьер в Каарме. Кстати, в этом городке вы найдете еще одну средневековую крепость, где в 1260 году произошла последняя битва между немцами и жителями острова Сааремаа, в результате которой местные земли были заняты немцами.

Чем же здесь можно заняться долгими зимними вечерами? Ответ есть – Сааремаа славится своими SPA-центрами, их здесь насчитывается целых семь.

Школьникам обязательно нужно побывать в музее альтернативной истории Thule Koda, где представлена не только история острова, но и мифические существа, другие персонажи, о которых вы вряд ли узнаете в школе.

Вы проведете незабываемый день и в интерактивном центре досуга WOW Family, разделенном на зоны активного отдыха, водных игр, изучения энергии и виртуальной реальности – каждый здесь найдет занятие по душе.

Муху (Muhu)

До третьего по величине эстонского острова очень легко добраться прямо с острова Сааремаа, с которым его соединяет насыпь с проложенной дорогой. Однако попасть туда можно и на довольно часто курсирующем пароме, а зимой – и прямо по льду.

Остров Муху – просто рай для тех, кто хотел бы познакомиться с древнейшими эстонскими ремеслами, традициями и народным искусством. Пожалуй, лучше всего это сделать в этнографической деревне-музее Когува, насчитывающей около сотни подлинных строений.

На острове вы найдете и другие старинные рыбацкие деревеньки, все еще действующую ветряную мельницу в Ээму, а дети с удовольствием побывают на обосновавшейся там страусиной ферме. Там они смогут посмотреть на сородичей страусов из Австралии – эму, кенгуру, зебр и альпак.

Хийумаа (Hiiumaa)

Это второй по величине остров в Эстонии, административную единицу которого составляют два острова поменьше: Кассари (19 кв. км) и Вохилайд (4 кв. км).

Одну из достопримечательностей этого острова – маяк Кыпу – часто можно увидеть на туристических фото Эстонии, особенно ее островов. На маяке, построенном еще в 1531 г., на высоте 100 м оборудована смотровая площадка, с которой можно любоваться удивительными окрестностями.

На острове Хийумаа чуть меньше развита туристическая индустрия, так что он особенно понравится любителям покоя и живописных видов. Остров славится и своим особенным, крайне разнообразным побережьем. С одной стороны берег украшают скалы, а с другой к нему приклеился бывший прежде отдельным островом полуостров Кыпу со своими песчаными пляжами и дюнами, который так полюбили серфингисты.

Еще одно замечательное место для прогулок – примерно на 2 км уходящая в море коса Сырве.

Если же ваша семья ищет развлечений, обязательно побывайте в развлекательном центре Windtower, где можно испытать свои силы на 20-метровом скалодроме, научиться управлять воздухом и узнать много полезного, потому что это и музей, и научно-исследовательский центр, и игровой мир одновременно.

Эти три острова – далеко не единственные, которые можно посетить во время поездки в Эстонию. На некоторые из них вас доставит паром, а до некоторых можно добраться только на лодке или корабле. И все же, просто поверьте – в стране с 2 222 островами вы точно найдете тот, который оправдает все ваши ожидания, и куда вы захотите возвращаться вновь и вновь.

Подробнее о поездках на острова Эстонии можно узнать здесь: visitestonia.com/ru/kanikuly.