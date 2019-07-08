Брачные игры в Тукумсе 2019

С 11 по 14 июля в Тукумсе мы снова отмечаем праздник города и края "Брачные игры в Тукумсе", в основе которых лежит старинная традиция – Брачный рынок. В 1930-е годы рынок был очень популярен и известен во всей Латвии, туда ездил каждый, молодой или старый, главное – холостой, чтобы присмотреть себе вторую половинку и в следующем году справить свадьбу. Так будем праздновать и в этом году – в Тукумс съедутся люди из сельской местности и других городов, чтобы встретиться и присмотреться, показать себя и повыделяться или просто, чтобы насладиться праздником.

Днем Смотрин будет четверг – 11 июля. Он вносит в программу праздника дух дальних стран. В четверг вечером в замке Дурбе можно будет не только осмотреть выставку "Очарование и секреты кружев", созданную с помощью Французского института в Латвии, но и послушать рассказ о кружевах в мужской и женской одежде, а также насладиться программой французской музыки. А вот пятница, 12 июля, – День Встречи: вечером в центре города, на площади Бривибас, состоится открытие праздника и бал под открытым небом в сопровождении Вентспилсского биг-бенда сениоров и DJ Lejasmeijers.

Главным праздничным днем будет суббота, 13 июля, – День Парада и хвастовства. На сцене, установленной на площади Бривибас, романтическую атмосферу будут создавать популярные латышские дуэты. Среди них – Инара Рудзите и Айнарс Бумбиерис, романтичный дуэт из X faktors – Сигне и Янис, Иоланта Гулбе и Денис Пашкевич, а также группа Menuets. Все – о любви и о романтике. На большом ночном балу здесь же будет играть группа Vēja runa.

На лугах Паузера мы снова пригласим отметить праздник в фестивальной атмосфере. На разогреве будут выступать друзья из городов-побратимов Тукумса – деятели искусства из городов Хони (Грузия) и Красногорск (Россия). А вот вечером до и после большого шествия будут играть группы Carrnival Youth, Otra puse и Антра Стафецка, Ралфс Эйландс с праздничным оркестром и OZOLS с лучшими композициями в стиле хип-хопа. Будут световые и водные шоу, музыкальные выступления, а на ночном балу будет играть DJ Vento.

Кстати, на лугах Паузера финиширует праздничное шествие, которое начнется в центре Тукумса и пройдет через весь город. В этом году его девиз – "В автомобиле на свадьбу!". В большом параде будут участвовать как жители Тукумса, так и обитатели волостей Тукумского края. Наверняка латышский дух соперничества поспособствует тому, чтобы зрители смогли оценить, у кого автомобиль больше, у кого красивее, у кого быстрее, у кого шикарнее, кто умеет праздновать красочнее и громче.

В старом городе снова будет Улица художников, на которой правит Гармония любви. Здесь опять будут выставки и творческие мастерские, смотр нарядов альтернативной моды и выступления тукумских литераторов, перформанс театра движений Ideagnosis и концерты, кофе, пирожные и фотографирование.

Улица Пилс снова станет Свадебной улицей, где соберутся не только те, кто что-нибудь предлагает для проведения свадьбы: флористы, интерьеристы, оформители, создатели и продавцы свадебных нарядов и другие, но и жители волостей Тукумского края: они смогут похвастаться тем, что предлагают местные предприниматели – ремесленники, рестораторы, хозяева гостиниц, чтобы самая красивая свадьба состоялась под Тукумсом. Возможно, это самое подходящее место, чтобы выяснить, где и как в Тукумском крае можно отпраздновать свадьбу.

Картины исторического Брачного рынка в городе оживут в исполнении актеров тукумских театров, в городе можно будет встретить особые повозки – Девичью и Холостяцкую. Будут игры в фотоориентирование: "быстрая", где надо найти 10 самых необычных мест для свиданий в городе, и без бега, чтобы познакомиться с городом.

Гостей будут ждать все музеи Тукумса. В день праздника откроются две новых выставки. Одна – история киносъемок в Тукумсе, вследствие чего состоится киносеанс под открытым небом с показом одного из последних фильмов Яниса Стрейча – "Наследство Рудольфа". Вторая выставка – это снова свадебная выставка "Свадьба дочери Солнца", созданная жителями Тукумса и Тукумского края, где вновь можно будет увидеть свадебные платья и не только, узнать как старинные, так и современные истории о невестах и их нарядах.

Днем в городе снова будет Базарчик красивых вещей, где ремесленники из ближних и дальних краев предложат приобрести полезные вещички для будней и праздников, а также испробовать необычные вкусы. Рядом с церковью – традиционный праздничный Цветочный рынок. Любителей садоводства в этот день особенно ждет в своем прекрасном саду Даце Лукшевица.

После щедрой субботы праздничное воскресенье – 14 июля – будет более спокойным. День, как обычно, начнется с праздничных богослужений в лютеранской и католической церквах. В городском парке днем пройдет программа для детей с участием Zili brīnumi и Smaidu darbnīca, а все желающие насладиться летом и покоем приглашаются осмотреть коллекцию роз в саду "Розитес" в волости Семес (всего 12 км от Тукумса). В этот день с садом можно будет ознакомиться очень необычным образом, а после обеда на концерт "Праздновать лето..." приглашают Карина Татаринова и Plenēra apvienība с особой гостьей – Майей Довейкой.

Завершение воскресенья и всего праздника состоится на эстраде в Дурбе – вечером, в 22.00, большой постановкой "Брачные игры в Тукумсе". Это будет необычное выступление более чем 1200 танцоров и певцов с музыкой и световыми проекциями. Словно маленький праздник песни и танца, руководители которого: у танцоров и певцов – Занда Мурниеце и Роман Ванагс, у оркестра народной музыки – Катрина Диманта, а режиссер всего праздника – Юрис Йонелис.

До встречи на празднике в середине июля в Тукумсе – 11-14 июля на "Брачных играх в Тукумсе"!

Организаторы праздника: самоуправление Тукумского края и Дом культуры города Тукумса

Программу праздника можно найти здесь: www.facebook.com/PrecibuSpelesTukuma и на www.tukums.lv

Большие друзья праздника: Skonto Plan Ltd., Baltais, Dekšņi, Telms

Особые друзья праздника: STRABAG, SIA Alante (Mana aptieka) , IKU Eduards, LindstromProdem, Timberex, Kurzemes radio

Праздник поддерживают: AS Rīgas dzirnavnieks, автомойка M26 на ул. Межа, Neatkarīgās Tukuma Ziņas, ресторан TUCKUM, SIA Skrīne, Tukuma ūdens, Эдгар Екимов, Рамона Грунте и волонтеры – жители Тукумса

