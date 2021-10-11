Для поездки на электровелосипеде всегда подходящее время

Катание на велосипеде с семьей или с друзьями - отличный способ провести свободное время. Но что делать, если у потенциальных пассажиров разный уровень подготовки? Кому-то хочется просто погонять, а кому-то интересна более интенсивная нагрузка? Ответ прост - попробуйте электровелосипед!

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"Одно из самых больших преимуществ этих велосипедов то, что электрический привод позволяет людям в разной физической форме кататься в одном ритме. Например, мама хочет ехать спокойнее, папе нужна более спортивная нагрузка, и желательно, чтобы дети не слишком отставали от взрослых. Здесь, в Сигулде мы часто наблюдаем, как семьи с детьми или пожилыми родителями спокойно катаются все месте по гористым дорогам", — рассказывает Иварс Бейтанс, основатель проката велосипедов "Smart bike" и бренда "Sigulda Adventures".

Если обладатели серьезного уровня спортивной подготовки хотят усилить нагрузку, то можно отключить электромотор и тренировать мышцы в полную силу. Для этого очень подходит гористый ландшафт Сигулды. Однако следует отметить, что электровелосипеды тяжелее обычных - их вес составляет от 23 до 32 килограммов в зависимости от модели. С другой стороны, электромотор способен "взять на себя" большую часть физических усилий, поэтому электрический велосипед подходит и тем, кто ввиду некоторых проблем со здоровьем (например, травмы суставов ног или астма) не может в полной мере насладиться поездкой на обычном велосипеде.

Электрические широкошинные велосипеды SMART BIKE - это идеальный современный и экологичный способ провести свободное время как для людей, которые стремятся поддерживать себя в форме, так и для тех, кто просто хочет "проветрить голову" и активно провести время на природе. Электромотор велосипеда позволяет развить скорость до 25 км/ч и проехать более 60 км без подзарядки аккумулятора.

Это транспортное средство устойчиво как в ветреную, так и в снежную погоду и легко преодолевает сложные участки дороги. Все детали электровелосипеда (например, дисплей, мотор, аккумулятор и др.) водонепроницаемы, поэтому им не повредит даже сильный дождь. Другими словами, кататься на электровелосипеде можно практически в любое время года, нужно лишь выбрать наиболее подходящий маршрут и время.

Несомненно, отличным местом для семейных приключений является живописная древняя долина Гауи в Сигулде и ее ближайшие окрестности – Турайда и Кримулда. Обнажения песчаника, пещеры, овраги, природные тропы -- все это невозможно пройти пешком за один день. Зато поездка на электровелосипеде просто создана для таких целей.

"Если вы думаете, чем заняться в Сигулде с детьми, один из лучших вариантов - исследовать местность на электровелосипедах. Я сам был удивлен, сколько малоизвестных, но очень интересных мест можно увидеть за один день", — признается Бейтанс.

К тому же, во многих местах национального парка Гауя организованы места для отдыха и пикника, поэтому вы можете спокойно взять обед с собой и насладиться трапезой на свежем воздухе.

Велосипедные маршруты, рекомендованные компанией "Sigulda Adventures", вокруг Сигулды и ее окрестностей различаются как по продолжительности, так и по сложности. Два маршрута начинаются у Сигулдской городской думы, третий - у канатной дороги, где и находится прокат электровелосипедов.

Самый простой из них - длиной всего семь километров и дает возможность увидеть все классические пейзажи Сигулды, проезжая по городским улицам и лесным тропам. Самый сложный маршрут протяженностью 18 километров проходит по обоим берегам Гауи через Сигулду и Кримулду, а также включает одно из красивейших мест в округе - ущелье Викместе. А еще Каньон Сатеселе, ущелье Ворона, Ведьмин котел... Дополнительные "мышцы" электрического велосипеда особенно подходят для того, чтобы от души насладиться холмистой местностью и красотой дикой природы. Карты всех маршрутов можно получить в пункте проката вместе с самими электровелосипедами.

Поездка на электровелосипеде подходит не только для увлекательного семейного отдыха, но и для корпоративных мероприятий или небанальных встреч с друзьями, которых вы давно не видели.

"Sigulda Adventures" - крупнейший пункт проката электровелосипедов в Латвии, где клиентам предлагаются 50 электрических "коней". Есть различные модели электрических велосипедов, в том числе подходящие для детей от 10 до 14 лет. Для самых маленьких доступны детские кресла. Однако, чтобы быть уверенным, что нужный электровелосипед точно будет в наличии, стоит его заранее зарезервировать.

Дополнительная информация: www.smartbike.rent

Телефон для бронирования: +371 27776626

Электронная почта: info@smartbike.rent

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