Хочешь испытать те же эмоции, что и Том Круз? Полетай в аэродинамической трубе

Взлететь на высоту трехэтажного дома, как Скарлетт Йоханссон в фильме "Черная вдова" или Джеки Чан в фильме "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак"? Полетать с инструктором, который тренировал самого Тома Круза? Это возможно в Сигулде, в вертикальной аэродинамической трубе Aerodium!

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"Каждый из нас мечтает летать. Вертикальные туннели, которые по сути являются мощными вентиляторами и способны генерировать потоки ветра со скоростью более 200 км/ч, позволяют испытать невероятное чувство свободы. Благодаря ярким эмоциям этот вид отдыха в Сигулде становится все более популярным не только среди молодежи, но и среди семей и людей разных возрастов. Однажды у нас летал даже восьмилетний ребенок. В этом нет ничего сложного", — говорит Иварс Бейтанс, основатель компании Aerodium.

Ваш первый полет в потоке ветра, возможно, продлится всего несколько минут. Может показаться, что это не так уж и много. Однако, чтобы понять контекст, вспомним, что свободное падение при прыжке с парашютом с высоты четырех километров длится всего 45-50 секунд. Ощущения в обоих случаях очень похожи — полная свобода в воздухе и наслаждение каждым мгновением полета. Это новый, уникальный опыт, который невозможно получить другим способом.

"По сравнению с прыжками с парашютом аэродинамическая труба намного безопаснее и доступнее широкому кругу людей. Например, прыгать с парашютом детям нельзя, а летать в аэротрубе можно. Полет происходит в контролируемой среде, и нет риска, как в случае с парашютом, например, что он не раскроется или что-то пойдет не так. Аэротруба подходит и для тренировок профессионалов, и для получения новых эмоций, и для обретения уверенности в себе и, конечно же, для отдыха с семьей или друзьями", — объясняет эксперт по экстремальным развлечениям.

Аэродинамическая труба в Сигулде позволяет новичкам под руководством инструктора взлетать на высоту до пяти метров. В аэротрубе можно подняться на высоту аж до двадцати метров над землей, но приоритетом компании Aerodium является безопасность, поэтому так высоко летают только инструкторы. Полеты в Сигулде организованы таким образом, чтобы обеспечить клиентам максимально безопасные и захватывающие впечатления. Это включает как технические решения: специальные костюмы, очки, шлемы, беруши, так и подготовку — инструктаж и разминку. Летать разрешается с четырехлетнего возраста. Поэтому аэродинамическая труба может стать отличным вариантом активного отдыха с детьми в Сигулде.

Во время полета рядом с вами постоянно находится высококвалифицированный инструктор, а все приключение длится около часа. Конечно, самый большой вызов в первый раз — освоить правильные движения, но если вам понравится летать, вы можете начать изучать акробатику и различные трюки в летной школе. Кстати, это хорошая идея для подарка! Если кто-то из друзей или родственников с горящими глазами расскажет вам о том, что он делал в Сигулде, то можете не ломать голову на тему подарков на ближайшие праздники —подарочная карта в Aerodium будет идеальным выбором.

Для многих инструкторов компании Aerodium полеты в аэродинамической трубе — это страсть, образ жизни или серьезное увлечение. Уже почти десять лет здесь работает Томс Иванс, несколько лет назад ставший чемпионом мира по полетам в аэротрубе в категории Solo Freestyle Open. Будучи опытным исполнителем трюков, он стал одним из тренеров Тома Круза в подготовке к летным сценам фильма "Миссия невыполнима: Последствия".

"Ты просто летаешь, летаешь и не хочешь останавливаться", — вспоминает Иванс свои ощущения от полетов в огромном туннеле, построенном для этого фильма.

На сегодняшний день это самая большая вертикальная аэродинамическая труба, которую компания построила для нужд шоу-бизнеса и индустрии развлечений, включая ряд фильмов и мероприятий. Первый международный успех был достигнут на церемонии закрытия Олимпийских игр 2006 года в Турине. В число клиентов Aerodium входят такие известные бренды как: Disneyland, Warner Brothers, Red Bull, Mercedes Benz, Guinness World Records, Superman Returns, MARVEL и другие. Аэродинамические трубы, созданные компанией, установлены более чем в 45 различных странах мира. Развивается и франчайзинговая сеть, так как люди все больше интересуются этим видом активного отдыха. Это наблюдается и в Латвии, где около 5000 желающих полетать посещают Сигулдский аттракцион мирового класса в течение сезона.

"В Сигулде люди наслаждаются отдыхом с семьей или друзьями, отмечают дни рождения или другие важные события. Например, сынишка завороженно наблюдает, как летает его папа, а потом пробует сам. Друзья перед свадьбой часто дарят полет будущей невесте или жениху. Кто-то таким образом отмечает начало новой жизни — учебу в университете, успехи в работе. Потому что приобретенные в процессе эмоции того стоят", — рассказывает Иварс Бейтанс.

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