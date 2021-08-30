Идеальные выходные - прогулка на лодках по Гауе

Знаешь ли ты, что участок Гауи с самыми впечатляющими, открытыми с обеих сторон, песчаниками в Латвии также называют Гауйским каньоном? Этот водный путь, из Цесиса в Лигатне, популярен среди любителей лодочного спорта, потому что здесь за один день можно насладиться потрясающе красивыми видами, немного "потренироваться" на порогах и отлично проветрить голову.

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Живописный лодочный маршрут Цесис - Лигатне позволяет увидеть впечатляющие обнажения песчаника по обе стороны реки, в том числе Бриедиши, Эдерниеки, Линю и другие скалы, и выплыть к порогам Кутю. Этот самый популярный из пяти маршрутов по Гауе, включенных в предложение по аренде лодок от "River Adventures".

"Это фантастическая возможность насладиться красотой латвийской природы и хорошо отдохнуть. Я лично исследовал берега пешком и несколько раз проплыл все маршруты от одного конца до другого, чтобы быть уверенным, что эти лодочные прогулки по Гауе доставят только положительные эмоции", - говорит основатель компании, опытный организатор и создатель бренда приключенческого туризма "Sigulda Adventures", Иварс Бейтанс.

Аренда лодок в Видземе основана с целью предоставления наилучших услуг тем, кто ищет и ценит качество, честность по отношению к клиентам, а также точное и надежное обслуживание. Сам создатель бренда говорит, что это, наверное, лучший сервис на рынке водного спорта.

"До мелочей продуманная аренда лодок, удобная для людей. Если хотите, это также можно назвать водным сервисом "бизнес-класса". Моей целью было избежать вечных проблем, которые затрудняют планирование отдыха на воде и портят настроение", - говорит Иварс Бейтанс.

Лодочные маршруты по Гауе, предлагаемые River Adventures, отличаются по протяженности и сложности. Вы можете провести четыре или пять часов, наслаждаясь участком Гауи длиной примерно 15-25 км между Цесисом и Сигулдой, но вы также можете провести два дня на реке и пройти весь маршрут между этими двумя городами. На берегах Гауи, в Национальном парке, нет недостатка в местах для ночевки.

Компания предоставляет продуманный высококлассный сервис на всех маршрутах. Это и выбор наиболее подходящих лодок и весел, и другого необходимого для безопасного и комфортного плавания оборудования, и удобное онлайн-бронирование лодок, а также помощь опытных инструкторов и сервисной команды.

Бейтан особенно гордится современной системой онлайн-бронирования, в которой участники могут быстро и легко спланировать все приключение - прогулку на лодке по Гауе - без малейшего сомнения в том, что будет предоставлена качественная услуга.

Прокат лодок River Adventures предлагает новое и качественное обрудование (байдарки, каноэ, доски SUP) от лучших мировых производителей. Семьи с детьми, сторонники активного отдыха и любители простой, расслабляющей прогулки найдут - все найдут для себя что-то подходящее. Стоит отметить, что лодки канадского производства действительно красивы, поэтому будут прекрасно смотреться на отпускных фотографиях.

Забронировать поездку можно по маршруту, типу лодки и по дате. После выбора этих трех параметров система предлагает лучший вариант. Далее, путем ввода веса и роста пассажиров, выбираются наиболее подходящие весла и лодка для конкретных людей. Да, также для детей от четырех лет.

Это означает, что вам не нужно никуда звонить, не нужно торговаться о цене, не нужно думать о том, как доставить лодки к реке. На сайте компании www.riveradventures.lv вы просто выбираете лодку, маршрут, время и платите там же. Бронирование также можно сделать по телефону, за чашкой чая. И все - прогулка на лодках по Гауе организована! Вам остается только собрать свои вещи и подъехать к реке.

Зарезервированные лодки и все необходимое оборудование будут доставлено в начальную точку поездки сотрудниками River Adventures, а после поездки они встретят участников в конечной точке и отвезут обратно к машине. Квалифицированные инструкторы также помогут вам подготовиться к путешествию на лодке. Это важная часть хорошего обслуживания, и отдыхающие очень ценят компетентность и заботу о клиентах до и после катания на лодке.

"Возможно кому-то покажется, что это всего лишь мелочи, но это не так. Люди ценят качественный сервис и возвращаются снова. После водной прогулки с коллегами, организуют отдых для своих детей. Отмечают день рождения с друзьями, а затем дарят водную прогулку братьям или сестрам ", - рассказывает Иварс Бейтанс.

В настоящее время River Adventures предлагает маршруты по Гауе, но весной и осенью, когда уровень воды будет достаточным, также будут предлагаться возможности катания на лодках в низовьях Аматы и в Брасле.

River Adventures - это часть спектра услуг, предлагаемых Sigulda Adventures. Чтобы познакомить людей с новой качественной услугой аренды лодок, в настоящее время действует кампания, в ходе которой приобретая любую услугу на сайте SiguldaAdventures.com (полет с "Zērgli" или "Aerodium" в аэродинамической трубе , поездка в карете, банджи-джампинг или смарт-байк), вы получаете подарочную карту на десять евро для приключения с River Adventures.

Используйте скидочный код RIVERDELFI при бронировании лодки или при покупке подарочной карты River Adventures на сайте www.siguldaadventures.com

и получите 10% скидку на свою покупку. Код скидки действует до 31.10.2021.

Резервации и информация: www.riveradventures.lv

Телефон: +371 27333300

Эл.почта: info@riveradventures.lv

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