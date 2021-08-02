Идея для путешествия во время выходных – город солнца Шяуляй

Шяуляй – город солнца в Северной Литве, в этом году празднующий 785-й день рождения. Город стал известным благодаря битве при Сауле. Именем этого светила названы городские площади, а символы солнца, разбросанные по всему городу, стали неотъемлемой его частью. Приглашаем двигаться вместе с солнцем и наслаждаться тем, что предлагает город.

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Что выбрать, если в городе даже 22 музея?

От самого сладкого музея до музея, который открывается только по специальной просьбе: тематика музеев и их характер существенно отличаются – одни манят детей, других посещают только очень смелые люди.

Сомнений нет, уже который год популярностью пользуются Музей шоколада конфетной фабрики "Рута" и Музей кошек. Если в первом музее вы можете стать мастерами шоколада и принять участие в работе мастерской шоколада, то во втором музее у ваших ног будут тереться 7 живых кошек, и вы даже сможете их погладить. Эти музеи нравятся посетителям всех возрастов – впечатлений на миллион, а конфеты, приготовленные собственными руками, можно забрать с собой.

Совсем недавно в городе Шяуляй появилось ещё одно новое и интересное место – центр знакомства с культурой балтов. Откуда они пришли, что оставили до сегодняшних дней и чему мы можем поучиться у балтов – ответы на эти и другие вопросы вас ждут в центре знакомства с культурой балтов "Дорога балтов".

Сколько вилл, принадлежащих миллионерам, вы уже посетили? Желающие окунуться в атмосферу роскоши начала XX века обязательно должны посетить виллу первого миллионера города Шяуляй Хайма Френкеля. Аутентикой дышащее уникальное здание и выразительные интерьеры никого не оставят равнодушным, а розарий 1000 роз – отличный фон для фотографий. Здесь свой куст роз посадил и Президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Шяуляй может похвастаться и своим Белым домом, правда, президента там нет, но это здание сыграло очень важную роль в истории города. Семью Вянцлаускисов в городе Шяуляй очень уважали. Муж – адвокат, жена – посвятившая себя семье женщина. В годы войны они приютили и вырастили 100 детей, некоторым из них даже дали свою фамилию, обеспечили образование. Сейчас дом семьи Вянцлаускисов открыт для общества, здесь работают разные экспозиции, можно отдохнуть в Саду сирот.

Город солнца с оазисами природы

Фотосессии, знакомство с природой, отдых или праздник – ботанический сад в городе Шяуляй ждёт самых разных посетителей, все в саду для себя найдут что-то новое. Огромная коллекция рододендронов радует глаз яркими цветами с самой весны. Они растут в тени у яблонь и во время цветения создают прекрасный фон для уютного отдыха. Гордость ботанического сада – альпинарий невероятного масштаба и коллекция горных растений. Можно увидеть, как цветут эдельвейсы. Летом ворота сада открыты и во время выходных.

В городе Шяуляй не только много музеев, но и два озера – вы можете спокойно отдыхать или выбрать водные развлечения. Озеро Рекивос считается озером самых романтических закатов, оно манит любителей виндсерфинга и кайтинга. В самом центре города простирается озеро Талкшос. Для жителей города его побережье уже давно стало излюбленным местом времяпровождения: здесь и самая большая в Литве скульптура животного "Железная лиса", и база водных развлечений. Зимой, когда озеро покрывается льдом, можно быстро очутиться на другом берегу.

Подиум на улице и расписанные стены домов: искусство в городе Шяуляй процветает

Улица Вильняус является одной из главных артерий города. Пешеходам отдано больше 1 километра, эту часть улицы называют бульваром, бродвеем, бродом.

Здесь вас ждут скульптуры малой архитектуры, объёмная реклама. Художники продолжают украшать город выразительными рисунками, часть рисунков – на бульваре, так что если вы очень медленно идёте по бульвару, смотрите под ноги и поднимайте глаза на балконы.

Взор путешественника привлекает ещё одна новость, связанная с искусством – современные секреты. Если вы в детстве делали секреты (закапывали под стеклом цветные картинки), то вы увидите, что секреты в городе Шяуляй современные, они ещё и со звуком, не только выделяются красотой, но и знакомят с историей города.

Жители города Шяуляй всегда выделялись творческими способностями и неожиданными проявлениями искусства в городе. Об этом свидетельствуют и огромный хамелеон, который устроился в кроне дерева, и парень с дроном необычной величины. Может быть, к вашему приезду в городе здесь будет ещё больше неожиданностей.

В Шяуляй приглашает новый весёлый видеоролик: что необходимо включить в маршрут по этому городу

Кажется, что эмоции передаются посредством фотографий, но ещё лучше это можно сделать при помощи видеоматериала. Шяуляйский центр туристической информации предлагает весёлый и передающий летнее настроение видеоролик. Представители центра утверждают, что этот ролик, приглашающий приехать в город Шяуляй, никого не оставит равнодушным. Ведь он знакомит с самыми красивыми и больше всего подходящими для времяпровождения с семьей местами города солнца. Создатели ролика уверены, что семьи и просто любители путешествий для своего следующего маршрута обязательно выберут город Шяуляй.

Ещё больше идей для приключений вы найдёте в мобильной аппликации Šiauliai Region Guide или на сайте visitsiauliai.lt.