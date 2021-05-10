Как написать эффективную рекламную статью: приемы, которые работают

Работа над рекламной статьей нередко начинается с чувства растерянности. С чего начать? О чем рассказывать? Как захватить внимание читателя и добиться того, чтобы он прочел не только заголовок, но и добрался до сути? Как сделать рекламную статью эффективной?Мы в Delfi Brand Studio написали и отредактировали тысячи рекламных статей. Пора поделиться накопленными знаниями!

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С чего начать?

Если вы хотите, чтобы выше сообщение было максимально эффективным, постарайтесь сначала ответить на два главных вопроса.

Что я хочу рассказать? Рекламные статьи могут служить разным целям: познакомить с компанией в целом, рассказать о новом продукте или услуге, предоставить широкой аудитории информацию о некоем особом предложении и т.д. Важно помнить, что в интернете вы конкурируете за внимание аудитории с самой разной информацией, поэтому определение цели позволит не потерять фокус и точно передать ваше сообщение.

Полезный совет. Не пытайтесь рассказать читателю сразу все. Он может растеряться в огромном потоке информации.

Кому я хочу это рассказать? Второй шаг – определить целевую аудиторию. Предприниматели, женщины или семьи с детьми, отраслевые эксперты или, наоборот, люди, которые ничего не слышали о вашей услуге – вариантов очень много, причем аудитория может пересекаться. Зачем это нужно? Чтобы выбрать правильный стиль коммуникации, в том числе используемый язык или визуальный ряд.

Полезный совет. Для того, чтобы выбрать целевую аудиторию и стиль коммуникации, представьте, что вы говорите с этими людьми вживую.

Итак, мы определились, кому и что именно мы хотим рассказать. Пора приниматься за работу над статьей.