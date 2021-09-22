Климатическая терапия природы и целительный отдых в Паланге

Паланга – это свежий морской воздух и запах соснового леса, характерные для морского курорта. Вместе с природными целительными пейзажами они делают курорт особенно привлекательным для любителей здорового образа жизни, когда встает вопрос о том, куда поехать на выходные. Зная свои преимущества, Паланга заботится о том, чтобы у гостей города были возможности улучшить свое самочувствие в бассейнах и центрах отдыха. Остается только выбрать времяпрепровождение себе по душе – длинные прогулки, велосипед, спорт или отдых в спа-центрах или центрах улучшения здоровья.

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Места для пеших и велопрогулок

Благодаря велодорожкам, которые протянулись вдоль побережья Балтийского моря на расстояние более 100 километров, Палангу называют велосипедным раем. Знакомство с окрестностями с велосипеда позволяет насладиться чарующими приморскими пейзажами, почувствовать ритм жизни местных поселков и удобным образом добраться до некоторых достопримечательностей. Велодорожка приведет вас к нескольким литовским жемчужинам – например, парку Бирутес, Музею янтаря и романтической Аллее любви. А если отправиться на юг, то можно попасть в портовый город Клайпеду. Из Паланги на велосипеде можно запросто добраться и до латвийской границы возле Ницы.

Поскольку курорт расположен на побережье, Паланга особенно хороша для пеших прогулок, во время которых можно насладиться свежим воздухом – климатической терапией. Лучше всего целительную силу природы можно ощутить, отправившись на прогулку по литовскому морскому побережью длиной почти 100 км или по расположенному рядом сосновому лесу. Для этих целей в Паланге проложены отдельные прогулочные тропы, например, Labrytys – это прогулочная тропа длиной 6 км, которая ведет через приморский лес и предлагает объединить прогулку со спортивными занятиями на свежем воздухе. Рядом с тропой находятся уличные тренажеры и пять зон для уличных тренировок. Здесь также есть места, где можно запарковать велосипед и отдохнуть.

Отправляемся дальше – в сердце города! Визит в Палангу невозможно представить без прогулки по известной улице Йонаса Басанавичюса, которая в буквальном смысле приводит к еще одному значимому и историческому символу курорта – корабельному причалу длиной 470 метров.

Улица, названная именем народного патриарха Йонаса Басанавичюса, начинается из городка Юрате и площади Каститис и является исторической частью города, которая хранит в себе архитектурную историю длиной как минимум в 200 лет. Здесь были построены одни из самых старых вилл в Паланге – Gražina и Aldona. На современной улице Басанавичюса много ресторанов, кафе и торговых точек, здесь обычно проводится праздник города и другие мероприятия.

Корабельный причал в Паланге как место для прогулок полюбили не только гости города, но и местные, потому что именно здесь лучше всего можно ощутить переменчивость моря, искупаться в бодрящей воде и насладиться сказочными закатами. Причал строился с 1884 по 1888 год и предназначался для пассажирских и грузоперевозок. Время, морские волны и бури исторический причал уничтожили, поэтому в 1998 году был построен новый причал на бетонных сваях. Сейчас это место – неотъемлемая часть Паланги.

Целительный отдых в спортивных, спа и реабилитационных центрах

В Паланге есть не только свежий воздух, тут можно найти и водную физическую активность, а также разные лечебные процедуры для тела, которые улучшают самочувствие.

В последнее время взрослым и детям особенно полюбился просторный и многофункциональный комплекс "Палангский бассейн", общая площадь которого достигает 3500 кв.м. Территория комплекса состоит из большого спортивного бассейна, спа-центра и общественной бани.

Спортивный бассейн составляют 8 дорожек длиной в 25 метров, а рядом есть бассейн поменьше с двумя дорожками – для детей. В спа-центре отдыхающих ожидают две современные паровые бани, сауна со стеной из природной гималайской соли, джакузи, а также бассейны поменьше – для детей и взрослых. О том, чтобы ваше тело расслабилось и стало лучше себя чувствовать, позаботятся массажисты "Палангского бассейна", которые предлагают различные процедуры для тела.

Паланга гордится многофункциональным спортивным комплексом "Спортивный центр Паланги", в котором проходят игры Национальной литовской баскетбольной лиги и международные спортивные соревнования. Спортивный комплекс предназначен не только для профессиональных спортсменов – здесь любой может поиграть в баскетбол или в настольный теннис. В комплексе находятся два только что отремонтированных спортзала.

Улучшить самочувствие может не только климатическая терапия и физическая активность, но и бальнеотерапия – это наружное применение лечебных минеральных вод для улучшения и профилактики здоровья. Именно поэтому в Паланге каждому доступны более 20 спа-комплексов, а также по меньшей мере 10 санаториев и реабилитационных центров. Здесь можно пройти различные водные и косметические процедуры, пройти лечебную терапию, массаж, физиотерапию и лечебные ванны. С полным списком услуг можно познакомиться здесь.

В качестве вишенки на торте – в Паланге много кафе и ресторанов, в которых можно попробовать традиционные литовские цепеллины, а также насладиться блюдами из разных кухонь мира.