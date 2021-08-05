Крупнейший в Европе Цветочный фестиваль проводится без ограничений

Всего в нескольких десятках километров от границы с Латвией, в Пакруойской усадьбе проходит самое впечатляющее летнее мероприятие для всей семьи, где гости принимаются без строгих ограничений, связанных с COVID-19. В огромной усадьбе, которая неоднократно признавалась лучшей туристической достопримечательностью Литвы, можно не только окунуться в приключения жизни XIX века, но и увидеть море из миллионов цветов, насладиться очаровательными цветочными скульптурами и пленительной исторической атмосферой среди цветов. Все, что Вам нужно сделать – всего лишь заполнить анкету о прибытии, причем не требуется никаких предварительных тестов или подтверждения о вакцинации.

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Формат мероприятия и огромная территория в 15 гектаров позволяет дышать полной грудью, чувствовать себя в безопасности и получать радость и удовольствие даже несмотря на пандемию, дышащую нам в спину. Вадим Овчинко – гофмаршал усадьбы, говорит, что "Цветочный фестиваль этим летом – это место, где можно насладиться цветотерапией, созданной множеством цветов, что дарит положительные эмоции, особенно после столь долгого пребывания в карантине. Программа Цветочного фестиваля радует гостей короткими пьесами и представлениями актеров и цирковых номеров, которые позволят избежать скопления и длительного пребывания людей на одном месте, здесь все в постоянном движении". "Мы хотим, чтобы все чувствовали себя в безопасности и наполняли свой эмоциональный багаж только позитивными впечатлениями, потому что не знаем, что нас ждет в будущем. Мы также заметили, что часть желающих не знают или не уверены, какие документы им потребуются по прибытии. Поэтому утверждаем, что на сегодняшний день мы не будем разделять, кому можно к нам приехать, а кому нельзя – ждем всех желающих, однако надеемся на сознательность и ответственности людей", – говорит представитель усадьбы.



В Цветочном фестивале, вдохновленном пьесой Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", проходящем под открытым небом, можно проводить время всей семьей. Здесь Вас ждут приключения жизни XIX века среди цветов, впечатления и познание ремесел, знакомство c коллекцией старинной техники и ретромобилей, хозяйством усадьбы, а также возможность почувствовать себя настоящим жителем усадьбы. Цветочный фестиваль "Сон в летнюю ночь" в Пакруойской усадьбе будет продолжаться в течение всего лета до первых осенних заморозков.

С учетом того, что в мире все еще распространяется Covid-19, предлагаем задуматься о необходимости путешествовать и посещать общественные места в этот период, а также учесть тот факт, что невакцинированные люди по возвращении из Литвы должны соблюдать режим самоизоляции.