Любителям культуры: восемь идей для отдыха в Паланге

Паланга – небольшой курортный городок в Литве – предлагает ряд увлекательных достопримечательностей и занятий, в том числе и для любителей культуры. Начиная от путешествия в историю и заканчивая современной культурой, здесь каждый найдет что-то на свой вкус и под настроение.

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Старые виллы Паланги

Старые виллы Паланги – это уникальные здания из дерева или кирпича, которые признаны культурно-историческим наследием города и свидетельствуют о его развитии от начала прошлого столетия до наших дней. С уникальной историей вилл Паланги можно познакомиться в Музее курорта, где недавно была открыта новая экспозиция – своеобразная выставка художника-визионера Андрюса Миежиса "Время первобытных мечтаний". Во всей красе виллы Паланги можно увидеть, пройдя по маршруту "Откройте для себя старые виллы Паланги", в рамках которого можно увидеть 27 исторических вилл, построенных в 19-20 веках. На этом маршруте будут и другие значимые объекты, которые характерны для архитектуры этого курортного города. Список всех исторических вилл доступен здесь.



Палангский курхаус

Дом, построенный графом Тишкевичем в 1887 году, когда-то был и рестораном, и первой курортной гостиницей. После пожара в 2002 году и последовавшей за ним реставрацией в 2012 году он буквально стал сердцем города. Здесь кипит активная культурная жизнь и каждый год проходит более 250 мероприятий: концерты, фестивали, спектакли и т.д. С 2015 года в курхаусе активно работает Палангский центр культуры и молодежи, а в реновированной деревянной части центра открыт новый театральный зал для постановок, киносеансов, чтения стихов и других камерных мероприятий. Больше информации о мероприятиях можно найти на сайте Палангского курхауса.

Ботанический сад Паланги и Музей янтаря

Ботанический сад Паланги, который занимает 100 гектаров, – это один из самых красивых парков в Литве. Тут растет более 500 разных деревьев и кустов, главным образом – хвойные деревья, часть из которых была привезена, а часть росла здесь всегда. В саду много прекрасных цветочных клумб, овальный розовый сад, терраса, водоемы, пляж и дюны, которые проходят через территорию всего парка на протяжении 1,5 км. Здесь также есть семь скульптур и различные архитектурные постройки, в том числе графская усадьба, построенная в стиле неоренессанса, – в ней находится Музей янтаря. Это один из наиболее посещаемых музеев Литвы, в нем находится одна из самых полных коллекций янтаря в мире – в целом примерно 30 тысяч единиц янтаря и инклюзов. В музее недавно была открыта персональная выставка художницы по металлу Виты Пукштайте-Бружи – это инсталляция украшений "Под солнцем", в которой видны оригинальные украшения из янтаря, эмали, меди, серебра, железа, мамонтовой кости и других материалов. В музее работает кафе.

Дом-музей скульптора Антанаса Мончиса

Дом-музей скульптора Антанаса Мончиса – это место, которое оценят не только любители искусства, но и дети, потому что все скульптуры в этом музее можно трогать руками – такова была воля самого скульптора. Мончис, который родился в 1921 году в Кретингской волости в селе Мончи, во время Второй мировой войны эмигрировал во Францию. В музее можно посмотреть и потрогать более 200 модернистских скульптур, графических работ, масок, коллажей и свистков, которые творец завещал музею после своей смерти. В 2021 году Антанасу Мончису исполнилось бы 100 лет, поэтому музей на протяжении всего лета устраивает различные мероприятия, а также предлагает посетителям посетить две фотовыставки. Выставки "Antanas Liutkus (1906-1970). Antanas Mončys Prancūzijoje" и "Antanas Liutkus (1906–1970). Palanga (1937–1938)" связывают между собой имена двух известных персон. Между Антанасом Люткисом и Антанасом Мончисом завязалась дружба. Семье Люткисов принадлежал дом на юге Франции, куда пригласили пожить скульптора. Больше информации – на сайте музея.

Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии на небеса

Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии на небеса был построен более 100 лет назад согласно эталонам неоготической архитектуры. Костел гордится впечатляющей кафедрой и тремя искусно сделанными из мрамора алтарями, которые украшены барельефами, специально привезенными из Франции. В центральном алтаре находится икона Богоматери Марии 17 века, а боковые деревянные алтари удалось сохранить и перенести из существовавшего ранее деревянного костела. В башне костела есть смотровая площадка, доступная для посещения – отсюда открывается изумительный вид на весь город. Смотровая площадка открыта с понедельника по субботу с 9 до 17.30, а в воскресенье – с 13.30 до 17.30. Адрес костела: улица Витаутаса 51.

Концертный зал Паланги

В конце 2015 года в Паланге открылся мощный концертный зал, который способен вместить в амфитеатре 2200 слушателей и зрителей – места в нем расположены вокруг сцены. Концертный зал Паланги – оригинальное архитектурное сооружение: здание круглой формы площадью 5000 кв.м. как будто "поднимается" на высоту 14 метров над землей, а также "проваливается" на шесть метров под землю. Зал оснащен новейшими акустическими технологиями – на сцене находятся 8 микрофонов, а в круглом зале – 112 колонок, поэтому каждый сможет насладиться великолепным звуком вне зависимости от места. Дополнительный штрих образу города добавляет освещение фасада концертного зала, а внутрь зала естественный свет проникает через окна на крыше и "отверстия" в стенах круглого фасада. Познакомиться с обширной программой мероприятий и приобрести билет можно на сайте концертного зала.

Столетие возвращения Паланги

В 2021 году прошло 100 лет с тех пор, как Палангу, ранее входившую в состав Латвии, вернули Литве. Решение о включении Паланги в недавно основанную Литовскую Республику приняла международная арбитражная комиссия, в которую входили делегации из Литвы и Латвии. Руководил комиссией независимый посредник – профессор Эдинбургского университета Джеймс Янг Симпсон (James Young Simpson). В июле этого года президент Литвы Гитанс Науседа открыл памятник Симпсону в Швянтойи, подчеркнув его вклад в дипломатические отношения обеих стран – признание международного права, мирный диалог и уход от конфликтов – это гарант дружественных отношений между соседями.

Центральная площадь в Швянтойи и кинофестиваль

В прошлом году совершенно новое и свежее дыхание получила центральная площадь в Швянтойи – это не только классное место для отдыха и прогулок, не только игровая площадка для детей, но и место проведения множественных мероприятий. На ней построен необычный фонтан, который имитирует камни на берегу Балтийского моря. Здесь также установлен павильон, в котором размещен туристический инфоцентр и где можно проводить культурные мероприятия. Он великолепно вписывается в общий пейзаж площади – новое здание будто бы "вырастает" из площади и образует с ней единое целое. Кроме различных культурных мероприятий второй год подряд Палангский центр культуры и молодежи проводит проект "Кинолето в Швянтойи", в рамках которого на киносеансах под открытым небом собираются жители и гости города. Программа кинофестиваля – здесь.