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1) В "Мире Мюнхгаузена" можно отдохнуть всей семьей, несмотря на то, что сам музей сейчас закрыт из-за веденных ограничений – с соблюдением всех мер безопасности вокруг музея можно найти много увлекательного. Тут обширная и красивая территория. Мы постоянно стараемся ее улучшать и дополнять, чтобы было интересно и большим, и маленьким посетителям.

2) "Мир Мюнхгаузена" предлагает посетителям два маршрута для прогулок. Один из них – это тропа Пивной кружки длиной 2 км, она приведет посетителей к самой большой пивной кружке в мире! Рядом с кружкой находятся разные деревья – с помощью даты своего рождения вы сможете определить, какое из деревьев подходит именно вам по гороскопу друидов.

Вторая тропа – это лесная тропа Мюнхгаузена, которая является самой длинной подобной осиновой тропой в Европе. Через Видземский биосферный заповедник она приведет гуляющих к морю. Общая протяженность тропы – 4,5 км. На лесной тропе появились новинки – мы поставили там новые фигуры, а сама тропа теперь покрыта противоскользящим покрытием, чтобы по ней можно было безопасно гулять в любое время года. Вместе с Латвийской федерацией спортивного ориентирования мы установили на тропе пункты ориентирования, где, ответив на разные вопросы, можно узнать кое-что новенькое и о Мюнхгаузене, и о латвийских лесах. Обе тропы на всем протяжении будут радовать разными узнаваемыми фигурами из историй Мюнхгаузена.

3) Маленьких посетителей обязательно заинтересует наш пиратский корабль, на котором можно вжиться в роль настоящего пирата и почувствовать дух приключений. Наш корабль наполнен разными веселыми штуками для малышей. Можно играть и на корабле, и рядом с ним – это место точно понравится и большим, и маленьким авантюристам.

4) Несмотря на то, что уже несколько месяцев музей не работает, мы, как и другие музеи в Латвии, усердно готовимся к тому дню, когда снова сможет принимать посетителей, поэтому мы обновили восковые фигуры. Но не только! Восковые фигуры Раймонда Паулса и Ульяны Семеновой не единственные претерпели изменения. Мы улучшили музейные помещения, чтобы посетителям была доступна новая и интересная информация о Мюнхгаузене, нашей пивной коллекции и т.д.

5) Чтобы у тебя, твоей семьи и друзей было больше возможностей идеально провести время, к началу лета мы добавим новые услуги, которыми можно будет воспользоваться на территории музея. Одна из них – катание на лодках и катамаранах в пруду. В сотрудничестве с Салацгривской думой мы улучшим прибрежную территорию, чтобы прогулка по Лесной тропе к морю стала еще более приятной. На побережье будут обустроены площадки для пляжного волейбола и футбола, а также кабинки для переодевания и скамейки.

6) В "Мире Мюнхгаузена" есть несколько мест для пикника – палатка, беседка и обычные места для пикника. Чтобы день и отдых удались на славу, резервируйте места для пикника заранее!

Ждем вас в гости в мире Мюнхгаузена, где фантазия встречается с реальностью!