Наслаждайтесь гармонией пляжа на пешеходном маршруте по Юрмале

Осенняя пора – отличное время для неспешной прогулки по Юрмале. Пройтись вдоль моря и по дорожкам, усыпанным золотисто-багряным ковром из листьев, открывая для себя тайны прекрасного курортного города и знакомясь с его историей... Юрмала приглашает отправиться на увлекательную историческую экскурсию по специально разработанным маршрутам в Булдури, Буллюциемсе и Лиелупе. В этот раз приглашаем осмотреть Буллюциемс, Юрмальский музей под открытым небом и Белую дюну. Отправляемся в дорогу!

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Буллюциемс расположен в восточной части Юрмалы – там, где река Лиелупе впадает в Рижский залив. Когда-то здесь было поместье Буллю (Bullenhof), от него и происходит название. После того, как в 1755 году Лиелупе "пробила" себе путь в море и образовалось нынешнее устье, поместье оказалось разделено на две части, на левом и правом берегу реки. Сегодня земли бывшего поместья находятся как на территории Риги (Ритабулли и Вакарбулли), так и Юрмалы – Буллюциемс. Некоторые сцены легендарного художественного фильма 1939 года "Сын рыбака" были сняты именно в Буллюциемсе, и в массовке участвовали местные рыбаки. Названия улиц в Буллюциемсе тесно связаны с его историей. Можно создать целую коллекцию фотографий с "рыбацкими" названиями на табличках: улица Lašu (Лососевая), Tīklu (Сетевая), Enkuru (Якорная), Vikingu (Викингов), Kuģu (Корабельная), Mastu (Мачтовая)...

Устье Лиелупе

Нынешнее устье Лиелупе, где река сливается с Рижским заливом, образовалось в 1755 году: раньше река впадала в Даугаву. Пляж протяженностью 300 м и живописные песчаные дюны, создающие необычный ландшафт, в народе называют Краем света – здесь можно насладиться полным покоем и уединением. В этом удаленном от шумной цивилизации месте, исторически располагался нудистский пляж. В 20-30-е годы прошлого века нудисты любили нежиться на солнышке в Дзинтари и Булдури, но позже перебрались в более уединенное местечко в устье Лиелупе.

Юрмальский музей под открытым небом

Юрмальский музей под открытым небом – это настоящий рыбацкий поселок, где можно ознакомиться с бытом тружеников моря конца 19-го – начала 20-го века. В экспозиции - традиционные рыбацкие постройки, привезенные в Буллюциемс из других юрмальских поселков: жилой дом, сараи, помещения для сетей, коптильня, баня... И конечно же – рыбацкие лодки и траулеры. За дополнительную плату предлагается место для пикника и камин с дровами, также имеется аудиогид на 4-х языках.

Яхт-клуб "Юрмала"

Построен в 2016 году для содействия развитию водного туризма в Юрмале. Здесь есть причалы для яхт и моторных лодок, можно арендовать гребные лодки и SUP-доски. Отсюда открывается великолепный вид на красивую Белую дюну на противоположном берегу Лиелупе. Белая дюна расположена в западном конце гряды Болдерайско-Приедайнских дюн: это живописный песчаный обрыв, высотой в 15-20 метров, омываемый рекой Лиелупе. С 1991 года дюна причислена к особо охраняемым природным объектам местного значения.

Полную карту пешеходного маршрута с описанием 12-и достопримечательностей можно скачать в формате PDF и распечатать или посмотреть на своем смартфоне – https://ieej.lv/Cejjc

Ее также можно удобно открыть с помощью приложения Google Maps –

https://ieej.lv/a0FDS

Описания всех пешеходных маршрутов и карты доступны на сайте https://www.visitjurmala.lv/ru/, в разделе "Достопримечательности" – https://www.visitjurmala.lv/ru/smotriidelai/dostoprimecatelnost/marsrut/

Для каждого маршрута указана его протяженность в километрах и сколько примерно времени уйдет на прохождение, а также виды дорожного покрытия. Для того, чтобы ваша прогулка была еще приятнее, послушайте специальную подборку из 100 песен "Юрмала - от рассвета до заката". Плейлист длительностью 6-часов и 29-минут, создан в сотрудничестве с известным латвийским диджеем Томом Гревиньшем. Изучайте памятники деревянного зодчества под легкую и приятную музыку – это будут великолепные выходные в Юрмале! Диджейский сет доступен на сервисе потоковой музыки Spotify.

