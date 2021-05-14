Небольшой отдых во время пандемии в гостинице Bellevue Park Hotel Riga

Пандемия повлияла на наше эмоциональное настроение, мы так стремимся уйти от повседневной рутины и вернуться домой в место, где о нас позаботятся и где мы сможем провести семейный и романтический отдых. "Нам часто звонят и спрашивают, открыт ли отель Bellevue Park Hotel Riga, мы говорим " да ", наши двери были открыты все время, с начала пандемии, и рижане и жители других городов могут отдыхать у нас", - говорит Римма Мательска, управляющая отеля.

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Посещение отеля "Bellevue Park Hotel Riga", расположенного в Пардаугаве, на улице Slokas 1, - это приятное приключение. Воздух пахнет весной, и в животе чувствуются бабочки по поводу предстоящего приключения. Это похоже на небольшое путешествие. Если нет возможности поехать за границу, то в отеле "Bellevue Park Hotel Riga" можно получить теплые, искренние и светлые чувства: "Это возможность изменить бытовые условия и отправиться в небольшое путешествие, о котором вам не придется думать. Уборка дома или приготовление пищи, ведь все будет продумано. В номере вы можете расслабиться в горячей ванне, наслаждаясь индивидуальным спа-ритуалом с ароматными шариками для ванны и высококачественными средствами по уходу за телом.

Вы можете выбрать номер в отеле на свой вкус. Комнаты оформлены в классическом стиле, просторны, очень разнообразны и продуманы для удобства гостей. Светлые тона, дарящие приятное настроение, большие и удобные кровати, балконы и большие окна с видом на прекрасный парк, что особенно соблазнительно в период нежного цветения сакуры. В номерах царит уютная атмосфера. На панорамном лифте Вы можете попасть в свой номер, откуда открывается панорамный вид на Старый город, крыши домов Пардаугавы и парк Победы. Недаром название отеля "Bellevue Park Hotel Riga" по-французски означает "прекрасный вид".

Красота окрестностей захватывает дыхание, когда менеджер отеля ведет на летнюю террасу, на 11-м этаже отеля. "В настоящее время терраса не принимает посетителей, потому что мы очень ждем новых распоряжений правительства, когда можно будет снова открыть летние террасы. Все любят это место, потому что здесь можно выпить кофе или другой напиток, глядя на Даугаву, башни и крыши Риги ".

Гости особенно ценят дружелюбное и искренне сердечное обслуживание четырехзвездочного отеля (которое я испытала на себе), привлекательность номеров и обильный завтрак. "Вы можете насладиться круассанами и выпечкой, а также овощами и фруктами, различными видами омлетов и закусками. Предложение завтрака разнообразное ", - говорит Римма. "Мы хотим сломать стереотип, что в отеле отдыхают только туристы, но нет, такой отдых под силу каждому. Однажды в субботу мне позвонила любимая латвийская певица, желая сменить домашнюю обстановку и расслабиться. И нам было что предложить ".

Управляющая отеля обратила внимание, что в "Bellevue Park Hotel Riga" приезжают пары на романтическое свидание, семьи с детьми, которые уже устали от постоянного нахождения дома и дистанционного обучения, а также семьи, отмечающие небольшие свадьбы или крещения в пределах двух семей. Кстати, здесь у вас будет полностью семейный отдых, ведь в отеле "Bellevue Park Hotel Riga" дружелюбен к домашним животным - собакам или кошкам, которых вы можете взять с собой, если Вам негде и не с кем их оставить.

Заманчивые возможности для досуга

Я увидела, с какой изобретательностью руководство отеля создавало возможности для отдыха в нынешних условиях. Созданы гармоничные и симпатичные ресторанные комнаты. Это означает, что номер из классического отеля был преобразован в мини-индивидуальный ресторан. На мой взгляд, очень удачная идея - как осмысленно проводить время вне дома. Кроме того, особую романтическую атмосферу создадут свечи и фоновая музыка. Блюда можно выбрать из классического меню, которое разнообразно и богато. Кстати, скоро в меню появится новинка - мясо дичи. Блюда готовятся в ресторане отеля и доставляются к дверям номера, где их принимают гости. Все соблюдают технику безопасности.

Каждый месяц "Bellevue Park Hotel Riga" предлагает специальные предложения, которые очень интересны в мае: проживание в классическом номере с завтраком и прекрасной итальянской закуской, бокалом вина или пива, а также дружеские скидки на другие блюда ресторана. Отель предлагает ранний заезд и поздний выезд, чтобы вы могли наслаждаться своим пребыванием как можно дольше и неспешно. Кроме того, парковка в отеле бесплатная.

Если вы выбераете "Весеннее предложение", два человека смогут разместиться в улучшенном номере с завтраком и получить специальный гала-ужин из трех блюд с бокалом красного или белого вина. О вкусном обеде позаботится шеф-повар. Закуски будут включать куриный паштет с карамелизированным инжиром и брусничным соусом, основное блюдо - тыквенное ризотто с панчеттой, листьями шпината, пармезаном и сыром маскарпоне, десерт - итальянская рикотта с грушами и мягким ореховым бисквитом. Выбрав это предложение, вы сможете дольше отдыхать в отеле.

Ритуал хорошего самочувствия, которым наслаждаются многие гости отеля, пользуется большим спросом. Идея, кстати, возникла у клиента отеля, который после отдыха порекомендовал использовать ароматный шар для ванны для полного расслабления. Руководство учло эту идею и уже создало более широкий оздоровительный набор, чтобы побаловать себя - с ароматным шариком для ванны, коллагеновой маской для лица, питательной маской для волос, омолаживающей маской для рук или ног. После или перед спа-ритуалом вы можете насладиться прекрасной итальянской закуской и бокалом вина или пива. Также будет скидка на еду и напитки из меню ресторана "Primavera", проживание и завтрак.

Многих гостей интересует спа-салон в отеле. Я довольна запланированным решением, которое будет доступно в ближайший месяц. Топ-сертифицированный медицинский центр с широким спектром процедур.

Bellevue Park Hotel Riga вместе со своими партнерами предлагает гражданам привлекательные возможности отвлечься от повседневной жизни. Организатор конференции предлагает участникам по доступной цене оказаться в другой атмосфере - в отеле, а не сидеть дома за компьютером. Идея была не только приемлемой, но и увлекательной для всех участников. Нельзя пропустить без вниманияучастие интерьера Bellevue Park Hotel Riga в сериалах и шоу, таких как "Viņas melo labāk" или "Nākamā pietura – mīlestība". "Bellevue Park Hotel Riga" - гостеприимный отель, который порадует каждого гостя, обеспечивая гармоничное настроение и расслабление.