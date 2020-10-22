Откройте для себя жемчужины булдурской архитектуры на пешеходном маршруте в Юрмале

Золотая осень – отличное время для того, чтобы открыть для себя Юрмалу с новой, неизведанной стороны: прогуляться, вдыхая бодрящий приморский воздух, и узнать интереснейшую историю этих мест. Юрмала приглашает отправиться на увлекательную историческую экскурсию по специально разработанным маршрутам в Лиелупе, Булдури и Буллюциемсе. Итак, начнем с очаровательного района Вецбулдури и его архитектурных жемчужин. Вперед!

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В давние времена Булдури называли "Билдерлини". Это название произошло от имени Яниса Билдринга (Büldring), которому магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг в 1495 выделил феод и право заниматься паромной переправой на этой территории, а в 1516 году разрешил открыть и постоялый двор для путешественников. Самая старая часть булдурского поместья, расположенная между железной дорогой и Лиелупе, называется Вецбулдури. Район дач в Вецбулдури на берегу Лиелупе является памятником градостроительства государственного значения. Для района характерна бессистемная, местами даже хаотичная сеть улиц, которые образовались на месте дорог и троп старинного рыбацкого поселка.

Немного о районе Вецбулдури:

Проспект Виенибас, 32

Это здание, построенное в конце 19 века, создано в стиле фахверк (каркасная конструкция) и является архитектурным памятником местного значения. В 1977 году здесь открылось популярное в то время молодежное кафе "Ave sol!", где проходили тематические вечера и выставки. Основа конструкции - каркас из деревянных брусьев, а стены заполнены природными материалами (кирпичами, глиной и т.п.). Живописный узор деревянных конструкций виден прямо на фасаде здания, что придает ему очень неординарный и выразительный вид.

Ул. Резекнес пулка, 9

Поклонникам югендстиля придется по вкусу это уникальное здание, построенное в 1915 году – один из ярчайших и выдающихся образцов модерна в Юрмале. Живописная асимметрия, разнообразные материалы, искусная резьба по дереву, с растительными мотивами и фантастическими образами. Строение является архитектурным памятником государственного значения.

Ул. Муйжас, 6

Здание было построено в 1920 году и является памятником городского деревянного зодчества, в котором воплощены лучшие архитектурные традиции, характерные для Юрмалы. В основном эти помещения использовались для образовательных и культурных целей. До 70-х годов здесь находилась школа. А сейчас в здании располагается Булдурский выставочный дом (бывший Юрмальский Дом художников), где проводятся различные выставки и художественные мероприятия, привлекающие гостей.





Полную карту пешеходного маршрута с описанием 27-и достопримечательностей можно скачать в формате PDF и распечатать или посмотреть на своем смартфоне – https://ieej.lv/KkTdG

Ее также можно удобно открыть с помощью приложения Google Maps – https://ieej.lv/LrxIo

Описания всех пешеходных маршрутов и карты доступны на сайте https://www.visitjurmala.lv/ru/, в разделе "Достопримечательности" – https://www.visitjurmala.lv/ru/smotriidelai/dostoprimecatelnost/marsrut/

Для каждого маршрута указана его протяженность в километрах и сколько примерно времени уйдет на прохождение, а также виды дорожного покрытия.

Для того, чтобы ваша прогулка была еще приятнее, послушайте специальную подборку из 100 песен "Юрмала - от рассвета до заката". Плейлист длительностью 6-часов и 29-минут, создан в сотрудничестве с известным латвийским диджеем Томом Гревиньшем. Изучайте памятники деревянного зодчества под легкую и приятную музыку – это будут великолепные выходные в Юрмале! Диджейский сет доступен на сервисе потоковой музыки Spotify.

