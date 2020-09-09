Поймать "свою рыбу" в Финляндии

Самая живописная осенняя пора в Финляндии, которую финны называют "руска", рыбалка на четвертом по величине пресноводном озере Европы, отдых в уютном коттедже – так выглядит идеальное времяпрепровождение для любителей рыбалки и ценителей неспешной жизни на природе.

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Руска – хрупкая утонченность ушедшего лета в сочетании с ярким буйством красок. Кое-где еще встречаются изумрудный и интенсивный зеленый, но царствуют все же красный, бордовый и все оттенки коричневого – от бледно-золотого до насыщенного шоколадного. Смену цветов в калейдоскопе финской осени можно наблюдать бесконечно, особенно – после хорошей рыбалки!

Осень в Финляндии – отличное время, чтобы отправиться за лучшим рыбацким трофеем. Это может быть щука, у которой начинается осенний жор, и рыба старается охотиться неподалеку от берега, в тростниках. А еще хорошо ловится крупный лосось, который идет на нерест.

Регион Visit Saimaa – одно из самых "коттеджных" мест во всей Финляндии, а поскольку многие домики расположены на берегах озер, их смело можно отнести к коттеджам для рыбалки. Тем более что практически у каждого есть свой причал, лодка и даже карта глубин.

Многие владельцы сдают в аренду моторные лодки. Об этом лучше спросить, ведь финны не любят навязываться, сами могут не сказать. Поэтому лучше сразу задавать как можно больше вопросов об имеющихся возможностях.

Коттеджи сильно различаются по уровню звездности и комфорта. Какой выбрать – зависит уже от ваших предпочтений.

Самые импозантные виллы расположены в местечке Анттола, они входят в общий комплекс отеля Halla. Если вы предпочитаете сдержанную роскошь скандинавского дизайна, открытые пространства, обилие света и огромные видовые окна – добро пожаловать в Halla.

Если вы хотите приехать большой компанией, то Art Design виллы – однозначно ваш вариант. Здания расположены отдельно друг от друга, окна выходят на озеро, соседей вы не увидите, так что комфорт и уединенность вам обеспечены. В то же время, если захотите, рядом находится здание отеля с уютным рестораном, где вам сервируют добротный завтрак, а если надумаете пообедать или поужинать с панорамным видом, то меню a la carte и подача блюд вас приятно удивят.

Семнадцать благоустроенных вилл и коттеджей Okkola понравятся тем, кому интересны места "с историей". Семейный бизнес стартовал с обычной фермы, в далеком 1924 году его основал Johannes Okkola, капитал которого составлял 50 финских марок. Когда с островом Niinisaari было налажено паромное сообщение, важную роль в развивающемся туристическом бизнесе стали играть коттеджи – и первый был построен здесь по проекту Heikki Okkola, дипломированного архитектора. Строительство комплекса полностью было завершено в 2014 году: четыре домика – традиционные финские летние коттеджи с минимальными удобствами, остальные 13 – благоустроенные виллы.

В случае Okkola хорошо именно то, что вас всегда встречают сами хозяева, для которых их коттеджи и ресторан не просто бизнес, а часть жизни, семейной истории. Профессионализм и душевная чуткость – беспроигрышное сочетание, которое работает всегда.

Тут же находится один из знаковых ресторанов Финляндии, который держит Paula Okkola. Простая, но вместе с тем изысканная пища придется по вкусу многим гурманам. Ресторан входит в Содружество Saimaa Gastronomy, победителей национальной премии Hungry for Finland.

А вот если вас интересуют самые что ни на есть рыбацкие варианты, рекомендуем обратиться в Oravivillage.

Хозяева занимаются организацией досуга в регионе Visit Saimaa – и у них есть все! Имеются небольшие студии и апартаменты, обычные благоустроенные квартирки, где можно и передохнуть, и обед приготовить, если нет желания идти куда-то в ресторан, а есть и благоустроенные виллы, в том числе рядом с заповедником Linnansaari. Но самое главное, что вам помогут организовать владельцы Oravi, – хорошая рыбалка, рассчитанная на любителей разного уровня подготовки: спиннинг и троллинг в Национальном парке Линнансаари, троллинг и джиггинг на большую щуку, а также семейные туры, чтобы порадовать и себя, и детей. В Oravi занимаются рыбалкой много лет и хорошо представляют, как найти идеальное решение именно для вас. Здесь же можно приобрести необходимые лицензии, которые вам наверняка понадобятся. Улов гарантирован!

Мечтаете поймать рыбу-чемпиона? Советуем обратиться в Saimaa Fishing Travel. Они специализируются именно на рыбалке и знают все секреты местных вод. Самое рыбное место, которое вам предложат, – Anttola, но по желанию вы можете поехать в тур по Миккели, Иматре, Лаппеенранте. Вам гарантированы и богатый улов, и компания настоящего профессионала, который "горит" рыбной ловлей. Если вы говорите на "языке рыбалки", то это – ваш вариант!

Если вы планируете рыбачить самостоятельно, то понадобится оформить лицензию на рыбную ловлю. Она не нужна, если вы моложе 18-ти или старше 64-х лет, а также если будете рыбачить на обычную удочку. Если же вы рыбак-профессионал, то лицензия необходима, но она окупится обязательно. Обычный вес пойманных щук около пяти килограммов. Старожилы рассказывают, что ловили и лосося по 27 кг, и сига по 12.

Оформить лицензию можно тремя способами, например, на сайте Управления лесного хозяйства: https://verkkokauppa.eraluvat.fi/en/

Один день – 6 евро;

неделя – 15 евро;

год – 45 евро.



Необходимо позвонить по телефону: 020 69 2424 (с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.00) и зарегистрироваться. По почте вам будет отправлено подтверждение для оплаты государственной лицензии для рыбной ловли. Обязательно сохраните квитанцию об оплате.

Лицензию можно приобрести в R-Kioski и информационных центрах Управления лесного хозяйства Metsähallitus при национальных парках Финляндии (Линнансаари и Коловеси в регионе Visit Saimaa). Во время рыбалки квитанцию об оплате лицензии нужно иметь при себе.

Добро пожаловать в самые рыбные места Финляндии!

https://www.visitsaimaa.fi/ru/